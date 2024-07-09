İspanyol Futbolcu Lamine Yamal Avrupa Şampiyonası Tarihinin En Genç Golcüsü Oldu

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Yarı Final karşılaşmasında Fransa’yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Lamine Yamal, takımının ilk golünü kaydetti. 17 yaşındaki futbolcu, attı golle 'Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu' unvanını aldı.