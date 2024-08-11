Influencerlardan Öğrendiğimiz 10 Faydalı Cilt Bakım Tüyosu

Lavinia Rusanda, her ne kadar cilt bakımı tüyosu paylaşsa da bizim hoşumuza giden özelliklerinden biri, mükemmel bir cildin bir yanılsamadan ibaret olduğunu söylemesi oldu. Kendisi, yüzündeki lekeleri ve sivilceleri büyük bir öz güvenle kucaklıyor ve fotoğraflarda gördüğümüz mükemmel cildin aslında o kadar da mükemmel olmadığını ve cildimize iyi gelen ürünleri kullandıktan sonra içimizin rahat olmasının önemli olduğunu söylüyor.