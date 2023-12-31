İlber Ortaylı: 'Yılbaşında İnadına Uyurum, Gıcıklık Olsun Diye Uyurum'

Dünya, 2024 yılına giriyor. 2024 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda olurken, Türkiye'de de yeni yıla saatler kaldı. Yeni yıl tüm yurtta heyecanla beklenirken, yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz.
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Herkesin bir yılbaşı planı var. Kimisi partilerken kimisi ise evinde televizyon karşısında yeni yıla girecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı da Kafa Tv'de yılbaşı planını açıkladı.
Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın 'Siz ne yaparsınız yılbaşında?' sorusuna 'Yatar uyurum, inadına uyurum. 02.00'da uyuyacaksam o gün 11.00'da uyurum. Gıcıklık olsun diye, canım istiyor diye uyurum' dedi.
İşte o anlar: 👇
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