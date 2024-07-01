Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor: Kaç Kez Makyajını Silmeden Yattığını Tahmin Ediyoruz!

Sen tam bir cilt bakım rutini ustasısın! Makyajını silmeden uyuma fikri bile seni rahatsız ediyor. Her ne kadar çok yorgun olsan da cildini temizlemeden uyumuyorsun. Bu özenin sayesinde cildin sağlıklı ve pürüzsüz. Hayatın boyunca belki birkaç kez, o da çok istisnai durumlarda makyajını silmeden uyudun. Genel olarak, senin gibi titiz ve dikkatli birinin yılda 1-2 kez bu hatayı yapması normaldir.