onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Uçak Antalya’ya Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi

Facianın Eşiğinden Dönüldü: Uçak Antalya’ya Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 20:39

Türk Hava Yolları (THY) ait uçak Antalya’ya tahliye kaydırağı açarak acil iniş yaptı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçaktan tahliye edilen yolcular 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
3
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın