İftar Sofrası Komşular Sizde Toplansın: Çayın Yanına Yapabileceğiniz 10 Tarif
İftar Sofrası Komşular Sizde Toplansın: Çayın Yanına Yapabileceğiniz 10 Tarif
İftar sonrası canınız tatlı bir şeyler çekiyor ama ne yapacağınız konusunda kararsız kaldıysanız kısa sürede çok lezzetli tarifler yapabilirsiniz!
İftar sonrası lezzet bombası için başlayalım 🤤
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1. Tatlı Patates Brownie'leri
2. Çikolatalı Pratik Kurabiyeler
3. Çıtır ve Muzlu Tatlı
4. Kayısılı Kek
5. Çikolatalı Kurabiye
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6. Şekerpare
7. Ghraybeh Kurabiyeleri
8. Portakallı Yaban Mersinli Tatlı Çörekler
9. Bademli Kurabiye
10. Choco Lava Pasta
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