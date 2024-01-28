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Kahramanmaraş Depremini 10 Dakika Önceden Söyleyen Deprem Tahmincisi Gudatu İstanbul İçin Kesin Konuştu

Kahramanmaraş Depremini 10 Dakika Önceden Söyleyen Deprem Tahmincisi Gudatu İstanbul İçin Kesin Konuştu

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 18:28

Geçtiğimiz günlerde önce Kahramanmaraş'ta ardından İzmir'de yaşanan ve üst üste gelmesiyle korkutan depremler, gündemi yeniden büyük İstanbul depremine çevirdi. Uzmanların açıklamalarının ardından Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara, İstanbul depremi için yorumlarını açıkladı.

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Geçtiğimiz hafta üst üste yaşanan depremler yeniden vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta üst üste yaşanan depremler yeniden vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta 3.8, İzmir'de 5.1 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından uzmanlar gözünü yeniden gelen sorulara çevirdi. Uzun süredir her depremin ardından konuşulan konulardan bir tanesi elbette büyük İstanbul depremi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da beklenen büyük deprem için "1000 bin bina yıkılacak" sözleriyle dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da beklenen büyük deprem için "1000 bin bina yıkılacak" sözleriyle dikkat çekmişti.

Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, olası bir Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacak kaybın büyüklüğünün altını çizmişti. 'İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok, ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım. ' ifadelerine yer vermişti.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise 6 şehir için deprem uyarılarında bulunmuştu.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise 6 şehir için deprem uyarılarında bulunmuştu.

ZBEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Geomatik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Erzurum-Erzincan, Adana, Malatya ve Amasya-Çorum için son dönemdeki depremleri göz önünde bulundurarak 'tehlike altında' uyarısı yapmıştı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise İzmir depreminin ardından bu depremlerin İstanbul için tetikleyici olmadığını söylemişti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise İzmir depreminin ardından bu depremlerin İstanbul için tetikleyici olmadığını söylemişti.

Haberler.com'un YouTube hesabında yayınlanan Haber Bahane programına katılan Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara ise, İstanbul depremine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Haberler.com'un YouTube hesabında yayınlanan Haber Bahane programına katılan Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara ise, İstanbul depremine ilişkin görüşlerini paylaştı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremi 10 dakika önceden bildiğini dile getiren Gudatu mahlaslı deprem tahmincisi, 'Geçtiğimiz sene başında deprem olacak diye paylaşımlar yapmaya başlamıştım. Depremden 10 dakika önce de Instagram'da canlı yayın açarak söyledim.' dedi.

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2024 yılında İstanbul'da deprem beklemediğini söyleyen Çinkara, "Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum" dedi.

2024 yılında İstanbul'da deprem beklemediğini söyleyen Çinkara, "Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum" dedi.

'Bu sene ülkemizde Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum. Barajla ilgili de bazı sıkıntılar bekliyorum. İstanbul'da şu an büyük bir deprem beklemiyorum. Bir gün illa olacak ama bu sene beklemiyorum. Karlıova'da beklediğim depremde barajın patlama sıkıntısı var.'

Deprem haricinde bir de salgın yaşanacağını söyleyen Çinkara'nın sözleri oldukça dikkat çekti.

Deprem haricinde bir de salgın yaşanacağını söyleyen Çinkara'nın sözleri oldukça dikkat çekti.

'Kıtlık ve susuzluk bizim ülkemizde çok olacak şeyler değil. Suyla alakalı sıkıntılar olacak ama susuzluk olmayacak. Covid-19 benzeri bir salgın olacak, öksürük ve akciğer problemleri yaşanacak.'

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