İki Ünlü Mobilya Markasında Üretim Durdu: 2 Bin İşçi İş Bıraktı!

Evrensel'in aktardığı habere göre, Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu Doğanlar Holding'e bağlı Çanakkale Biga’da kurulu Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’de kurulu Kelebek Mobilya’da işçiler promosyon hakları için iş bıraktı.

Sendika yöneticileri, 69 bin lira olan banka promosyonunun sadece 23 bin lirasının ödendiğini belirtti ve geri kalan 46 bin lira ödenene kadar işçilerin işbaşı yapmayacağını vurguladı.

Öz Ağaç-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin hakkını alana kadar eylemleri sertleştirerek devam ettireceğiz” denildi.