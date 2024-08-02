Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
3 - 9 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 3 - 9 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.08.2024 - 17:42

3 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip 3 Ağustos 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL

Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 105 TL

  • Torku Toz Şeker 3 Kg 115 TL

  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 69 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2970 ml 159 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 119 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 115 TL

  • Kebir / Sürmeli / Kaanlar Tereyağı 500 gr 165 TL

👇

👇

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın