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Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor: Kaç Kez Makyajını Silmeden Yattığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor: Kaç Kez Makyajını Silmeden Yattığını Tahmin Ediyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 18:01

Kabul edelim, bazı günler o kadar yorgun oluruz ki uyumadan önce makyajımızı asla silmek istemeyiz; zaten ertesi gün evde olacağımız için eninde sonunda o makyaj yüzümüzden çıkar.

Ama itiraf vakti geldi! Kaç kez makyajını silmeden uyudun? Cevabı testin sonunda. 👇

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1. Başlayalım! Uzun bir iş gününün ardından eve geldin. İlk iş ne yaparsın?

2. Cumartesi gecesi arkadaşlarınla dışarı çıktın ve gece geç döndün. Eve gelince makyajını temizler misin?

3. Pazar sabahı geç uyandın ve bütün gün evde olacaksın diyelim. Makyaj yapar mısın?

4. Haftanın ortasında yoğun bir gün geçirdin ve yatağa gitmek üzeresin. Cilt bakım rutinin nasıl olur?

5. Arkadaşlarınla spontane bir tatil planladınız ve bir anda yola çıktınız. Makyaj çantanı nasıl hazırlarsın?

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6. Makyaj süngerini ne sıklıkta temizlediğini öğrenebilir miyiz?

7. Hiç kanepede uyuyakaldığın oldu mu?

8. Son sorudayız! Makyaj malzemelerini yakın çevrenle paylaşır mısın?

Makyaj temizliğinden vazgeçemediğin için neredeyse hiç!

Sen tam bir cilt bakım rutini ustasısın! Makyajını silmeden uyuma fikri bile seni rahatsız ediyor. Her ne kadar çok yorgun olsan da cildini temizlemeden uyumuyorsun. Bu özenin sayesinde cildin sağlıklı ve pürüzsüz. Hayatın boyunca belki birkaç kez, o da çok istisnai durumlarda makyajını silmeden uyudun. Genel olarak, senin gibi titiz ve dikkatli birinin yılda 1-2 kez bu hatayı yapması normaldir.

28 kez diyelim!

Makyaj temizliği senin için önemli fakat bazen yorgunluğa yenik düşebiliyorsun. Özellikle uzun ve yorucu günlerin ardından makyajını temizlemeyi unutabiliyorsun. Ancak genel olarak cilt bakımına dikkat eden biri olarak bu durumu sık yaşamıyorsun. Hayatın boyunca belki 20-30 kez makyajını silmeden uyudun. Yine de genel olarak cilt bakımına verdiğin önem sayesinde cildin genellikle sağlıklı ve parlak kalıyor.

O kadar fazla ki, tam olarak sayamadık...

O kadar fazla ki, tam olarak sayamadık...

Hayatın yoğun ve bazen cilt bakımına gereken önemi veremiyorsun. Makyajını temizlemeden uyuduğun günler oldukça fazla. Özellikle yorgun olduğunda veya geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirdiğinde makyajını silmeden uyumak senin için sıkça yaşanan bir durum. Hayatın boyunca defalarca kez makyajını silmeden uyudun. Bu durum cildinde bazı problemler yaratabilir, bu yüzden biraz daha özen göstermen iyi olabilir. Yavaş yavaş cilt bakım rutinini geliştirmeye çalış, cildin sana minnettar olacak!

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