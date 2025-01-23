Kışın Cilt Bakımında Yaptığın En Büyük Hata Ne?
Kışın Cilt Bakımında Yaptığın En Büyük Hata Ne?
Kış aylarında soğuk hava ve düşük nem oranı, cildimize ekstra özen göstermemizi gerektirir. Ancak çoğu zaman farkında olmadan cildimize zarar verebilecek hatalar yapabiliriz. Bu test, kışın cilt bakımında yapabileceğiniz en büyük hatayı keşfetmenize yardımcı olacak. Hazırsan, cildinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kışın cildinde yaşadığın en büyük problem ne?
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2. Kış mevsimde uyguladığın farklı bir cilt bakım rutinin var mı?
3. Cildin kışın daha fazla kuruyunca ne yapıyorsun?
4. Kışın eller çok kurur! Onlara yeterince bakım yapıyor musun?
5. Kışın sıcak duş süren uzuyor mu?
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6. Kışın güneş kremi kullanıyor musun?
7. Peki, dudaklarını ne zaman nemlendirirsin?
8. Son olarak, peeling yapıyor musun?
Kışın da güneş kremi kullanmalısın!
Eller de bakım ister!
Aşırı peeling yapmak!
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