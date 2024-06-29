İnsanların Garip Bir Şekilde İçlerine Sinmeyen Sosyal Etik Kurallar Sizi Çok Şaşırtacak
İnsanların Garip Bir Şekilde İçlerine Sinmeyen Sosyal Etik Kurallar Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımızın çoğunun önceden belirlenmiş sosyal etik kurallarına göre şekillendiğini fark etmiş miydiniz? Bugünkü içeriğimizde adeta bir kural haline gelse de insanların içlerine sinmeyen bu etik kurallarına bakıyor olacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "İnsanlar neden dişimin arasında bir şey olduğunda bana söylemekten çekiniyor hiçbir fikrim yok!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Birisi sorun yaratıyorsa bunu direkt söylemek yerine görmezden gelmeye daha yatkın olduğumuzu keşfettim."
3. "Bazen kaba olacak olsanız bile dürüst olmanız gerekiyor."
4. "İş ilanlarına maaşı koymamak."
5. "Nasılsın diye sorduğunda nasıl hissedersen hisset 'iyiyim, sen' diye cevap vermek."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Aile toplanmalarında çocuklara bilmedikleri insanlara sarılmalarını söylemek."
7. "Sessizlik karşısında rahat hissetmemek ve sürekli konuşma ihtiyacı duymak."
8. "İş arkadaşların ile maaşını konuşamıyor olmana sinir oluyorum. İşyerinin avantajı dışında başka bir şey aklıma gelmiyor..."
9. "Özellikle toplanmalara biraz 'geç kalmak'. Parti 7'da başlıyor ama insanlar 8'de geliyor. Çok saçma değil mi?"
10. "Bana karşılık verme! diyen öğretmenlere gıcık oluyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Birisi fotoğraf çekerken önlerinden geçmemek."
12. "Yaşlı insanlara sırf yaşlarından dolayı saygı duymak."
13. "Çıkma teklifi etmenin erkek tarafından beklenmesi. Böylesine cinsiyetçi saçma bir beklenti olamaz."
14. "Şapka takmanın, özellikle de okullar gibi kapalı alanlarda, kaba görülmesi."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın