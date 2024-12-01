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Kağıtla Yaptıkları Hayrete Düşürdü: Arda Güler'in Portresini Oluşturdu

Kağıtla Yaptıkları Hayrete Düşürdü: Arda Güler'in Portresini Oluşturdu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
02.12.2024 - 00:28

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Sosyal medya platformu TikTok'ta eline aldığı küçük kağıtları keserek portre oluşturan 'eduartworker' isimli içerik üreticisi, Real Madrid'te forma giyen milli gururumuz Arda Güler'i resmetti. Kağıt parçasını katlayarak ve bazı bölgelere delikler oluşturarak portreyi ortaya çıkaran sanatçıyı izleyenler hayrete düştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: eduartworker

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TikTok'ta küçük kağıtları keserek ünlü isimlerin portrelerini içerik üreticisi 'eduartworker' Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'i resmetti.

TikTok'ta küçük kağıtları keserek ünlü isimlerin portrelerini içerik üreticisi 'eduartworker' Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'i resmetti.

Güler'in fotoğrafını televizyondan açarak elindeki kağıdı kesmeye başlayan sanatçı ortaya neredeyse bire bir benzeyen bir figür çıkardı.

Güler'in fotoğrafını televizyondan açarak elindeki kağıdı kesmeye başlayan sanatçı ortaya neredeyse bire bir benzeyen bir figür çıkardı.

Kağıda yapılan işlemi hayranlıkla izleyen sosyal medya kullanıcıları, figürün benzerliğiyle büyük şaşkınlık yaşadı. İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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