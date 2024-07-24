KOAH Hastası Adamın Hikayesi Yürekleri Parçaladı! 'Herkes Yattıktan Sonra Çocuk Gibi Ağlıyorum'

Eskişehir'de KOAH hastası olduğu için 36 yıldır oturarak uyuyan 67 yaşındaki Muzaffer Işık'ın 'Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum, ‘Allah'ım ben de şöyle yatsam ve bir uyusam' diyorum' sözleri izleyenleri hüzne boğdu.