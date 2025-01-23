Kışın Cilt Bakımında Yaptığın En Büyük Hata Ne?

Kışın yapılan en büyük hatalardan biri aşırı peeling uygulamaktır. Cildimiz soğuk havayla birlikte zaten kuruyor ve hassaslaşıyor, bir de üstüne aşırı peeling yaparak cildi tahriş etmek, durumu daha da kötüleştirebilir. Peeling, cildin üstündeki ölü derileri arındırmak için faydalı olsa da, kışın aşırıya kaçmamak gerekir. Cildin doğal bariyerini zedelemek yerine, nazik ve düzenli bir peeling rutini, cildin sağlıklı ve ışıltılı kalmasını sağlar. Unutma, her şeyin fazlası zararlıdır!