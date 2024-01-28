Kahramanmaraş Depremini 10 Dakika Önceden Söyleyen Deprem Tahmincisi Gudatu İstanbul İçin Kesin Konuştu
Kahramanmaraş Depremini 10 Dakika Önceden Söyleyen Deprem Tahmincisi Gudatu İstanbul İçin Kesin Konuştu
Geçtiğimiz günlerde önce Kahramanmaraş'ta ardından İzmir'de yaşanan ve üst üste gelmesiyle korkutan depremler, gündemi yeniden büyük İstanbul depremine çevirdi. Uzmanların açıklamalarının ardından Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara, İstanbul depremi için yorumlarını açıkladı.
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Geçtiğimiz hafta üst üste yaşanan depremler yeniden vatandaşları tedirgin etmeye başladı.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da beklenen büyük deprem için "1000 bin bina yıkılacak" sözleriyle dikkat çekmişti.
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise 6 şehir için deprem uyarılarında bulunmuştu.
Prof. Dr. Okan Tüysüz ise İzmir depreminin ardından bu depremlerin İstanbul için tetikleyici olmadığını söylemişti.
Haberler.com'un YouTube hesabında yayınlanan Haber Bahane programına katılan Gudatu mahlaslı Nurcan Çinkara ise, İstanbul depremine ilişkin görüşlerini paylaştı.
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2024 yılında İstanbul'da deprem beklemediğini söyleyen Çinkara, "Karlıova-Yedisu üzerinde deprem bekliyorum" dedi.
Deprem haricinde bir de salgın yaşanacağını söyleyen Çinkara'nın sözleri oldukça dikkat çekti.
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