Kaç Saatlik Bir Güzellik Uykusuna İhtiyacın Var?
Kaç Saatlik Bir Güzellik Uykusuna İhtiyacın Var?
Güzellik uykusu sadece bir efsane mi? Tabii ki hayır! Vücudumuzun ve zihnimizin dinlenip yenilenmesi için uyku çok önemli. Peki senin tam anlamıyla tazelenmek için kaç saatlik bir uykuya ihtiyacın var? Soruları cevapla, ihtiyacını öğren!
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1. Sabahları uyandığında genel olarak kendini nasıl hissediyorsun?
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2. Gün içinde enerjin ne kadar sürüyor?
3. Uyumadan önce ne yapıyorsun?
4. Gün içinde tatlı bir uyuklama yapsan kaç dakika yeterli olur?
5. Peki cildin nasıl görünüyor?
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6. Geceleri saat kaç gibi uyursun?
7. Peki, kahve veya çay tüketimin nasıl?
8. Son olarak cildini uykuya hazırlamak için ne yaparsın?
4-6 Saatlik uyku yeterli!
7-8 Saat güzellik uykusu olmazsa olmaz!
9 Saat ve üzeri şart!
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