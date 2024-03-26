İftar Sofrası Komşular Sizde Toplansın: Çayın Yanına Yapabileceğiniz 10 Tarif

İlave şeker eklemeden bir brownie yapmak artık hayal değil. Bu tatlıyı kaçırmayın!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

500 gr tatlı patates

1 tutam tuz

1 limon

80 gr hurma

100 gr buğday unu, tam tahıllı

4 yemek kaşığı kako tozları

16 gr kabartma tozu

1 yumurta

50 gr antep fıstığı

75 gr bitter çikolata

5 gr tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri yıkayın ve küçük parçalara bölün.Tatlı patatesleri Philips Airfryer 7000 XXL'a koyun ve belirtilen süre ve sıcaklıkta kavurun. (18 dakika, 180 derece)

2.Hurmaları uzunlamasına kesin ve çekirdeği çıkarın. Hurmaları mutfak robotunda tatlı patates parçaları ve tuzla homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu patates püresinin üzerine bastırın. Patates püresine biraz limon kabuğu rendesi ekleyip iyice karıştırın.

3. Antep fıstıklarını ince ince doğrayın. Çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, patates püresini de ekleyin. Bir yumurta ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Fındıkları ve çikolatayı hamura ekleyin.

4. Hamuru Philips Airfryer 7000 XXL'a ekkleyin. Brownie'yi 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.

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Afiyet olsun!