Hollanda'da Yaşayan Bir Gurbetçinin Sözleri Tepki Çekti: "Her Yerde Kriz Var Buradaki Gibi Bağırılmıyor"

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, nedense vatandaşımızla gurbetçileri sürekli karşı karşıya getiriyor. Vatandaşımız ekonomik koşullara ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da sorunlarını dile getirirken gurbetçiler, ülkemizi nankör olmakla suçluyor. Pek çoğu, yaşadıkları ülkelerdeki durumun daha vahim olduğunu savunuyor. Hatta buna kanıt olarak da ülkemizdeki marketlerin ve kafelerin dolu olmasını gösteriyor. Haliyle, özellikle sokak röportajlarında yaptıkları yorumlar birçok kişiyi öfkelendiriyor.