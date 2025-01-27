Kaç Saatlik Bir Güzellik Uykusuna İhtiyacın Var?

Sen enerjik ve dinamik birisin! Güzellik uykusu senin için bir ritüel olsa da az uyusan bile harika görünüyorsun. Düzenli yaşam tarzın sayesinde cildin ışıl ışıl, enerjin tam. Daha fazlasına ihtiyacın yok çünkü vücudun uyku süresini çok verimli kullanıyor. Ancak arada bir, kendine fazladan birkaç saatlik bir uyku molası vermek sana iyi gelebilir!