Kızının Nişanı İçin Apartmanı Süsleyerek Bayram Havasına Dönüştüren Mükemmel Anne

'@begumatesm' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, nişanı için annesinin apartmanı süslediği görüntüleri paylaştı.
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Kızının nişanı için oldukça heyecanlı olan anne, gelecek misafirler için apartmanı süsledi.
Kızının nişanı için apartmanı bayram havasına sokan annenin o eserini ise kızı, 'Annem nişanlanıyorum diye binayı 23 Nisan gösterisine çevirmiş midir' diyerek paylaştı.
İşte o görüntüler: 👇
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bu tarz şeyler neden bana abartı yada anormal geliyor ?
annede de ne merakliymis valla kızını göndermeye:-))
Görmemişin kızı olmuş... Neyse!