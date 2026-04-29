İki Ünlü Mobilya Markasında Üretim Durdu: 2 Bin İşçi İş Bıraktı!

İki Ünlü Mobilya Markasında Üretim Durdu: 2 Bin İşçi İş Bıraktı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 18:11

Doğanlar Holding'e bağlı Çanakkale Biga’daki Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’deki Kelebek Mobilya’da işçiler promosyon hakları için iş bıraktı. Evrensel'in aktardığı habere göre, yaklaşık 2 bin mobilya işçisi işi bıraktı.

Kaynak: Evrensel

Kelebek ve Doğtaş Mobilya'da işçiler iş bıraktı.

Kelebek ve Doğtaş Mobilya'da işçiler iş bıraktı.

Evrensel'in aktardığı habere göre, Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu Doğanlar Holding'e bağlı Çanakkale Biga’da kurulu Doğtaş Mobilya’da ve Düzce’de kurulu Kelebek Mobilya’da işçiler promosyon hakları için iş bıraktı.

Sendika yöneticileri, 69 bin lira olan banka promosyonunun sadece 23 bin lirasının ödendiğini belirtti ve geri kalan 46 bin lira ödenene kadar işçilerin işbaşı yapmayacağını vurguladı.

Öz Ağaç-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşçilerin hakkını alana kadar eylemleri sertleştirerek devam ettireceğiz” denildi.

İşçilerin eylemi kameralara böyle yansıdı;

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
