Arda Güler Değişikliğe Gitti: Real Madrid Futbolcularının Yeni Forma Numaralarını Açıkladı

'Şu ana kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga , 6 numarayı giymeye başlayacak. Valverde, 15 numarayı 8 numaraya çevirirken, Tchouameni 18 numarayı bırakıp 14 numarayı giyecek. Geçen sezon 24 numarayla oynayan Arda Güler ise 15 numarayı giyecek. Vallejo 18 numarayı, Kylian Mbappé ise 9 numarayı giyecek.'