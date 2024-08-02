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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 9 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.08.2024 - 10:57 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 11:00

9 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

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1000 TL ve üzeri alışverişlerde %20 ek indirim fırsatının sunulduğu Süper Tasarruf Haftası'na göz atıp, market alışverişinizi uygun fiyatlara buradan yapabilirsiniz.

4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 239.000 TL

4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 239.000 TL

  • Biggtrey Römork 49.000 TL

  • Summer 3+1+1 Sehpa Alüminyum Oturma Grubu 32.000 TL

Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL

Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL

  • Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV 15.490 TL

  • TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV 16.975 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

  • Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

  • Nautica TWS Kulaklık 349 TL

  • Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

  • Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atmayı unutmayın. 

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3.975 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 690 TL

  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.200 TL

  • Heifer Çubuk Blender 549 TL

  • Heifer Sensörlü Sabunluk 209 TL

  • Arnica Blender Seti 1.300 TL

  • Ruumstore Mutfak Tereği 490 TL

  • Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 800 TL

  • Relax Çelik Termos 379 TL

  • Elit Rattan Masa 900 TL

Küçük ev aletleri indirim festivalinde yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın!

Brode Perde 179 TL

Brode Perde 179 TL

  • Süet Fon Perde 329 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

  • Yastık Alezi 34 TL

  • Paspas 99 TL

  • Şortlu Takım Erkek/ Kadın 209 TL

  • Ev Elbisesi 149 TL

  • Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

  • Konuşan Cansu Bebek 249 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

  • Raf Organizer 69 TL

  • Baza Kutulu Hurç 95 TL

  • İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç 59 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 32,50 TL

En çok tercih edilen indirimli sandık-baza hurç setlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL

Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL

  • Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 115 TL

  • Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

  • Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

  • Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

  • Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL

  • Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 249 TL

  • Metal Derin Bulaşıklık 159 TL

  • Lav Odin Renkli Çerezlik 2'li 109 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 139 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

  • Glass in love Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL

En çok tercih edilen indirimli mutfak ekipmanlarına buradan göz atabilirsiniz.

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