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İstanbul Çekmeköy’de Fabrika Yangını: Valilikten Açıklama Geldi

İstanbul Çekmeköy’de Fabrika Yangını: Valilikten Açıklama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 22:44

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Alemdağ bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale etmesi için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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"Alevler ormanlık alana sirayet etmedi"

"Alevler ormanlık alana sirayet etmedi"

Çekmeköy’de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında sünger üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fabrikanın büyük çapta maddi hasar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi’nde bulunan elyaf-sünger fabrikasında yangın çıkmıştır. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibariyle ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir' denildi.

Yangından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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onur.ozdemir

Bulunduğum yerden az önce 3 itfaiye aracı sirenlerini çalarak geçti ama Çekmeköye gitmedikleri kesin