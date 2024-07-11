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EURO 2024 Final Anketi: İspanya mı İngiltere mi?

EURO 2024 Final Anketi: İspanya mı İngiltere mi?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 11:01

14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde başlayan EURO 2024'te kupaya son bir adım kaldı. Sizce mutlu sona hangi takım ulaşır?

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İspanya, büyük heyecana sahne olan turnuvanın yarı finalinde Fransa'yı 2-1'le geçerek final biletini kapmıştı.

İspanya, büyük heyecana sahne olan turnuvanın yarı finalinde Fransa'yı 2-1'le geçerek final biletini kapmıştı.

Sarı-kırmızılıların rakibi ise yarı finalde Hollanda'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden İngiltere olmuştu.

Sarı-kırmızılıların rakibi ise yarı finalde Hollanda'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden İngiltere olmuştu.

Sizce, 14 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak dev finalde gülen taraf hangi takım olur?

Sizce, 14 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak dev finalde gülen taraf hangi takım olur?
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