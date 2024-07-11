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Arda Güler Değişikliğe Gitti: Real Madrid Futbolcularının Yeni Forma Numaralarını Açıkladı

Arda Güler Değişikliğe Gitti: Real Madrid Futbolcularının Yeni Forma Numaralarını Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 10:42

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki forma numarasını değiştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada hangi futbolcunun hangi numarayı tercih ettiği paylaşıldı. Karim Benzama'nın ayrılığı sonrası boşa çıkan 9 numara yeni transfer Kylian Mbappe'ye gitti.

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İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı.

2023 yazında Fenerbahçe'den takıma katılan ve 24 numaralı formayı terleten milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numarayı aldı.

2023 yazında Fenerbahçe'den takıma katılan ve 24 numaralı formayı terleten milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numarayı aldı.

Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe’ye verildi.

Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe’ye verildi.

Real Madrid'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. 👇

Real Madrid'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. 👇

'Şu ana kadar 12 numaraya sahip olan Camavinga , 6 numarayı giymeye başlayacak. Valverde, 15 numarayı 8 numaraya çevirirken, Tchouameni 18 numarayı bırakıp 14 numarayı giyecek. Geçen sezon 24 numarayla oynayan Arda Güler ise 15 numarayı giyecek. Vallejo 18 numarayı, Kylian Mbappé ise 9 numarayı giyecek.'

Yeni forma numaraları 👇

Yeni forma numaraları 👇
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