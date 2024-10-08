Kadına Şiddet Her Yerde! Kadın Yayıncıyı, Semih Çelik Gibi Öldürmekle Tehdit Etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyada ve ülkemizde en çok oynanan online sunuculu oyunlardan biri olan Valorant'ın sesli iletişim bölümünde, bir kadın yayıncı korkunç şekilde tehdit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i korkunç şekilde öldürmesini hatırlatan 'Kaen#BEST' nickli bir erkek, kadın yayıncıyı "En son öldürülen kadın gibi kafanı keserek öldürürüm seni." diyerek tehdit etti.
Yayın kaydını sosyal medya hesabından paylaşan 'Yağmur' isimli kadın, "Her yerdeler. Yayın yaptığım sırada sadece sesimi duyarak bir anda bu şekilde konuşmaya başladı. Artık birileri bir şeyler yapsın kimse güvende değil!" diyerek sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın