Arda Güler Değişikliğe Gitti: Real Madrid Futbolcularının Yeni Forma Numaralarını Açıkladı
Arda Güler Değişikliğe Gitti: Real Madrid Futbolcularının Yeni Forma Numaralarını Açıkladı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki forma numarasını değiştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada hangi futbolcunun hangi numarayı tercih ettiği paylaşıldı. Karim Benzama'nın ayrılığı sonrası boşa çıkan 9 numara yeni transfer Kylian Mbappe'ye gitti.
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İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.
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2023 yazında Fenerbahçe'den takıma katılan ve 24 numaralı formayı terleten milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numarayı aldı.
Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe’ye verildi.
Real Madrid'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. 👇
Yeni forma numaraları 👇
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