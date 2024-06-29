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İnsanların Garip Bir Şekilde İçlerine Sinmeyen Sosyal Etik Kurallar Sizi Çok Şaşırtacak

İnsanların Garip Bir Şekilde İçlerine Sinmeyen Sosyal Etik Kurallar Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 13:01

Hayatımızın çoğunun önceden belirlenmiş sosyal etik kurallarına göre şekillendiğini fark etmiş miydiniz? Bugünkü içeriğimizde adeta bir kural haline gelse de insanların içlerine sinmeyen bu etik kurallarına bakıyor olacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İnsanlar neden dişimin arasında bir şey olduğunda bana söylemekten çekiniyor hiçbir fikrim yok!"

1. "İnsanlar neden dişimin arasında bir şey olduğunda bana söylemekten çekiniyor hiçbir fikrim yok!"

'Eğer dişimin arasına bir şey sıkıştıysa ve bana söylemiyorsan aslında sana karşı oldukça kırılıcağım.'

2. "Birisi sorun yaratıyorsa bunu direkt söylemek yerine görmezden gelmeye daha yatkın olduğumuzu keşfettim."

'Eğer birisi toplum içerisinde sorun yaratıyorsa, her seferinde 'çevredekilere rahatsızlık veriyorsun,' demekten çekinmem.'

3. "Bazen kaba olacak olsanız bile dürüst olmanız gerekiyor."

'Neden gerçekleri naziklik adı altında saklamalıyız anlamıyorum.'

4. "İş ilanlarına maaşı koymamak."

4. "İş ilanlarına maaşı koymamak."

'Niye saklayarak hepimizin zamanını boşa harcıyorsunuz ki?'

5. "Nasılsın diye sorduğunda nasıl hissedersen hisset 'iyiyim, sen' diye cevap vermek."

'Eğer ciddi bir şekilde cevaplamayacaksak neden soruyoruz?'

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6. "Aile toplanmalarında çocuklara bilmedikleri insanlara sarılmalarını söylemek."

'Çocuk doğal olarak rahat hissetmiyor.'

7. "Sessizlik karşısında rahat hissetmemek ve sürekli konuşma ihtiyacı duymak."

7. "Sessizlik karşısında rahat hissetmemek ve sürekli konuşma ihtiyacı duymak."

8. "İş arkadaşların ile maaşını konuşamıyor olmana sinir oluyorum. İşyerinin avantajı dışında başka bir şey aklıma gelmiyor..."

8. "İş arkadaşların ile maaşını konuşamıyor olmana sinir oluyorum. İşyerinin avantajı dışında başka bir şey aklıma gelmiyor..."

9. "Özellikle toplanmalara biraz 'geç kalmak'. Parti 7'da başlıyor ama insanlar 8'de geliyor. Çok saçma değil mi?"

10. "Bana karşılık verme! diyen öğretmenlere gıcık oluyorum."

10. "Bana karşılık verme! diyen öğretmenlere gıcık oluyorum."

'İsterseniz sadece koyun gibi oturalım ve hiçbir şeyi sorgulamayalım.'

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11. "Birisi fotoğraf çekerken önlerinden geçmemek."

'Eskiden insanlar günde belki birkaç fotoğraf çekerken anlaşılabilir bir şeydi ama günümüzde insanlar saat başı onlarca fotoğraf çekiyor.'

12. "Yaşlı insanlara sırf yaşlarından dolayı saygı duymak."

12. "Yaşlı insanlara sırf yaşlarından dolayı saygı duymak."

'Üzgünüm ama yaşlı olmak direkt bilgili olmak demek değil. Saygı kazanılır.'

13. "Çıkma teklifi etmenin erkek tarafından beklenmesi. Böylesine cinsiyetçi saçma bir beklenti olamaz."

13. "Çıkma teklifi etmenin erkek tarafından beklenmesi. Böylesine cinsiyetçi saçma bir beklenti olamaz."

14. "Şapka takmanın, özellikle de okullar gibi kapalı alanlarda, kaba görülmesi."

14. "Şapka takmanın, özellikle de okullar gibi kapalı alanlarda, kaba görülmesi."

'Neden? ve kim için kaba?'

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