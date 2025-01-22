Hollanda'da Yaşayan Bir Gurbetçinin Sözleri Tepki Çekti: "Her Yerde Kriz Var Buradaki Gibi Bağırılmıyor"

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, nedense vatandaşımızla gurbetçileri sürekli karşı karşıya getiriyor. Vatandaşımız ekonomik koşullara ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da sorunlarını dile getirirken gurbetçiler, ülkemizi nankör olmakla suçluyor. Pek çoğu, yaşadıkları ülkelerdeki durumun daha vahim olduğunu savunuyor. Hatta buna kanıt olarak da ülkemizdeki marketlerin ve kafelerin dolu olmasını gösteriyor. Haliyle, özellikle sokak röportajlarında yaptıkları yorumlar birçok kişiyi öfkelendiriyor.
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Hollanda'da yaşayan bir kadın, her yerde ekonomik kriz olduğunu, kendilerinin de çok zor zamanlardan geçtiğini ama kimsenin Türkiye'dekiler gibi bağırmadığını söyledi.
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“Siz Türkiye’de fazla özgürsünüz” diyen kadının asgari ücret yorumu da beyin yaktı.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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yalancıyı s2seler bazıları kucaktan hiç inmez
Senin için neler neler söyledim içimden bi bilsen
Ne olur şu gurbetçileri cennet ülkemize geri gönderin. Ucuzluğun özgürlüğün tadını doya doya yaşasınlar