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İstanbul'da Çöpten Yemek Yiyormuş Gibi Yaparak Dilenen Kadını İfşalayan Taksici: 'Sahtekar, İnanmayın!'

İstanbul'da Çöpten Yemek Yiyormuş Gibi Yaparak Dilenen Kadını İfşalayan Taksici: 'Sahtekar, İnanmayın!'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 14:37

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İstanbul'da bir taksici, çöpten meyve-sebze yiyormuş gibi yaparak dilenen bir kadını ifşa etti.

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'Galata Kulesi'nden aşağıya inince, orada bekliyor' diyerek yanına gittiği kadına 'Sahtekar' diyen taksici, çöpten meyve sebze yiyormuş gibi yaparak dilenen kadına kendisinin de daha önce 200 TL verdiğini söyledi.

'Galata Kulesi'nden aşağıya inince, orada bekliyor' diyerek yanına gittiği kadına 'Sahtekar' diyen taksici, çöpten meyve sebze yiyormuş gibi yaparak dilenen kadına kendisinin de daha önce 200 TL verdiğini söyledi.

Dilenen kadını ifşayalan taksici o anları da paylaşarak vatandaşları uyardı; 'Bu sahtekar hep burada. İnanmayın, hep burada.'

Dilenen kadını ifşayalan taksici o anları da paylaşarak vatandaşları uyardı; 'Bu sahtekar hep burada. İnanmayın, hep burada.'

İşte o anlar: 👇

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KumdanKum

inanmamayı tercih ediyorum yanından geçip gittikten sonra içim içimi yiyor acaba gerçekten ihtiyacı olan birimiydi diye vicdan yapıyorum... atamıyorum şu iki... Devamını Gör

Dewamke

Hala inanan var mı yaaa

Söyledim gitti

Giden sadece 200TL değil. Bu gibi varlıklar yüzünden gerçekten ihtiyaç içerisinde olanlara da erişmek mümkün olmuyor. Şimdi bu taksici bir daha hangi durumda... Devamını Gör