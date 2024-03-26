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İftar Sofrası Komşular Sizde Toplansın: Çayın Yanına Yapabileceğiniz 10 Tarif

etiket İftar Sofrası Komşular Sizde Toplansın: Çayın Yanına Yapabileceğiniz 10 Tarif

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 23:01

İftar sonrası canınız tatlı bir şeyler çekiyor ama ne yapacağınız konusunda kararsız kaldıysanız kısa sürede çok lezzetli tarifler yapabilirsiniz! 

İftar sonrası lezzet bombası için başlayalım 🤤

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1. Tatlı Patates Brownie'leri

1. Tatlı Patates Brownie'leri

İlave şeker eklemeden bir brownie yapmak artık hayal değil. Bu tatlıyı kaçırmayın!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 limon

  • 80 gr hurma

  • 100 gr buğday unu, tam tahıllı

  • 4 yemek kaşığı kako tozları

  • 16 gr kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 50 gr antep fıstığı

  • 75 gr bitter çikolata

  • 5 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri yıkayın ve küçük parçalara bölün.Tatlı patatesleri Philips Airfryer 7000 XXL'a koyun ve belirtilen süre ve sıcaklıkta kavurun. (18 dakika, 180 derece)

2.Hurmaları uzunlamasına kesin ve çekirdeği çıkarın. Hurmaları mutfak robotunda tatlı patates parçaları ve tuzla homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu patates püresinin üzerine bastırın. Patates püresine biraz limon kabuğu rendesi ekleyip iyice karıştırın. 

3. Antep fıstıklarını ince ince doğrayın. Çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, patates püresini de ekleyin. Bir yumurta ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Fındıkları ve çikolatayı hamura ekleyin. 

4. Hamuru Philips Airfryer 7000 XXL'a ekkleyin. Brownie'yi 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.  

Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde yemekleriniz her zaman tam istediğiniz gibi pişecek ve bu lezzetin keyfini çıkarmaya bayılacaksınız.

Afiyet olsun!

2. Çikolatalı Pratik Kurabiyeler

2. Çikolatalı Pratik Kurabiyeler

Çikolatalı kurabiyeden vazgeçemeyenler için devam edelim...

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Mod: <30 dk

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 10 gr kakao tozları

  • 40 gr şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 30 gr tereyağı

  • 1 yumurta

  • 30 gr kaju fıstığı

Yapılışı:

1. Kajular hiç tüm malzemeleri birleştirin ve pürüzsüz olana kadar hamuru ellerinizle yoğurun.

2.Hamuru iki katmanlı kabartma kağıdı arasında 4 mm kalınlığında açın. Ardından istediğiniz kurabiye kesiciyle kesin. 

3. Kurabiyelerin üstüne yıkanmış ve kurulanmış kaju fıstıklarını ince ince doğrayıp yerleştirin, avuç içinizle yavaşça bastırın. Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun.

İftar yemeğini hazırlamakla meşgulken kurabiyeyi kontrol etmekte zorluk çekecekseniz, Philips'in Otomatik Pişirme Programları sayesinde sizi kusursuz bir şekilde yönlendirerek kurabiyeniz piştiğinde haber verecek. 

 Afiyet olsunnnn. :)

3. Çıtır ve Muzlu Tatlı

3. Çıtır ve Muzlu Tatlı

Canınız tatlı çekiyor ve hem uğraşmak hem de kalorili bir şey yemek istemiyorsanız bu tatlıyı deneyin. 

Hazırlanma Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Mod: <30 dk

Malzemeler

  • 2 çay kaşığı ayçiçek yağı

  • 4 tutam tozşeker

  • 30 gr yoğun krema

  • 30 gr sütlü çikolata

  • 5 ceviz

  • 3 tutam nane

  • 2 muz

Yapılışı: 

1. 2 muzu kabuklu bir şekilde uzunlamasına ikiye kesin ve üzerini bir tatlı kaşığı fındık ya da ayçiçek yağı ile yağlayın.

2. Muzların üzerine 4 tutam toz şeker serpin.

3. Muzları Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. 200 derece 4 dakika olarak pişirin. 

4. Bir kabın içerisinde 30 gr kremaya ince doğranmış 30 gr çikolatayı ekkleyip karıştırın ve bu karışımı, 5 adet cevizle birlikte muzların yanına yerleştirin.  200 dakika, 4 derecede tekrar pişirin.

5. Karışımı çıkartın ve karıştırın. Sunumunu dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

4. Kayısılı Kek

4. Kayısılı Kek

Aşırı lezzetli olan bu kek tarifini, iftara kadar mutlaka pişirin... 

Hazırlanma Süresi: 18 dakika

Pişirme Süresi: 1.30 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 250 gr kurutulmuş kayısı

  • 1 limon

  • 60 gr badem

  • 40 gr antep fıstığı

  • 120 gr yumuşatılmış tereyağı

  • 150 gr şeker

  • 2 orta boy yumurta

  • 250 gr lor peyniri

  • 400 gr kavuzlu buğday unu

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 70 gr pudra şekeri

Yapılışı: 

1. Kuru kayısıları kesin, rendelenmiş limon ve 1 yemek kaşığı limon suyuyla karıştırıp 10 dakika bekletin. Bu sırada badem ve antep fıstıklarını bıçak yardımıyla doğrayın.

2.Tereyağı ve şekeri mikserle karıştırarak krema haline getirin. Ardından yumurtaları ekleyin ve homojen bir görünüm elde edene kadar karıştırın..

3. Yumurta-şeker-tereyağı karışımına az yağlı lor, buğday unu, kabartma tozu ve bir tutam tuz ekleyin, mikserle çırpın. 

4. Doğradığınız kayısı, fıstık ve bademleri ekleyip karışımı hamur haline getirin. Kayısıları hamurun iç yüzeyine doğru bastırın, yüzeyde kalmaları pişme esnasında kararmalarına sebep olacaktır. 

5. Temiz bir yüzeye un serpin, hamuru yoğurun ve oval bir şekil verin. Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine yerleştirin. Belirtilen ayarda pişirin. 

XXL teknolojisi sayesinde daha kısa sürede daha büyük bir kek pişirmenize de olanak sağlar. 

Afiyet olsun!

5. Çikolatalı Kurabiye

5. Çikolatalı Kurabiye

Çikolata severlerin tek oturuşta bitireceği bu kurabiyeler zengin çikolata aromasıyla dolu! 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Mod: <30 dk

Malzemeler

  • 60 gr sütlü çikolata

  • 60 gr bitter çikolata

  • 160 gr un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gr tereyağı

  • 70 gr şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 40 gr file badem

Yapılışı:

1. Her iki çikolata çeşidini de iri iri doğrayın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta birleştirin, özleşene kadar karıştırın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ile şekeri bir kaseye alın ve bir el mikseri kullanarak kabarana kadar yaklaşık 2 dakika kadar çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha karıştırın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağına ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Doğradığınız çikolataları da ekleyin. 

3. Kurabiye hamurunu sekiz top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika kadar bekletin ve 7 cm'lik yuvarlaklar halinde düzleştirin. 

4. Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın ve yemek için tamamen soğumasını bekleyin!

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6. Şekerpare

6. Şekerpare

Geleneksel mutfağın vazgeçilmezi tatlısı Şekerpare ile sofralarınıza tat katın. 

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 250 gr un

  • 65 gr pudra şekeri

  • 150 gr soğuk tereyağı

  • 40 gr yumurta

  • 25 gr irmik

  • 4 gr kabartma tozu

  • 10 gr portakal kabuğu

  • 250 gr su

  • 250 gr toz şeker

  • 15 ml limon suyu

  • 400 gram maskarpon

  • 50 gr krema

  • 10 gr rendelenmiş limon kabuğu

Yapılışı:

1. Öncelikle unu, pudra şekeri, kabartma tozu biraz kıtırlık vermesi için irmik ve en son tereyağını ekleyin. Deniz kumu kıvamına gelene kadar parçalayın. Hamur kıvamı elde etmek için bütün yumurtayı ve kabuklu rendelenmiş portakalları ekleyin.

2.Hamurunuzu streç filmine sarın ve 15 dakika buz dolabında dinlenmeye bırakın. Bu sırada kremayı hazırlayın. Mascarpone peynirini, kremayı ve limon kabuğu rendesini kapta çırpın. Sıkma torbasına kremanızı ekleyin ve katılaşması için buzdolabına koyun.

3. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde alın ve eliniz ile yuvarlayın. İçerisinde fındık koymak için çukur açın ve fındıkları yerleştirin. Şekerpareleri 25 dakika, 180 derece olacak şekilde Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. 

4. Şerbet için eşit miktarda şeker ve suyu kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Yarım limon suyunu ekleyin. Pişen şekerparelerin üstüne kremayı ekleyin ve servis için süsleyin. Afiyet olsun!

7. Ghraybeh Kurabiyeleri

7. Ghraybeh Kurabiyeleri

Sadece 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu tarifin lezzetine bayılacaksınız. 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 60 gr pudra şekeri

  • 125 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 250 gr buğday unu

  • 32 fındık

Yapılışı:

1.Yumuşatılmış tereyağı ve toz şekeri elle karıştırın. Tereyağı-şeker karışımına un ekleyin ve iyice karıştırın. 

2. Elleriniz ile hamurdan bir top oluşturun. Hamur çok kuru, kırışık ve yeterince yapışkan görünmüyorsa az miktarda süt ilave edebilirsiniz. 

3. Hamuru hafifçe yoğurun. Topları ellerinizle düzleştirin ve her kurabiyenin üzerine bir fındık ekleyin. Yemek pişirirken her zaman kendinize güvenin, Philips kolay kullanım sağlayan sezgisel ekranı sayesinde size en kolay pişirme yöntemini gösterecek!

4.Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve belirtilen sıcaklık ve saatte pişirin.

8. Portakallı Yaban Mersinli Tatlı Çörekler

8. Portakallı Yaban Mersinli Tatlı Çörekler

Turunçgil aromalarının içine işlediği bu kusursuz tatlı çörekler, sulu yaban mersinleriyle muhteşem lezzet katıyor! 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 70 gr soğuk tereyağı

  • 250 gr un

  • 1/2 yemek kaşığı kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı portakal kabuğu

  • 10 gr vanilin

  • 30 gr şeker

  • 80 gr yaban mersini

  • 1 yumurta

  • 100 ml süt

  • 25 gr pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

1. Tereyağını küp küp doğrayın. Un, kabartma tozu, portakal kabuğu rendesi, şekerli vanilya, şeker, küp küp tereyağını bir kaseye ekleyin. Tereyağı kuru malzemelerle birleştirene kadar yoğurun ve ince, gevrek bir karışım olsun.

2. Yumurtayı, sütle birlikte çırpın. Daha sonra fırçayla üzerine sürmek için bu karışımdan 1 yemek kaşığı ayırın. Un, tereyağı karışımının ortasını havuz gibi açın. yumurta ve süt karışımını ekleyin ve iyice birleşene kadar karıştırın. Hamuru unlanmış bir yüzeye aktarın. Yaban mersini ekleyin ve yaban mersinlerini içine alacak kadar yoğurun. 

3. Hamuru yaklaşık 1,5 cm kalınlığında ve yaklaşık 18 cm çapında bir disk haline getirin. Hamur kazıyıcı ile 8 parçaya kesin. Hazırladığınız çörekleri Philips Airfryer 7000 XXL'a aktarın ve pişirin. 

Mis kokulu çörekleri afiyetle yiyin!

9. Bademli Kurabiye

9. Bademli Kurabiye

Çıtır çıtır ve doğal bir tada sahip kurabiyeleri pişirmek artık çok kolay!

Hazırlanma Süresi: 6 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 40 gr margarin

  • 110 gr yulaf ezmesi

  • 50 gr file badem

  • 50 gr yaban mersini

  • 60 gr elma sosu

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Bitki bazlı margarini sıcağa dayanaklı bir tabağa veya muffin kabına koyun ve Philips Airfryde 3 dakika pişirin. 

2. Yulaf ezmesini badem parçacıklarıyla karıştırın Yaban mersini, elma sosu, eritilmiş margarin ve tuzu ekleyip birlikte karıştırın. Hamurdan yedi tane kurabiye oluşturun.

3. Izgara tavasını Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve belirtilen derecede pişirin. Kurabiyeleri soğumaya bırakın, daha çıtır olacaktır. :)

10. Choco Lava Pasta

10. Choco Lava Pasta

Görüntüsü de tadı da her şeyiyle muhteşem, bol çikolatalı pasta tarifi için kolları sıvayın. 

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: <30 dk

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata

  • 40 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 1 yumurta

  • 80 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1.Un ile kabartma tozunu karıştırın ve derin bir kaba ince bir elekten ekleyin.  Bitter çikolatayı iri taneler halinde parçalara ayırın. Tereyağını küp küp doğrayın. Çikolatayı benmari usulü kısık ateşte devamlı karıştırarak eritin. Sütü ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar iyice karıştırın. Eritilmiş karışımı ateşten alın. Tereyağ küplerinin üzerine ekleyip tereyağ eriyene kadar, pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. 

2. Başka bir kapta yumurtalarla pudra şekerini kabarıp krema kıvamına gelen kadar devamlı çırpın.

3. Yumurta ve şeker karışımını eritilmiş çikolata karışımına ekleyip çırpın. 

4. Her bir muffin kabına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koyarak eşit şekilde ayırın. 

5. 6 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

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