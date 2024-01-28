Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan 6 Şehir İçin Deprem Uyarısı: "6.5'tan Büyük Deprem Olabilir"
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan 6 Şehir İçin Deprem Uyarısı: "6.5'tan Büyük Deprem Olabilir"
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 8 ve 25 Ocak'ta meydana gelen depremlerin aynı hatta gerçekleştiğini ancak güncel fay haritalarında bulunmadığını belirterek, 'Bu yeni bir hat, mevcut fay haritalarında gözükmüyor. Ancak yer hareketlerine baktığımız zaman burada bir fay mevcut olduğunu görüyoruz. Fay 30 ile 40 kilometre üzerinde bir uzunluğa sahip. Bunun da 6.5'tan büyük 7'ye varan bir deprem üretme potansiyeli söz konusu' dedi.
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ZBEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Geomatik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi.
Geçen sene 6 Şubat'ta 11 kenti etkileyen depremlerde ana fay kolunun kırıldığını belirten Prof. Dr. Kutoğlu şunları söyledi:
Deprem olan fayın mevcut haritalarda bulunmadığını ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
Gerginlik haritasında en çok Malatya üzerinden geçen faydan endişeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Tarihsel süreçte burada herhangi bir büyük deprem görünmemesi ilginç. Deprem görülmemesi olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü kayda geçtiği kadarını biliyoruz. Bölgede fay hareketliliği var. Henüz yazılı tarihe geçmemiş bir deprem olmuş olması söz konusu. Ama 6 Şubat'tan sonra bizi en çok endişelendiren Malatya içinden geçen fay" dedi.
Orta ve Doğu Anadolu'da 4 noktaya dikkat çekip, Adana'da 1164 yılında deprem meydana gelen bir fay olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu şu illere dikkat çekti:
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başlayacam ama. kimsenin elini taşın altına soktuğu yok ama herkes deprem profesörü oldu konuşuyor. baştaki bir bok yapmıyorsa konuşmayın da moral bozmayın bari