İspanyol Futbolcu Lamine Yamal Avrupa Şampiyonası Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu
İspanyol Futbolcu Lamine Yamal Avrupa Şampiyonası Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Yarı Final karşılaşmasında Fransa’yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Lamine Yamal, takımının ilk golünü kaydetti. 17 yaşındaki futbolcu, attı golle 'Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu' unvanını aldı.
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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Fransa ile İspanya, yarı finalde karşı karşıya geldi.
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İspanyollar, rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızıların ilk golünü mükemmel bir vuruşla kaydeden Yamal, turnuvanın en genç golcüsü oldu.
Fransa ağlarını 16 yaş 362 gün ile havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı.
Yamal'ın golü 👇🏻
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Genç yıldız, U17'de forma giyerken de yine benzer bir vuruşla Fransa ağlarını sarsmayı başarmıştı. 👇🏻
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