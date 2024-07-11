EURO 2024 Final Anketi: İspanya mı İngiltere mi?
EURO 2024 Final Anketi: İspanya mı İngiltere mi?
14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliğinde başlayan EURO 2024'te kupaya son bir adım kaldı. Sizce mutlu sona hangi takım ulaşır?
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İspanya, büyük heyecana sahne olan turnuvanın yarı finalinde Fransa'yı 2-1'le geçerek final biletini kapmıştı.
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Sarı-kırmızılıların rakibi ise yarı finalde Hollanda'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden İngiltere olmuştu.
Sizce, 14 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak dev finalde gülen taraf hangi takım olur?
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Haydi İspanya !