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Kadına Şiddet Her Yerde! Kadın Yayıncıyı, Semih Çelik Gibi Öldürmekle Tehdit Etti!

Kadına Şiddet Her Yerde! Kadın Yayıncıyı, Semih Çelik Gibi Öldürmekle Tehdit Etti!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 10:52

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Oynadığı online oyunda yayın yapan kadın yayıncı korkunç tehditlere maruz kaldı. Sesli iletişim sırasında konuşan 'Kaen#BEST' nickli bir erkek, kadın yayıncıyı, 'En son öldürülen kadın gibi kafanı keserek öldürürüm seni.' ifadeleriyle tehdit etti. 

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Dünyada ve ülkemizde en çok oynanan online sunuculu oyunlardan biri olan Valorant'ın sesli iletişim bölümünde, bir kadın yayıncı korkunç şekilde tehdit edildi.

Dünyada ve ülkemizde en çok oynanan online sunuculu oyunlardan biri olan Valorant'ın sesli iletişim bölümünde, bir kadın yayıncı korkunç şekilde tehdit edildi.

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i korkunç şekilde öldürmesini hatırlatan 'Kaen#BEST' nickli bir erkek, kadın yayıncıyı "En son öldürülen kadın gibi kafanı keserek öldürürüm seni." diyerek tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i korkunç şekilde öldürmesini hatırlatan 'Kaen#BEST' nickli bir erkek, kadın yayıncıyı "En son öldürülen kadın gibi kafanı keserek öldürürüm seni." diyerek tehdit etti.

Yayın kaydını sosyal medya hesabından paylaşan 'Yağmur' isimli kadın, "Her yerdeler. Yayın yaptığım sırada sadece sesimi duyarak bir anda bu şekilde konuşmaya başladı. Artık birileri bir şeyler yapsın kimse güvende değil!" diyerek sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

Yayın kaydını sosyal medya hesabından paylaşan 'Yağmur' isimli kadın, "Her yerdeler. Yayın yaptığım sırada sadece sesimi duyarak bir anda bu şekilde konuşmaya başladı. Artık birileri bir şeyler yapsın kimse güvende değil!" diyerek sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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