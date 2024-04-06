Her Detay Düşünülmüş: Bir Kadın İBB'nin Gönderdiği Yenidoğan Destek Paketinin İçeriğini Paylaştı

Bebek ve çocuk ürünlerinin fiyatları, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle her geçen gün artış gösteriyor. Bu durum, ailelerin bütçesini ciddi anlamda zorluyor ve onları mali açıdan sıkıntıya sokuyor. Maalesef, bu masraf kalemine yönelik alternatif bir çözüm veya seçenek bulunmuyor. Bu nedenle, ailelerin bebek ve çocuk ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla para ayırmaları gerekiyor. Bu durum, aile bütçesine ek bir yük getiriyor ve ailelerin ekonomik durumunu daha da zorlaştırıyor.