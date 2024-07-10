İngiltere Hollanda'yı 2-1 Mağlup Ederek EURO 2024'te Finale Yükselmeyi Başardı!

EURO 2024'ün ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, rakibini 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. İspanya da yarı finalde Fransa'yı 2-1 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti olmuştu.