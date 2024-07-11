Kolombiya Maçında Taraftarlarla Yumruk Yumruğa Kavga Eden Uruguaylı Nunez Ailesi Kurtarmak İçin Tribüne Dalmış

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da Urugaay ile Kolombiya ile oynana yarı final maçının bitiş düdüğü ile ortalık karıştı. Liverpool forması giyen Uruguay'ın golcüsü Darwin Nunez, ailesiyle gerginlik yaşan tribündeki taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. Yaşananların nedeni belli oldu.