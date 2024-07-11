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Kolombiya Maçında Taraftarlarla Yumruk Yumruğa Kavga Eden Uruguaylı Nunez Ailesi Kurtarmak İçin Tribüne Dalmış

Kolombiya Maçında Taraftarlarla Yumruk Yumruğa Kavga Eden Uruguaylı Nunez Ailesi Kurtarmak İçin Tribüne Dalmış

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 14:35

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da Urugaay ile Kolombiya ile oynana yarı final maçının bitiş düdüğü ile ortalık karıştı. Liverpool forması giyen Uruguay'ın golcüsü Darwin Nunez, ailesiyle gerginlik yaşan tribündeki taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananların nedeni belli oldu.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Kolombiya, Jefferson Lerma'nın 39. dakikada gelen golüyle mücadeleden galip ayrıldı ve finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Kolombiya, Jefferson Lerma'nın 39. dakikada gelen golüyle mücadeleden galip ayrıldı ve finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıktı ve seyircilerle yumruk yumruğa kavga etti.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıktı ve seyircilerle yumruk yumruğa kavga etti.

Çıkan kavga oldukça zor noktalanırken olayın sebebinin Nunez'in ailesinin taraftarlarla yaşadığı gerginlik olarak aktarıldı.

Çıkan kavga oldukça zor noktalanırken olayın sebebinin Nunez'in ailesinin taraftarlarla yaşadığı gerginlik olarak aktarıldı.

Kolombiyalı futbolseverlerin 25 yaşındaki futbolcunun eşini ve oğlunu tribünde rahatsız ettiği ifade edildi.

Kolombiyalı futbolseverlerin 25 yaşındaki futbolcunun eşini ve oğlunu tribünde rahatsız ettiği ifade edildi.
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Nunez'in bu yüzden kavgaya karıştığı belirtildi. Oğlunu ve eşini tribünden çıkaran futbolcunun daha sonra saha içerisinde ailesini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Nunez'in bu yüzden kavgaya karıştığı belirtildi. Oğlunu ve eşini tribünden çıkaran futbolcunun daha sonra saha içerisinde ailesini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

İşte o anlar 👇

2026 yılındaki Dünya Kupası'na ABD ev sahipliği yapacak.

2026 yılındaki Dünya Kupası'na ABD ev sahipliği yapacak.
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