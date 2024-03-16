İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Mart - 22 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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16 Mart - 22 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Berona Makarna Çeşitleri 500 gr 12,75 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar 1 Kg 199 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde
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21 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
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SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
Volta EV1 Elektrikli Araç 169.900 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.199 TL
Metal Ranza 2.999 TL
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Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL
Pirge Pure Line 15 Parça Çeyiz Seti 1.499 TL
Hascevher Kumsal Çelik Tencere Seti 699 TL
Oyuncak çeşitleri;
Kilim 159 TL
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22 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Çekme Karavan 239.000 TL
7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL
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Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL
Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL
PP Küçük Boy Valiz 589 TL
Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
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ŞOK 16 Mart 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
120x170 cm Koza Peluş Halı 559 TL
Kumaş Başlıklı Düz Avize 239 TL
Apple iPhone 15 128 GB Blue/Green 49.999 TL
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