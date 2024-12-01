Zayn Sofuoğlu F1 Pilotlarıyla Bir Araya Geldi: Max Verstappen ile El Ele Yürüdü

Son zamanlarda motor sporlarındaki başarısı ve ailesinin lüks araçlarıyla yaptığı gösterilerle gündeme gelen Dünya Superbike şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Katar GP yarışı öncesi pilotlarla bir araya geldi. Dünyaca ünlü pilotlar Lewis Hamilton, Lando Norris ve George Russel ile fotoğraf çektiren Zayn, 4 kez üst üste dünya şampiyonu olan F1 pilotu Max Verstappen'e bisikletiyle gösteri yaptı. İkili daha sonra el ele tutuşarak padok alanında gezdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.