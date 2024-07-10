İngiltere Hollanda'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Finale Yükselmeyi Başardı!
İngiltere Hollanda'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Finale Yükselmeyi Başardı!
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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaştı.
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İngiltere, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadele gol perdesini açan isim, 7. dakikada Hollanda'dan Xavi Simons oldu.
İngilizler, 18'de Harry Kane ile skora denge getirdi.
90'da ise sahneye Ollie Watkins çıktı. 28 yaşındaki golcü, İngiltere'ye turu getiren aynı zamanda da maçın skorunu belirleyen golü attı.
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İspanya - İngiltere finali 14 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak.
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Bizi eledi diye Hollanda'ya gıcıklığımdan İngiltere'yi tuttum,oh olsun 😇 Gerçi İngiltere finalde de bugünkü kadar tutuk oynarsa İspanya kupayı alır.
ohhh canıma değsin çok iyi olmuş.