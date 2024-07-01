Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor: Kaç Kez Makyajını Silmeden Yattığını Tahmin Ediyoruz!
Kirli Çamaşırlar Ortaya Çıkıyor: Kaç Kez Makyajını Silmeden Yattığını Tahmin Ediyoruz!
Kabul edelim, bazı günler o kadar yorgun oluruz ki uyumadan önce makyajımızı asla silmek istemeyiz; zaten ertesi gün evde olacağımız için eninde sonunda o makyaj yüzümüzden çıkar.
Ama itiraf vakti geldi! Kaç kez makyajını silmeden uyudun? Cevabı testin sonunda. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım! Uzun bir iş gününün ardından eve geldin. İlk iş ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Cumartesi gecesi arkadaşlarınla dışarı çıktın ve gece geç döndün. Eve gelince makyajını temizler misin?
3. Pazar sabahı geç uyandın ve bütün gün evde olacaksın diyelim. Makyaj yapar mısın?
4. Haftanın ortasında yoğun bir gün geçirdin ve yatağa gitmek üzeresin. Cilt bakım rutinin nasıl olur?
5. Arkadaşlarınla spontane bir tatil planladınız ve bir anda yola çıktınız. Makyaj çantanı nasıl hazırlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın