Influencerlardan Öğrendiğimiz 10 Faydalı Cilt Bakım Tüyosu
Influencerlardan Öğrendiğimiz 10 Faydalı Cilt Bakım Tüyosu
Influencerlar, sosyal medya hesaplarında her gün cildimize fayda sağlayan ve pek çok ihtiyaca yanıt veren ürünler, alışkanlıklar ve ipuçları paylaşarak cilt bakımı konusunda hayatımızı bir noktada kolaylaştırıyorlar. Her zaman en profesyonel cilt bakımı tüyolarına ulaşmakta zorluk yaşayabiliriz; işte bu noktada influencerların basit ama etkili tüyoları yardımımıza koşuyorlar.
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1. Matt @dirtyboysgetclean, her gün aynaya bakmamızı tavsiye ediyor.
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2. Julie Matsushima @pdxbeautiful, cilt bakımı konusunda mevsimlerin önemli rol oynadığını söylüyor.
3. Stephanie Zheng @stephaniezheng, "Cilt bakımında size iyi gelen araçlara yatırım yapın." diyor.
4. Dr. Dennis Gross @drdennisgross, doğal ürünlere bağlı kalmamız gerektiğinin altını kırmızı kalemle çiziyor!
5. Suzi Grant @alternativeageing, cilt bakımının hem içten hem de dıştan olması gerektiğini savunuyor.
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