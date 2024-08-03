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İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 3 - 9 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.08.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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3 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL

Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL
onedio.com

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 105 TL

  • Torku Toz Şeker 3 Kg 115 TL

  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 69 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2970 ml 159 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL
onedio.com

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 115 TL

  • Kebir / Sürmeli / Kaanlar Tereyağı 500 gr 165 TL

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;
onedio.com
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Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
onedio.com

8 Ağustos 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" 4K UHD Android TV 19.999 TL

Toshiba 65" 4K UHD Android TV 19.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' 4K Android TV 13.999 TL

  • Philips 50' TV 18.999 TL

  • Toshiba 43' 4K UHD Android TV 10.499 TL

  • Philips 32' HD Smart TV 8.999 TL

  • Masa Takımı 5.250 TL

İndirimli valiz setlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Sizin için seçtiğimiz mobilyalara buradan ulaşabilirsiniz.

SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
onedio.com

  • SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

  • REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

  • Onvo Airfryer 9L 2.599 TL

  • English Home Multi Blender Seti 1.599 TL

  • English Home Cam Çay Makinesi 1.899 TL

  • English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Cihazı 499 TL

  • Pierre Cardin Sporcu Masaj Aleti 599 TL

  • OU 800 P Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

  • Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 479 TL

Küçük ev aletleri indirim festivalinde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın!

Revolt RC3 Neo 125CC Benzinli Motosiklet 41.990 TL

Revolt RC3 Neo 125CC Benzinli Motosiklet 41.990 TL
onedio.com
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Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 249 TL

Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 249 TL
onedio.com

  • Piranha Araç İçi Şişme Yatak 899 TL

  • Oto Evcil Hayvan Örtüsü 219 TL

  • Oto Araç Güneşlik Brandası 299 TL

  • Piranha Dijital Hava Kompresörü 579 TL

Araç aksesuarlarında en çok tercih edilenlere buradan göz atabilirsiniz.

English Home Yemek Takımı 16 Parça 999 TL

English Home Yemek Takımı 16 Parça 999 TL
onedio.com

  • Pompalı Termos 299 TL

  • Pirge Profi Bloklu Bıçak Seti 2.499 TL

  • Brita Aluna Cool Calendar Filtreli Sürahi 329 TL

En çok tercih edilen indirimli mutfak ekipmanlarına buradan göz atabilirsiniz.

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL
onedio.com

  • Kozmetik Organizeri 499 TL

  • Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 55 TL

  • 4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri 219 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

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9 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

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onedio.com

1000 TL ve üzeri alışverişlerde %20 ek indirim fırsatının sunulduğu Süper Tasarruf Haftası'na göz atıp, market alışverişinizi uygun fiyatlara buradan yapabilirsiniz.

4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 239.000 TL

4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 239.000 TL
onedio.com

  • Biggtrey Römork 49.000 TL

  • Summer 3+1+1 Sehpa Alüminyum Oturma Grubu 32.000 TL

Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL

Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL
onedio.com

  • Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV 15.490 TL

  • TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV 16.975 TL

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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
onedio.com

  • Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

  • Nautica TWS Kulaklık 349 TL

  • Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

  • Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atmayı unutmayın. 

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
onedio.com

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 690 TL

  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

  • Heifer Çubuk Blender 549 TL

  • Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

  • Arnica Blender Seti 1.300 TL

  • Ruumstore Mutfak Tereği 490 TL

  • Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 800 TL

  • Relax Çelik Termos 379 TL

  • Elit Rattan Masa 900 TL

Küçük ev aletleri indirim festivalinde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın!

Brode Perde 179 TL

Brode Perde 179 TL
onedio.com

  • Süet Fon Perde 329 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

  • Yastık Alezi 34 TL

  • Paspas 99 TL

  • Şortlu Takım Erkek/ Kadın 209 TL

  • Ev Elbisesi 149 TL

  • Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

  • Konuşan Cansu Bebek 249 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
onedio.com

  • Raf Organizer 69 TL

  • Baza Kutulu Hurç 95 TL

  • İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç 59 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 32,50 TL

En çok tercih edilen indirimli sandık-baza hurç setlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL

Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL
onedio.com

  • Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 115 TL

  • Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

  • Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

  • Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

  • Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL

  • Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 249 TL

  • Metal Derin Bulaşıklık 159 TL

  • Lav Odin Renkli Çerezlik 2'li 109 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 139 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

  • Glass in love Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL

En çok tercih edilen indirimli mutfak ekipmanlarına buradan göz atabilirsiniz.

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ŞOK 3 - 10 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Sky Katlanır Koltuk 349 TL

Sky Katlanır Koltuk 349 TL
onedio.com

  • Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL,

  • Maya Rattan Desen Koltuk 449 TL,

  • Plastik Kollu Sandalye 249 TL,

  • Sky Antrasit Katlanır Masa 349 TL, 

  • Eylül Koltuk 599 TL, 

  • Sunset Koltuk 499 TL, 

  • Kral Rattan Desen Tabure 129 TL,

  • Büyük Tabure 79 TL,

  • Elit Rattan Desen Sehpa 179 TL,

  • Elit Rattan Desen Masa 999 TL,

  • 140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL,

  • Yapay Çiçek Beton Saksı Asorti 99,95 TL,

  • Blok Çiçekler 119 TL, 

  • Sörfçü Kız Seti 99,95 TL, 

  • Tavşan Taçlı Şirin Bebek 99,95 TL, 

  • Büyük Kova Seti 79,95 TL, 

  • Seviml Squishy 99,95 TL, 

  • Taşıyıcılı Mini Araçlar 4'lü Set 119 TL, 

  • Akrobat Arabalar 99,95 TL, 

  • Suv Metal Araçlar 79,95 TL, 

  • Büyük Teker Dino Araba 79,95 TL, 

  • Kova Set 69,95 TL,

  • Su Tabancası 79,95 TL

25 TL üstü alışverişte geçerli;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 85 TL, 

  • 4 litre Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 60 TL, 

  • 170 gram Ülker Rulokat 32 TL, 

  • 50 ml Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcı Diş Macunu 50 TL,

  • 1+1 Sensodyne Günlük Bakım Diş Fırçası 65 TL

Elektronik;

Elektronik;
onedio.com

Çok satan dikey süpürgeler için tıklayın.

İndirimli mutfak ürünleri burada.

Fırsatlarla dolu ev yaşam ürünleri burada.

Çamaşır makineleri için buraya, kurutma makineleri için buraya bakabilirsiniz.

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

En beğenilen mobilyalar burada.

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