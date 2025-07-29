Facianın Eşiğinden Dönüldü: Uçak Antalya’ya Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi
Türk Hava Yolları (THY) ait uçak Antalya’ya tahliye kaydırağı açarak acil iniş yaptı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.
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Uçaktan tahliye edilen yolcular 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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