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İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
16.03.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Mart - 22 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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16 Mart - 22 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Berona Makarna Çeşitleri 500 gr 12,75 TL

Berona Makarna Çeşitleri 500 gr 12,75 TL
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  • Nestle Nesquik ÇokokareKakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 39 TL

  • Pınar Kido Süt Çeşitleri 180 ml 9 TL

  • Eti Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 gr 32,50 TL

  • Eti Karam Gurme / Ahnek Çikolatalı Gofret Çeşitleri 50 gr 8,50 TL

  • Mistral 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 75 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 94,90 TL

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 39,90 TL

  • Silk&Blue Bay Boxer 34,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL
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  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

  • Birşah %3,1 Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 91,50 TL

  • Çokça Biber Salçası Çeşitleri 650 gr 39,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 900 gr 125 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 88,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Sosis 240 gr 32,75 TL

  • Ülker Teremyağ Kase Margarin 400 gr 37,50 TL

  • Ofçay Hazine Demlik Poşet Çay 30x8 gr 39,90 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 47,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 199 TL 

  • Tat Pilavlık Pirinç 1 Kg 29,90 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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21 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
onedio.com

  • Onvo 50' Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10.999 TL

  • JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL

  • JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL

  • Onvo 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

  • Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

  • Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

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SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
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  • SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

  • Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

  • Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

  • Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.799 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 169.900 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 169.900 TL
onedio.com

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
onedio.com

  • Arzum Starblend Multiblender Seti 1.499 TL

  • Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL

  • Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.399 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL

  • Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 199 TL

  • Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.199 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.199 TL
onedio.com

  • Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.599 TL

  • Dergilikli Metal Yan Sehpa 449 TL

Metal Ranza 2.999 TL

Metal Ranza 2.999 TL
onedio.com

  • Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

  • Therapy Süngerli Yatak 1.799 TL

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Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL
onedio.com

  • Dalgıç Su Pompası 949 TL

  • 3 Kollu Döner Fıskiye 179 TL

  • 8 Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL

  • Kazıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 99,90 TL

  • Bahçe Sulama Tabancası 89,90 TL

Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL

Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Borcam 5 Parça Çeyiz Seti 379 TL

  • Pasta Servis Seti 6+1 249 TL

  • 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

  • Şef Bıçağı 79,90 TL

Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL

Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL
onedio.com

  • Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

  • Hascevher Granit Tava 149 TL

  • Hascevher Granit Tencere 299 TL

  • Sinbo Termos 179 TL

Oyuncak çeşitleri;

Oyuncak çeşitleri;
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Kilim 159 TL

Kilim 159 TL
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  • Keçeli Ütü Masası Kılıfı 59,90 TL

  • Bulaşık Altlığı 19,90 TL

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22 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com
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Çekme Karavan 239.000 TL

Çekme Karavan 239.000 TL
onedio.com

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL
onedio.com

Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL
onedio.com

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

  • Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

  • Metal Mutfak Rafı 999 TL

  • 4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

  • Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

  • Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

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Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
onedio.com

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

  • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

  • Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

  • Philips Sakal Düzeltici 479 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 249 TL

  • Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

  • Telefon / Tablet Standı 79 TL

  • Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

  • Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

  • Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

  • Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

  • Newton Denge Topları 149 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL
onedio.com

  • Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL

  • Avokado Yastık 189 TL

  • Barbie Prenses Bebekler 159 TL

  • Oyuncak Temizlik Seti 79 TL

  • Pırıltılı Tırnak Süsleme Seti 249 TL

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 79 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL

  • Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL

  • Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL

PP Küçük Boy Valiz 589 TL

PP Küçük Boy Valiz 589 TL
onedio.com

  • Casilli Termal Tayt 105 TL

  • Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL

  • PP Orta Boy Valiz 689 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 789 TL

  • Erkek Eşofman Altı 145 TL

  • Kadın Pijama Takımı 239 TL

  • Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL

  • Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL

  • Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL

  • Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL

  • Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL

  • Kadın Desenli Terlik 49,50 TL

  • Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL

  • Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL

  • Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

  • Sofra Bezi 44,50 TL

  • Havlu Set 2'li 65 TL

  • Kapı Önü Paspası 49,50 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
onedio.com

  • Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL

  • Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL

  • Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL

  • Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

  • Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL

  • Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL

  • Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Çizgili Saklama Kabı 75 TL

  • Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL

  • Organizer Raf 2'li 99 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL

  • Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL

  • Saplı Organizer Sepet 16,50 TL

  • Manuel Su Pompası 44,50 TL

  • Limon Press 29,50 TL

  • Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL

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ŞOK 16 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

120x170 cm Koza Peluş Halı 559 TL

120x170 cm Koza Peluş Halı 559 TL
onedio.com

  • 80x150 cm Koza Halı Peluş Halı 319 TL 

  • Koltuk Örtüsü 119 TL 

  • Kemer 54,95 TL

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL 

  • Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL 

  • Tüylü Kırlent Kılıfı 79,95 TL

  • Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 169 TL 

  • Gokidy Blok İnşaat veya Polis Ekibi Serisi 59,95 TL 

  • Hanoi Kuleleri 99,95 TL 

  • Zeka Küpü 49,95 TL 

  • Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL 

  • Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

  • Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL

  • Charm Bebek Aksesuarlı Set 79,95 TL 

  • Kaydırak 499 TL

  • Uçak Çeşitleri 249 TL 

  • Bebek Arabası / Bisikletli Bebek Pet Aksesuarlı 149 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL

Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL
onedio.com

  • Metal Ayak 2'li Abajur Seti 429 TL

  • Kumaş Başlıklı Avize ve 3 Adet Abajur Seti 579 TL

  • Dekoratif Silindir Abajur 229 TL

  • 2'li Abajur Seti 429 TL

  • Ahşap Adam Abajur 329 TL

  • Kumaş Başlıklı 3 Kat Düz Avize 239 TL

Apple iPhone 15 128 GB Blue/Green 49.999 TL

Apple iPhone 15 128 GB Blue/Green 49.999 TL
onedio.com

  • Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

  • Awox 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Smart Led TV 8.999 TL

  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram Mor/Siyah/Yeşil 14.199 TL

  • Mioji Mio 2 4in1 Akü Takviye Jump Starter Mini Şarjlı Süpürge Hava Pompası ve Led Fener 10400 mAh Araba Kombo Kit 3.999 TL

  • Wiami Airfryer 10.5 L Buharlı Hava Fritözü 4.299 TL

  • Mioji Mio 4L Led Işıklı Kozmetik Makyaj Sıcak ve Soğuk Ayarlı Taşınabilir Fridge Mini Dolap 1.499 TL

  • Mioji mio Hava İyileştirici ve Ev Tipi Nem Alma Cihazı 1.499 TL

  • Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.599 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

  • Mioji Mio Taşınabilir Kırışık Giderici Ütü 749 TL

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