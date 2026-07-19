Kahve Fincanını Tutuş Şekline Göre Beyninin Hangi Bölümü Daha Baskın?
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Kahve içerken herkesin bir tarzı var. Fincanı tutuş şeklin de beyninin hangi bölümünün daha baskın olduğunu gösterebiliyor. Fincanını nasıl tuttuğu seç, sana beyninin çalışmasını anlatalım!
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Kahve fincanının tutuş şeklin bunlardan hangisi?
Senin sol ön lobun baskın!
Senin limbik sistemin baskın!
Senin prefrontal korteksin baskın!
Senin sağ beynin baskın!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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