Kahramanmaraş Depremini 10 Dakika Önceden Söyleyen Deprem Tahmincisi Gudatu İstanbul İçin Kesin Konuştu

Afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, olası bir Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacak kaybın büyüklüğünün altını çizmişti. 'İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. Her bina başına 100 kişi koysak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Böyle bir şey yok, ölmeye planlanmış gibiyiz. Bir an önce bu 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım. ' ifadelerine yer vermişti.