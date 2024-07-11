Ayırmakta Güçlük Çektiler: Futbolcu Darvin Nuñez Tribünlere Çıkıp Rakip Taraftarlarla Kavga Etti

Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Kolombiya maçı 1-0 önde bitirerek finale çıktı. Karşılaşmanın ardından tribünler karıştı.
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Uruguaylı futbolcu Darvin Nuñez, tribüne çıkarak rakip taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.
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İddiaya göre, ailelerin oturduğu bölüme saldırılmasına sinirlenen futbolcu, güçlükle sakinleştirildi.
İşte o anlar;
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