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Influencerlardan Öğrendiğimiz 10 Faydalı Cilt Bakım Tüyosu

etiket Influencerlardan Öğrendiğimiz 10 Faydalı Cilt Bakım Tüyosu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 18:01

Influencerlar, sosyal medya hesaplarında her gün cildimize fayda sağlayan ve pek çok ihtiyaca yanıt veren ürünler, alışkanlıklar ve ipuçları paylaşarak cilt bakımı konusunda hayatımızı bir noktada kolaylaştırıyorlar. Her zaman en profesyonel cilt bakımı tüyolarına ulaşmakta zorluk yaşayabiliriz; işte bu noktada influencerların basit ama etkili tüyoları yardımımıza koşuyorlar.

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1. Matt @dirtyboysgetclean, her gün aynaya bakmamızı tavsiye ediyor.

1. Matt @dirtyboysgetclean, her gün aynaya bakmamızı tavsiye ediyor.

Tutkulu bir cilt bakımı ustası olan Matt, cildimize her gün aynada kontrol etmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü cildimizin neye ihtiyacı olduğunu en başından en sonuna kadar her zaman biz daha iyi biliriz. İster çeşit çeşit serum kullanıyor olun, cildiniz neye ihtiyacı olduğunu zaten sessiz harflerle size söyler.

2. Julie Matsushima @pdxbeautiful, cilt bakımı konusunda mevsimlerin önemli rol oynadığını söylüyor.

2. Julie Matsushima @pdxbeautiful, cilt bakımı konusunda mevsimlerin önemli rol oynadığını söylüyor.

Sıcak havalar birden soğuduğunda veya tam tersi olan mevsim geçişlerinde, ağır bileşenli ürünleri kullanmayı bırakıp daha çok yatıştırıcı tonik, nemlendirici ve serumlar kullanmamızı tavsiye ediyor. Cilt bakımı uzmanı olan Julie Matsushima, mevsim geçişlerinde hafif bir nemlendiricinin cilt bakımı rutininde eksik olmaması gerektiğinin altını çiziyor.

3. Stephanie Zheng @stephaniezheng, "Cilt bakımında size iyi gelen araçlara yatırım yapın." diyor.

3. Stephanie Zheng @stephaniezheng, "Cilt bakımında size iyi gelen araçlara yatırım yapın." diyor.

New Yorklu güzellik blog yazarı ve cilt bakımı uzmanı Stephanie Zheng, yüz ve çene gerginliğini gidermek için cilt bakımı araçları kullanıyor ve bunu pek çok kişiye tavsiye ediyor. Çene ve yüz gerginliği için yüzüne doğal taşlardan yapılmış silindir şeklindeki yüz aparatı, favori ürünlerinden.

4. Dr. Dennis Gross @drdennisgross, doğal ürünlere bağlı kalmamız gerektiğinin altını kırmızı kalemle çiziyor!

4. Dr. Dennis Gross @drdennisgross, doğal ürünlere bağlı kalmamız gerektiğinin altını kırmızı kalemle çiziyor!

Yaşam tarzı blog yazarı ve aynı zamanda kendi markasını kuran Dr. Dennis Gross, doğal ürünlere bağlı kalmamızın, cildimize yapacağımız en iyi yatırımlardan biri olacağını söylüyor. Cildimiz için doğru ürünleri bulmak önemlidir ama bu ürünlere sadık kalmak da etkilerini bir hayli arttırıyor.

5. Suzi Grant @alternativeageing, cilt bakımının hem içten hem de dıştan olması gerektiğini savunuyor.

5. Suzi Grant @alternativeageing, cilt bakımının hem içten hem de dıştan olması gerektiğini savunuyor.

Evet, her ne kadar cildimizi dışarıdan görsek de cilt bakımının içten de olması gerekiyor. Yani nasıl beslendiğimiz, cildimizi bir hayli etkiliyor. Su ve sebze ağırlıklı bir beslenme benimseyen Suzi Grant, 50 yılı devirmesine rağmen halen cilt bakımı konusunda istikrarlı adımlarla ilerliyor.

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6. Fleur De Force @fleurdeforce, iyi bir cilt bakımı için servet harcamamıza gerek yok diyor.

6. Fleur De Force @fleurdeforce, iyi bir cilt bakımı için servet harcamamıza gerek yok diyor.

Cilt bakımı rutininde onlarca ürün kullanmamıza gerek yok. Birkaç temel cilt bakımı ürünü ile rutinimizi basitleştirmek, en etkili yöntemlerden biri. Yani banyonuzda veya dolabınızda onlarca ürün var diye parlak ve güzel bir cilde sahip olacağınızın garantisi yok.

7. Zanna van Dijk @zannavandjik, cilt bakımı rutinini eğlenceli ve keyifli bir hale getirmenin öneminden bahsediyor.

7. Zanna van Dijk @zannavandjik, cilt bakımı rutinini eğlenceli ve keyifli bir hale getirmenin öneminden bahsediyor.

Güne başlarken ve günün sonunda cilt bakımı rutinini bir görev değil, eğlenceli bir aktivite olarak görmemiz gerektiğini savunuyor. Zanna van Djik, çift aşamalı temizliği savunuyor ve bu adımdan sonra cildinizden ne kadar kir çıktığına inanamayacağınızı söylüyor.

8. Josie @josieldn, cilt bakımını gece uyumadan önce yapmamızın pek de doğru olmadığını söylüyor. Neden mi? 👇

8. Josie @josieldn, cilt bakımını gece uyumadan önce yapmamızın pek de doğru olmadığını söylüyor. Neden mi? 👇

Gece uyumadan önce, doğal olarak vücut yorgun oluyor ve yapılan hiçbir aktiviteden tam verim alınamıyor. Bu yüzden akşam saatlerinde cilt bakımı rutininin yapılması daha doğru. Çünkü akşam saatlerinde kullanılan ürünler ve uygulanan adımlar, ürünlerin emilimi için gerekli zamana sahip oluyor. Bir bölümlük sitcom dizisi izlerken cildinize uygulayacağınız serumlar ve nemlendirici, daha keyifli hissettirebilir.

9. Anna Mathur @annamathur: "Güneş kremi, güneş kremi, güneş kremi!"

9. Anna Mathur @annamathur: "Güneş kremi, güneş kremi, güneş kremi!"

Güneş kreminin önemini fazlasıyla vurguladığımızı düşünüyoruz. Bu önemi vurgulayan bir diğer isim de Anna Mathur. Güneş kremini fırsat buldukça sürmemiz ve yenilememiz gerektiğini söyleyen Mathur, makyajımızı da akşamın erken saatlerinde çıkarmamız gerektiğini söylüyor. Cildimizin nefes alması için yapmamız gereken ilk adım buymuş.

10. Lavi @laviniarusanda: "Mükemmel bir cilt, tamamen bir yanılsama!"

10. Lavi @laviniarusanda: "Mükemmel bir cilt, tamamen bir yanılsama!"

Lavinia Rusanda, her ne kadar cilt bakımı tüyosu paylaşsa da bizim hoşumuza giden özelliklerinden biri, mükemmel bir cildin bir yanılsamadan ibaret olduğunu söylemesi oldu. Kendisi, yüzündeki lekeleri ve sivilceleri büyük bir öz güvenle kucaklıyor ve fotoğraflarda gördüğümüz mükemmel cildin aslında o kadar da mükemmel olmadığını ve cildimize iyi gelen ürünleri kullandıktan sonra içimizin rahat olmasının önemli olduğunu söylüyor.

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