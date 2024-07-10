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İngiltere Hollanda'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Finale Yükselmeyi Başardı!

İngiltere Hollanda'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Finale Yükselmeyi Başardı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 00:15

EURO 2024'ün ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, rakibini 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. İspanya da yarı finalde Fransa'yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti olmuştu.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaştı.

İngiltere, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadele gol perdesini açan isim, 7. dakikada Hollanda'dan Xavi Simons oldu.

İngilizler, 18'de Harry Kane ile skora denge getirdi.

90'da ise sahneye Ollie Watkins çıktı. 28 yaşındaki golcü, İngiltere'ye turu getiren aynı zamanda da maçın skorunu belirleyen golü attı.

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İspanya - İngiltere finali 14 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak.

İspanya - İngiltere finali 14 Temmuz Pazar günü saat 22'de oynanacak.
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Balkan Türkleri

Bizi eledi diye Hollanda'ya gıcıklığımdan İngiltere'yi tuttum,oh olsun 😇 Gerçi İngiltere finalde de bugünkü kadar tutuk oynarsa İspanya kupayı alır.

TC Deniz Aydogar

ohhh canıma değsin çok iyi olmuş.