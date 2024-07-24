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KOAH Hastası Adamın Hikayesi Yürekleri Parçaladı! 'Herkes Yattıktan Sonra Çocuk Gibi Ağlıyorum'

KOAH Hastası Adamın Hikayesi Yürekleri Parçaladı! 'Herkes Yattıktan Sonra Çocuk Gibi Ağlıyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 15:14

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Eskişehir'de KOAH hastası olduğu için 36 yıldır oturarak uyuyan 67 yaşındaki Muzaffer Işık'ın 'Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum, ‘Allah'ım ben de şöyle yatsam ve bir uyusam' diyorum' sözleri izleyenleri hüzne boğdu. 

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Eskişehir'de KOAH hastalığıyla mücadele eden ve yattığı zaman kalp ritminde oluşan bozukluk sebebiyle nefes alamayan Muzaffer Işık, 36 senedir uzanarak uyuyamıyor.

Eskişehir'de KOAH hastalığıyla mücadele eden ve yattığı zaman kalp ritminde oluşan bozukluk sebebiyle nefes alamayan Muzaffer Işık, 36 senedir uzanarak uyuyamıyor.

Oturarak uyurken yeteri kadar dinlenemediğini söyleyen ve tek dileği rahat bir yatakta uzanarak uyumak olan Işık, “Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum, ‘Allah'ım ben de şöyle yatsam ve bir uyusam' diye dua ediyorum” diyor.

Oturarak uyurken yeteri kadar dinlenemediğini söyleyen ve tek dileği rahat bir yatakta uzanarak uyumak olan Işık, “Herkes yattıktan sonra gece çocuk gibi ağlıyorum, ‘Allah'ım ben de şöyle yatsam ve bir uyusam' diye dua ediyorum” diyor.

Muzaffer Işık geçirdiği zor zamanları şu ifadelerle anlatıyor; 📹

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