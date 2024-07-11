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Ayırmakta Güçlük Çektiler: Futbolcu Darvin Nuñez Tribünlere Çıkıp Rakip Taraftarlarla Kavga Etti

Ayırmakta Güçlük Çektiler: Futbolcu Darvin Nuñez Tribünlere Çıkıp Rakip Taraftarlarla Kavga Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 10:16

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Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Kolombiya maçı 1-0 önde bitirerek finale çıktı. Karşılaşmanın ardından tribünler karıştı.

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Uruguaylı futbolcu Darvin Nuñez, tribüne çıkarak rakip taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.

Uruguaylı futbolcu Darvin Nuñez, tribüne çıkarak rakip taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.

İddiaya göre, ailelerin oturduğu bölüme saldırılmasına sinirlenen futbolcu, güçlükle sakinleştirildi.

İddiaya göre, ailelerin oturduğu bölüme saldırılmasına sinirlenen futbolcu, güçlükle sakinleştirildi.

İşte o anlar;

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