Kahve Fincanını Tutuş Şekline Göre Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?

Senin için duygular hep ön planda. Mantığınla çok hareket eden biri değilsin. Karar alırken de duyguların baskın oluyor. İç güdülerine çok güveniyorsun ve onlara göre kendi yolunu çiziyorsun. İnsanlarını ruh halini çok iyi anlıyorsun. Birinin üzgün ya da sıkıntısı olup olmadığını yüzünden anlayabiliyorsun. Empati yeteneğin çok gelişmiş yani. Sevdiklerinle bir arada olmak hayatta seni en çok mutlu eden şey.