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İndirimin Son Günü! Amazon Prime Day Bitmeden Alabileceğin Ürün Tavsiyeleri

etiket İndirimin Son Günü! Amazon Prime Day Bitmeden Alabileceğin Ürün Tavsiyeleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 14:34

Prime Day indirimlerinin son gününü kaçırmayın! Birbirinden cazip fiyatlara düşen 12 ürünü indirimin son gününde kaçırmamanız için bir araya getirdik. 

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Under Armour UA Colorblock Wordmark SS Tişört Erkek

1. Under Armour UA Colorblock Wordmark SS Tişört Erkek

Şu anda sepette %8 indirimle 766 TL yerine 708 TL.

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2. Huawei Matebook 16s, 16" FHD, Intel Core i9-13900H

2. Huawei Matebook 16s, 16" FHD, Intel Core i9-13900H

Şu anda sepette %16 indirimle 42.999 TL yerine 35.999 TL.

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Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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3. eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge

3. eufy by anker Clean X9 Pro Hibrit Robot Süpürge

Şu anda sepette %19 indirimle 26.999 TL yerine 21.999 TL.

Burada.

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4. Julius Meinl Trend Collection Coffee Crema Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

4. Julius Meinl Trend Collection Coffee Crema Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Şu anda sepette %27 indirimle 577 TL yerine 422 TL.

Burada.

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5. CAMPER K100545-042 Erkek Spor Ayakkabı

5. CAMPER K100545-042 Erkek Spor Ayakkabı

Şu anda sepette %4 indirimle 1.959 TL yerine 1.889 TL.

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6. Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti, Beyaz

6. Philips BRE720/05 Islak Kuru Epilatör Seti, Beyaz

Şu anda sepette %16 indirimle 1899 TL yerine 1599 TL.

Burada.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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7. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

7. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

Şu anda %24 indirimle 1.298 TL yerine 985 TL.

Burada.

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8. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00

8. Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti BHA530/00

Şu anda %19 indirimle 2.455 TL yerine 1.999 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Vileda Turbo Paspas Seti

9. Vileda Turbo Paspas Seti

Şu anda %5 indirimle 1.239 TL yerine 1.182 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi 10313 Yapım Seti

10. LEGO Icons Kır Çiçekleri Buketi 10313 Yapım Seti

Şu anda %7 indirimle 1.610 TL yerine 1.499 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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11. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

11. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

Şu anda %23 indirimle 3.366 TL yerine 2.589 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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12. Arsimo - Katlanır Kamp Sandalyesi

12. Arsimo - Katlanır Kamp Sandalyesi

Şu anda %44 indirimle 899 TL yerine 500 TL.

Burada.

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