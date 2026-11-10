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Kardeşlerim'in Orhan'ı Eşref Tek'in Kadrosuna Katıldı

Kardeşlerim'in Orhan'ı Eşref Tek'in Kadrosuna Katıldı

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 20:45 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 20:51
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Çağatay Ulusoy’lu Prime Video dizisi Eşref Tek’in kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Mete de katıldı. Mete, Aşk ve Mavi’de Cemal, Kardeşlerim’de Orhan, Can Borcu’nda Yaşar karakterleriyle tanınıyor. Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak 8 bölümlük dizinin çekimleri Kıbrıs’ta sürüyor. Oyuncunun canlandıracağı karakter henüz açıklanmadı.

Kaynak: Magazin Kuryesi

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Eşref Tek dizisine ünlü isim dahil oldu! Oyuncu Cüneyt Mete, Eşref Tek'te rol alacak.

Eşref Tek dizisine ünlü isim dahil oldu! Oyuncu Cüneyt Mete, Eşref Tek'te rol alacak.

Eşref Tek'in yeni ismi Cüneyt Mete, son yıllarda atv'nin sevilen dizilerinde üst üste önemli rollere imza attı. Oyuncu, 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Aşk ve Mavi'de Mavi'nin babası Cemal Göreçki'yi canlandırarak geniş kitlelere ulaştı.

Ardından 2021'de başlayan Kardeşlerim'de Orhan karakteriyle uzun soluklu bir yolculuğa çıktı. Aralık 2024'te ekrana gelen Can Borcu'nda ise 'Ne iş olsa yaparım' felsefesiyle yaşayan, yasa dışı dünyanın kıyısında dolaşan Yaşar'a hayat verdi.

1970 İzmir doğumlu oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Kariyerinde Unutma Beni'deki Kenan, Beni Affet'teki Cesur Karabey ve Kurtlar Vadisi Terör'deki Muro gibi farklı karakterler de bulunuyor. Mete'nin Eşref Tek'te canlandıracağı karakterin adı ve hikâyedeki yeri ise henüz paylaşılmadı.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini 8 bölümlük yeni bir hikâyeyle Prime Video'da anlatacak.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini 8 bölümlük yeni bir hikâyeyle Prime Video'da anlatacak.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i buluşturan Eşref Rüya, haziran ayında ani bir finalle ekrana veda etmişti. Eşref'in hikâyesi ise televizyon yerine dijital platformda yoluna devam ediyor.

Yapımcı Timur Savcı, Eşref Tek'in bir devam dizisi olmadığını, seyircinin bugüne kadar görmediği dönemi anlatacaklarını vurgulamıştı. Dizide Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in yeraltı dünyasına adım atışı işlenecek. Eşref Rüya'dan yeni hikâyeye taşınan tek karakter ise Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir olacak.

Senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Aybüke Pusat'ın kadın başrol olduğu dizinin kadrosuna son günlerde Göksu Girişken ve Ecem Simge Yurdatapan da katıldı.

Aybüke Pusat'ın kadın başrol olduğu dizinin kadrosuna son günlerde Göksu Girişken ve Ecem Simge Yurdatapan da katıldı.

Halef'ten ayrılan Aybüke Pusat, Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'un partneri olarak kamera karşısına geçiyor. Mucize Doktor'un Harika'sı Ecem Simge Yurdatapan ise Eşref'in en güvendiği çalışanlarından Sude'yi oynayacak.

Kuruluş Osman'da rol alan Göksu Girişken'in yanı sıra Çukur, Teşkilat, Halef ve Daha 17 gibi dizilerden tanıdık yüzler de kısa sürede kadroya dahil olmuştu. Usta oyuncu Cüneyt Mete'nin katılımıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosu her geçen gün daha da güçleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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