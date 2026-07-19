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Kahve Fincanını Tutuş Şekline Göre Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?

etiket Kahve Fincanını Tutuş Şekline Göre Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 13:01
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Kahve içerken herkesin bir tarzı var. Fincanı tutuş şeklin de beyninin hangi bölümünün daha baskın olduğunu gösterebiliyor. Fincanını nasıl tuttuğu seç, sana beyninin çalışmasını anlatalım!

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Kahve fincanının tutuş şeklin bunlardan hangisi?

Senin sol ön lobun baskın!

Senin hayatında mantıktan öte bir şey yok. Mantığın olmadan hiçbir karar vermiyorsun. Karar alacağın zaman önce artılarını ve eksilerini iyice değerlendiriyorsun. Ancak bundan sonra karar veriyorsun. Asla son dakikaya iş bırakmıyorsun. Planlı hareket etmeyi seviyorsun çünkü. Düzenli bir hayatın var. Her şeyi ne zaman ve nasıl yapacağın belli yani. İnsanlar seni bu yüzden çok güvenilir buluyorlar zaten!

Senin limbik sistemin baskın!

Senin için duygular hep ön planda. Mantığınla çok hareket eden biri değilsin. Karar alırken de duyguların baskın oluyor. İç güdülerine çok güveniyorsun ve onlara göre kendi yolunu çiziyorsun. İnsanlarını ruh halini çok iyi anlıyorsun. Birinin üzgün ya da sıkıntısı olup olmadığını yüzünden anlayabiliyorsun. Empati yeteneğin çok gelişmiş yani. Sevdiklerinle bir arada olmak hayatta seni en çok mutlu eden şey.

Senin prefrontal korteksin baskın!

Senin için mantık ve sezgiler hep bir arada. Yani biri diğerine baskın gelmiyor. Karar alırken hem sezgilerini hem mantığını kullanıyorsun. Ani karar vermiyorsun. Karar vereceğin zaman iyice araştırıp analiz ediyorsun. Uzun vadeli planlama yapıyorsun. Yeni şeyler öğrenmek çok hoşuna gidiyor, kendini geliştirdikçe mutlu oluyorsun çünkü. Sorumluluktan asla kaçmıyorsun, her türlü sorumluluk altına giriyorsun.

Senin sağ beynin baskın!

Senin hayal gücün çok gelişmiş. Herkesten farklı bir bakış açın var. Sanata yatkınlığın da buradan geliyor. Yaratıcılığını günlük hayatında da kullanıyorsun. Pek kuralcı değilsin, hatta ara ara kuralları yıkmayı seviyorsun. Kurallar yerine ilhamla hareket ediyorsun. Ayrıntılara takılan biri değilsin, daha çok büyük resimle ilgileniyorsun. Özgürlüğüne düşkün birisin, kısıtlanmayı hiç sevmiyorsun.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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