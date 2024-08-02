BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
9 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 239.000 TL
Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Brode Perde 179 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL
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