İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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3 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL
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10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;
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Tazenin Yıldızları👇
8 Ağustos 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" 4K UHD Android TV 19.999 TL
SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Revolt RC3 Neo 125CC Benzinli Motosiklet 41.990 TL
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Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 249 TL
English Home Yemek Takımı 16 Parça 999 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL
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9 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 239.000 TL
Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL
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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Brode Perde 179 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL
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ŞOK 3 - 10 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Sky Katlanır Koltuk 349 TL
Elektronik;
Mobilya;
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