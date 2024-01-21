İstanbul'da Bir Kadın, Taksiye Ödediği Ücretler Fazla Gelince Taksi Şoförü Oldu

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, taksiye ödediği ücretler fazla gelince taksici olmaya karar verdi. 8 ay önce başladığı mesleğinde çok takdir edildiğini belirten kadın, tek zorluğum bu işi yapan erkekler dedi.
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İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, geçtiğimiz yıl yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu.
"Bence kadınlar da bu mesleği yapmalı, herkes ehliyet almalı ve trafiğe çıkmalı"
İşte o taksi şoförü: 👇
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