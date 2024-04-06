Görüş Bildir
Haberler
Video
Her Detay Düşünülmüş: Bir Kadın İBB'nin Gönderdiği Yenidoğan Destek Paketinin İçeriğini Paylaştı

Her Detay Düşünülmüş: Bir Kadın İBB'nin Gönderdiği Yenidoğan Destek Paketinin İçeriğini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 22:32

İçerik Devam Ediyor

Bebek ve çocuk ürünlerinin fiyatları, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle her geçen gün artış gösteriyor. Bu durum, ailelerin bütçesini ciddi anlamda zorluyor ve onları mali açıdan sıkıntıya sokuyor. Maalesef, bu masraf kalemine yönelik alternatif bir çözüm veya seçenek bulunmuyor. Bu nedenle, ailelerin bebek ve çocuk ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla para ayırmaları gerekiyor. Bu durum, aile bütçesine ek bir yük getiriyor ve ailelerin ekonomik durumunu daha da zorlaştırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni doğum yapan annelere gönderdiği 'Yenidoğan Destek Paketi'nin içeriğini paylaştı.

Bir kadın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni doğum yapan annelere gönderdiği 'Yenidoğan Destek Paketi'nin içeriğini paylaştı.

Her detayın düşünüldüğü destek paketi, yıllardır farklı ülkelerde gördüğümüz paketleri aratmadı.

Her detayın düşünüldüğü destek paketi, yıllardır farklı ülkelerde gördüğümüz paketleri aratmadı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?