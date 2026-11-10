Kardeşlerim'in Orhan'ı Eşref Tek'in Kadrosuna Katıldı
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Çağatay Ulusoy’lu Prime Video dizisi Eşref Tek’in kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Mete de katıldı. Mete, Aşk ve Mavi’de Cemal, Kardeşlerim’de Orhan, Can Borcu’nda Yaşar karakterleriyle tanınıyor. Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak 8 bölümlük dizinin çekimleri Kıbrıs’ta sürüyor. Oyuncunun canlandıracağı karakter henüz açıklanmadı.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Eşref Tek dizisine ünlü isim dahil oldu! Oyuncu Cüneyt Mete, Eşref Tek'te rol alacak.
Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini 8 bölümlük yeni bir hikâyeyle Prime Video'da anlatacak.
Aybüke Pusat'ın kadın başrol olduğu dizinin kadrosuna son günlerde Göksu Girişken ve Ecem Simge Yurdatapan da katıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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