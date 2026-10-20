Hangi Oyunları Oynayanlar Hangi Oyuncu Bilgisayarını Seçmeli?
Rekabetçi online oyunlardan Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır AAA yapımlara kadar, oynadığın oyuna göre hangi Casper Excalibur'un yeteceğini düşük bütçeden yükseğe doğru anlattık: Excalibur G870, G915 ve G920 karşı karşıya.
Son Güncelleme: 19 Ekim 2026
Hangi Casper Excalibur'u alman gerektiğini büyük ölçüde oynadığın oyunlar ve bütçen belirliyor. Fiyat performans gaming laptop arıyorsan ve bütçen 75-85 bin lira civarıysa Casper Excalibur G870, RTX 5050'li sürümleri 77.728 TL'den başlayan fiyatı ve 165 Hz ekranıyla rekabetçi online oyunlar için mantıklı bir giriş noktası. Öğrenciysen ya da hem iş hem oyun için tek cihaz istiyorsan 88.860 TL'den başlayan Excalibur G915; 2,3 kg ağırlığı, 80 Wh bataryası, 16 inç %100 sRGB ekranı ve 5 bakır ısı borulu soğutmasıyla en dengeli seçenek. Bütçe sınırsızsa ve Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hedefliyorsan RTX 5090 24 GB ekran kartlı, 300 Hz QHD ekranlı Excalibur G920 (235.125 TL'den başlıyor) serinin en güçlü modeli. İncelediğimiz üç modelin ürün sayfasında da RGB aydınlatmalı klavye, 1 aylık PC Game Pass hediyesi ve 24 ay garanti yer alıyor.
Bütçen 65-90 bin TL arasındaysa Casper Excalibur G870, rekabetçi online oyunlar için uygun fiyatlı giriş kapısı
88 bin TL'den başlayan Casper Excalibur G915, oyunu ders ve işle aynı cihazda buluşturmak isteyenler için en dengeli seçenek
Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920: RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi ağır AAA oyunları hedefleyenlerin modeli
En hafif, en büyük bataryalı ve en detaylı soğutmalı model G915; RGB klavye, Game Pass ve Casper servisi ise üç Excalibur'da ortak
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Excalibur G870, G915 ve G920 arasındaki en büyük fark ne?
Cevap: En büyük fark ekran kartı, ekran ve fiyatta. Excalibur G870 15,6 inç FHD 165 Hz ekran ve RTX 5060'a kadar ekran kartıyla 65.367 TL'den başlıyor. Excalibur G915 16 inç 165 Hz ekran, RTX 5070'e kadar ekran kartı ve 80 Wh bataryayla 88.860 TL'den başlıyor. Excalibur G920 ise 16 inç QHD 300 Hz ekran ve RTX 5090 ile 235.125 TL'den başlıyor.
Soru: Casper Excalibur'da MUX Switch ne işe yarıyor?
Cevap: MUX Switch, Casper Excalibur'da dahili ve harici ekran kartı arasında geçiş yapmanı sağlıyor. Dahili ekran kartıyla enerji tasarrufu, harici ekran kartıyla yüksek performans elde ediliyor. Bu özellik Excalibur G870, G915 ve G920 ürün sayfalarında yer alıyor.
Soru: Casper Excalibur'un RAM ve SSD'si yükseltilebilir mi?
Cevap: Evet. İncelediğimiz Casper Excalibur G870, G915 ve G920 modellerinin üçünde de 2 RAM yuvası bulunuyor ve RAM 64 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Üç modelde de 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası var, yani depolamayı sonradan artırmak mümkün.
Soru: Casper Excalibur'da oyunlarda en iyi performansı nasıl alırım?
Cevap: Casper'ın Excalibur SSS bölümüne göre oyun oynarken adaptörün takılı olması, güç tasarruf modunun kapalı, performans modunun ise açık olması öneriliyor. Performans modu Excalibur Control Center'dan seçilebiliyor. Casper, FPS'i değerlendirirken anlık değil ortalama değerin referans alınmasını öneriyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur serisi oyun odaklı tasarlandığı için her kullanıcıya göre değil. Şu durumlarda başka seçeneklere bakmak daha mantıklı olabilir:
- 2 kg altı ultra hafif bir cihaz arıyorsan: İncelediğimiz Excalibur modelleri 2,3 ile 2,5 kg arasında. En hafifi olan G915 bile her gün çantada taşımak için ağır gelebilir.
- Pille uzun süre tam performans bekliyorsan: Casper, tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor; G920'nin adaptörü 330 W.
- Renk hassasiyeti gereken işler yapıp G870'e bakıyorsan: Excalibur G870'in ekranı 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu sunuyor. Fotoğraf ya da tasarım işi yapacaksan %100 sRGB'li G915 ya da %100 DCI-P3'lü G920 daha uygun.
- Hiç oyun oynamayacaksan: Sadece ders, ofis ve internet için bir bilgisayar arıyorsan RTX ekran kartlı bir oyun bilgisayarı ihtiyacından fazla olabilir.
Sonuç: Hangi Oyuncu Hangi Casper Excalibur'u Seçmeli?
Kısaca bütçene ve oynadığın oyunlara göre tercih şöyle şekilleniyor:
- Rekabetçi online oyunlar, 65-90 bin TL bütçe: Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den; RTX 5050'li sürümler 77.728 TL'den)
- Öğrenci, iş + oyun, hafiflik ve batarya önceliği: Casper Excalibur G915 (88.860 TL'den; 2,3 kg, 80 Wh batarya)
- AAA oyunlar için orta yol: RTX 5070'li Casper Excalibur G915 (109.505 TL'den)
- Bütçe sınırsız, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır oyunlar: Casper Excalibur G920 (RTX 5090, 300 Hz QHD ekran; 235.125 TL'den)
Üç modelde de RGB aydınlatmalı klavye, 1 aylık PC Game Pass hediyesi, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı var.
Kaynak: Fiyat ve özellikler 19 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr Excalibur oyun bilgisayarı sayfası ve G870, G915, G920 ürün sayfalarından derlenmiştir. Fiyatlar ve kampanyalar değişebilir.
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