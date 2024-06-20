İspanya İtalya'yı 1-0 Mağlup Ederek EURO 2024'te Son 16'ya Kalmayı Garantiledi
İspanya İtalya'yı 1-0 Mağlup Ederek EURO 2024'te Son 16'ya Kalmayı Garantiledi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda turnuvanın iki güçlü ekibi karşı karşıya geldi. İspanya, Hırvatistan galibiyetinin ardından İtalya'yı da mağlup etmeyi başardı.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya’yı 1-0 mağlup ederek son 16’ya kalmayı garantiledi.
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Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalanırken skoru belirleyen isim, Riccardo Calafiori oldu.
İtalyan savunmacı, 71'de kendi kalesine attığı golle İspanya'yı öne geçirdi.
İspanya puanını 6’ya çıkarıp son 16’yı garantilerken, İtalya ise ise 3 puanda kaldı.
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