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Kızının Nişanı İçin Apartmanı Süsleyerek Bayram Havasına Dönüştüren Mükemmel Anne

Kızının Nişanı İçin Apartmanı Süsleyerek Bayram Havasına Dönüştüren Mükemmel Anne

Tiktok anne
Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 09:17

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'@begumatesm' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, nişanı için annesinin apartmanı süslediği görüntüleri paylaştı.

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Kızının nişanı için oldukça heyecanlı olan anne, gelecek misafirler için apartmanı süsledi.

Kızının nişanı için oldukça heyecanlı olan anne, gelecek misafirler için apartmanı süsledi.

Kızının nişanı için apartmanı bayram havasına sokan annenin o eserini ise kızı, 'Annem nişanlanıyorum diye binayı 23 Nisan gösterisine çevirmiş midir' diyerek paylaştı.

Kızının nişanı için apartmanı bayram havasına sokan annenin o eserini ise kızı, 'Annem nişanlanıyorum diye binayı 23 Nisan gösterisine çevirmiş midir' diyerek paylaştı.

İşte o görüntüler: 👇

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TİRYAKİ

bu tarz şeyler neden bana abartı yada anormal geliyor ?

unsal kaya

annede de ne merakliymis valla kızını göndermeye:-))

Roanhorse

Görmemişin kızı olmuş... Neyse!