Zayn Sofuoğlu F1 Pilotlarıyla Bir Araya Geldi: Max Verstappen ile El Ele Yürüdü

Son zamanlarda motor sporlarındaki başarısı ve ailesinin lüks araçlarıyla yaptığı gösterilerle gündeme gelen Dünya Superbike şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Katar GP yarışı öncesi pilotlarla bir araya geldi. Dünyaca ünlü pilotlar Lewis Hamilton, Lando Norris ve George Russel ile fotoğraf çektiren Zayn, 4 kez üst üste dünya şampiyonu olan F1 pilotu Max Verstappen'e bisikletiyle gösteri yaptı. İkili daha sonra el ele tutuşarak padok alanında gezdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Dünya Superbike şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Katar GP yarışı öncesi F1 pilotlarıyla vakit geçirdi.
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Dünyaca ünlü pilotlar Lewis Hamilton, Lando Norris ve George Russel ile fotoğraf çektiren Zayn, 4 kez üst üste dünya şampiyonu olan F1 pilotu Max Verstappen'e bisikletiyle gösteri yaptı.
Zayn'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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