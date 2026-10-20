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Hangi Oyunları Oynayanlar Hangi Oyuncu Bilgisayarını Seçmeli?

Hangi Oyunları Oynayanlar Hangi Oyuncu Bilgisayarını Seçmeli?

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
20.10.2026 - 12:59
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Rekabetçi online oyunlardan Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır AAA yapımlara kadar, oynadığın oyuna göre hangi Casper Excalibur'un yeteceğini düşük bütçeden yükseğe doğru anlattık: Excalibur G870, G915 ve G920 karşı karşıya.

Son Güncelleme: 19 Ekim 2026

Hangi Casper Excalibur'u alman gerektiğini büyük ölçüde oynadığın oyunlar ve bütçen belirliyor. Fiyat performans gaming laptop arıyorsan ve bütçen 75-85 bin lira civarıysa Casper Excalibur G870, RTX 5050'li sürümleri 77.728 TL'den başlayan fiyatı ve 165 Hz ekranıyla rekabetçi online oyunlar için mantıklı bir giriş noktası. Öğrenciysen ya da hem iş hem oyun için tek cihaz istiyorsan 88.860 TL'den başlayan Excalibur G915; 2,3 kg ağırlığı, 80 Wh bataryası, 16 inç %100 sRGB ekranı ve 5 bakır ısı borulu soğutmasıyla en dengeli seçenek. Bütçe sınırsızsa ve Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hedefliyorsan RTX 5090 24 GB ekran kartlı, 300 Hz QHD ekranlı Excalibur G920 (235.125 TL'den başlıyor) serinin en güçlü modeli. İncelediğimiz üç modelin ürün sayfasında da RGB aydınlatmalı klavye, 1 aylık PC Game Pass hediyesi ve 24 ay garanti yer alıyor.

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Bütçen 65-90 bin TL arasındaysa Casper Excalibur G870, rekabetçi online oyunlar için uygun fiyatlı giriş kapısı

Bütçen 65-90 bin TL arasındaysa Casper Excalibur G870, rekabetçi online oyunlar için uygun fiyatlı giriş kapısı

Fiyat performans gaming laptop arayan hangi Casper Excalibur'u seçmeli?

Fiyat performans arayan oyuncu için Casper Excalibur ailesinin en uygun fiyatlı modeli Excalibur G870. casper.com.tr'de G870 konfigürasyonları 65.367 TL'den başlıyor. 15,6 inç FHD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Ekran kartı seçenekleri RTX 3050 6 GB'tan RTX 5070 8 GB GDDR7'ye kadar uzanıyor; işlemci tarafında Intel Core i7-13620H, Core 7 240H ve Intel 7 230H seçenekleri var.

75-85 bin lira civarı en iyi gaming laptoplar hangileri?

75-85 bin lira bandında Casper Excalibur G870'in RTX 50 serisi ekran kartlı sürümleri öne çıkıyor. Bu bütçeye giren G870 konfigürasyonları (indirimli fiyatlarla):

  • Excalibur G870.1362-AE50A-C: i7-13620H, RTX 5050 8 GB, 12 GB RAM, 500 GB SSD - 77.728 TL

  • Excalibur G870.1362-BE50A-C: i7-13620H, RTX 5050 8 GB, 16 GB DDR5 RAM, 500 GB SSD - 80.899 TL

  • Excalibur G870.1362-AQ60A-C: i7-13620H, RTX 5060 8 GB, 12 GB RAM, 1 TB SSD - 85.300 TL

Küçük bir ipucu: Aynı i7-13620H işlemci, 16 GB RAM ve 500 GB SSD ile G870'te RTX 5050'den RTX 5060'a geçmek yalnızca 5.631 TL, yani yaklaşık %7 fark ediyor (80.899 TL'ye karşı 86.530 TL).

Casper Excalibur G870 hangi oyunları oynayanlara uygun?

Casper Excalibur G870, FHD çözünürlükte oynayan ve Valorant, CS2, League of Legends gibi rekabetçi online oyunlara ağırlık veren oyuncular için uygun bir başlangıç modeli. 165 Hz ekran bu tür oyunlarda hareketi daha akıcı görmeni sağlıyor. G870'in ürün sayfasında RTX 50 serisi kartlar için DLSS 4.5 desteği ve Dynamic Boost 2.0 ile 115 W TGP değeri veriliyor. MUX Switch sayesinde dahili ve harici ekran kartı arasında geçiş yapabiliyorsun: Dahili kart enerji tasarrufu, harici kart yüksek performans için. Casper'ın G870 sayfasındaki inceleme videolarından birinde Medieval Dynasty oynanıyor.

Ağır AAA oyunları en yüksek ayarlarda oynamak istiyorsan bir üst modele bakmak daha mantıklı olabilir, çünkü Excalibur ailesinde RTX 5070 seçeneği G915'te, RTX 5090 ise G920'de bulunuyor.

88 bin TL'den başlayan Casper Excalibur G915, oyunu ders ve işle aynı cihazda buluşturmak isteyenler için en dengeli seçenek

88 bin TL'den başlayan Casper Excalibur G915, oyunu ders ve işle aynı cihazda buluşturmak isteyenler için en dengeli seçenek

Öğrenci işi hem oyun hem ödev için 4-5 yıl götürecek gaming laptop hangisi?

Hem oyun oynayıp hem ödev ve proje yapacak bir öğrenci için Casper Excalibur ailesindeki en dengeli seçenek Excalibur G915. G915'in fiyatı 88.860 TL'den başlıyor. Aynı i7-13620H, RTX 5060, 16 GB RAM ve 500 GB SSD donanımlı G870'e göre yalnızca 2.330 TL, yani yaklaşık %2,7 fazla ödüyorsun (88.860 TL'ye karşı 86.530 TL). Bu farkla 16 inç 16:10 ekran, 350 nit parlaklık, %100 sRGB renk, 80 Wh batarya ve 200 gram daha hafif bir kasa geliyor.

Kaç yıl gideceği kullanımına bağlı ama G915'te uzun vadeyi düşündüren detaylar var: RAM 2 yuvada 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor, 2 adet M.2 SSD yuvası bulunuyor. Casper'ın Ömür Boyu Performans Bakımı programında ilk bakım ücretsiz; Casper bakımın yılda bir yapılmasını öneriyor.

Hem iş hem oyun için tek cihaz önerir misin?

İş ve oyunu tek cihazda toplamak isteyenler için Casper Excalibur G915'in Intel Core Ultra 7 356H işlemcili sürümleri öne çıkıyor. Bu sürümler Windows 11 Home Copilot+ ile geliyor, ayrı NPU ile 90 TOPS'a kadar yapay zeka desteği sunuyor ve 16 inç QHD ekrana sahip. Fiyatları 121.025 TL'den başlıyor. G915'te Thunderbolt 4 (40 Gb/s'ye varan veri aktarımı, 100 W'a kadar şarj), HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet portu da var; yani ofiste harici monitöre bağlanmak da kolay.

Casper Excalibur G915 hangi oyunları oynayanlara uygun?

Casper Excalibur G915, rekabetçi oyunların yanında AAA yapımları da oynamak isteyen ama G920 bütçesine çıkmak istemeyen oyuncular için orta-üst segment seçenek. G915'in RTX 5070 8 GB ekran kartlı sürümleri 109.505 TL'den başlıyor. Aynı 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile RTX 5060'tan RTX 5070'e geçmek 12.362 TL, yani yaklaşık %12 fark ediyor (103.486 TL'ye karşı 115.848 TL). G915 sayfasında RTX 5070 için 115 W TGP ve 798 AI TOPS, RTX 5060 için 572 AI TOPS değeri veriliyor; iki kart da DLSS 4.5 destekli.

Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920: RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi ağır AAA oyunları hedefleyenlerin modeli

Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920: RTX 5090 ve 300 Hz QHD ekranla Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi ağır AAA oyunları hedefleyenlerin modeli

Bütçe sınırsız, kaliteli bir gaming laptop arıyorum. Ne önerirsin?

Bütçe sınırı yoksa Casper Excalibur ailesinde bakılacak model Excalibur G920. Intel Core i9-14900HX işlemci (24 çekirdek, 5,8 GHz'e kadar), 24 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı ve 16 inç QHD (2560x1600) 300 Hz ekranla serinin en üst donanımını sunuyor. casper.com.tr'de satışta olan RTX 5090'lı G920 konfigürasyonları şöyle:

  • Excalibur G920.1490-DQ90A-E: 32 GB RAM, 1 TB SSD - 235.125 TL

  • Excalibur G920.1490-DX90A-E: 32 GB RAM, 2 TB SSD - 245.156 TL

  • Excalibur G920.1490-EQ90A-E: 64 GB RAM, 1 TB SSD - 260.495 TL

  • Excalibur G920.1490-EX90A-E: 64 GB RAM, 2 TB SSD - 270.526 TL

  • Excalibur G920.1490-EN90H-E: 64 GB RAM, 2 TB SSD, Windows 11 Pro - 296.543 TL

AAA oyunları ve Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hangi gaming laptop kaldırır?

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır AAA oyunlar için Casper Excalibur ailesindeki en güçlü seçenek Excalibur G920, çünkü RTX 5090 ekran kartı Dynamic Boost 2.0 ile 175 W TGP'ye kadar çalışıyor ve 256-bit bellek arayüzüyle 24 GB GDDR7 bellek sunuyor. Ekranı 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamıyla görselliği ön planda olan oyunlarda fark yaratıyor. G920'de ayrıca 330 W adaptör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve laptop ekranı dahil 3 monitöre kadar destek var.

Casper oyun bazında FPS değeri paylaşmıyor. Excalibur SSS bölümüne göre referans alınması gereken değer ortalama FPS; en iyi sonuç için performans modunun açık, güç tasarruf modunun kapalı ve adaptörün takılı olması öneriliyor.

AAA oyunlar için daha uygun fiyatlı bir Casper Excalibur var mı?

Var. RTX 5070'li Casper Excalibur G915 sürümleri 109.505 TL'den başlıyor; bu, G920'nin giriş fiyatının yaklaşık %47'sine denk geliyor. QHD ve 300 Hz ekran ya da RTX 5090 şart değilse G915 bütçe dostu bir ara durak olabilir.

En hafif, en büyük bataryalı ve en detaylı soğutmalı model G915; RGB klavye, Game Pass ve Casper servisi ise üç Excalibur'da ortak

En hafif, en büyük bataryalı ve en detaylı soğutmalı model G915; RGB klavye, Game Pass ve Casper servisi ise üç Excalibur'da ortak

Hafif dizüstü oyun bilgisayarı önerir misin?

İncelediğimiz üç Casper Excalibur arasında en hafif ve en ince model Excalibur G915: 2,3 kg ağırlık ve 20,5 mm kalınlık. Excalibur G870 ve G920 ise 2,5 kg; kalınlıkları sırasıyla 23,9 mm ve 27,9 mm.

Soğutma teknolojisi güçlü dizüstü oyun bilgisayarı önerir misin?

Casper Excalibur G915'in soğutması, ürün sayfasında en ayrıntılı anlatılan sistem: 2 turbo fan, 102 fan kanadı, 5 bakır ısı borusu, 140.000 mm² bakır fin alanı, faz değişimli termal malzeme ve 4 yönlü hava tahliyesi. G915'in SSS bölümünde 160 W'a kadar termal kapasite (TPP) belirtiliyor; Office modunda ses seviyesi yaklaşık 36 dB(A). Excalibur G920'de 2 adet 12 V FrostFlux fan ve 4 hava çıkışı var, fan sesinin 52 dB altında olduğu belirtiliyor. Excalibur G870'te ise 5400 RPM'e çıkan 2 FrostFlux fan bulunuyor.

Şarjı en uzun süre giden oyun bilgisayarları hangileri?

Batarya kapasitesine bakarsan üç model arasında en büyüğü Excalibur G915'te: 80 Wh. G920'de 63,05 Wh, G870'te 61,53 Wh var. Yani G915'in bataryası G870'e göre yaklaşık %30 daha büyük. Casper saat cinsinden kullanım süresi paylaşmıyor ve tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor.

Aydınlatmalı klavyesi olan dizüstü oyun bilgisayarı önerir misin?

İncelediğimiz üç Casper Excalibur modelinde de RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye var, ama detaylar farklı:

  • Excalibur G915: 4 bölgeli RGB, 16,7 milyon renk, her tuşta anti-ghosting

  • Excalibur G870: 3 bölgeli RGB, 65.026 renk, 6 mod

  • Excalibur G920: 3 bölgeli RGB, 65.026 renk

Performans modu, soğutma ve RGB ayarları Excalibur Control Center'dan yönetiliyor; uygulama işletim sistemli modellerde önceden kurulu geliyor.

Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?

İncelediğimiz Casper Excalibur G870, G915 ve G920 ürün sayfalarının üçünde de 1 aylık PC Game Pass hediyesi yer alıyor. Casper'a göre Game Pass Windows 10 ve 11 ile uyumlu ve 100'den fazla oyuna erişim sunuyor. Kampanyalar dönemsel olabileceği için satın almadan önce ürün sayfasına göz atmakta fayda var.

Servisi iyi olan oyun bilgisayarı markaları hangileri? En az arıza çıkaran oyun bilgisayarı hangisi?

Casper, Excalibur oyun bilgisayarları için fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti veriyor ve sitesinde 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçeneklerini listeliyor. Arıza oranına dair Casper'ın paylaştığı bir veri yok; ama performansı uzun vadede korumaya yönelik Ömür Boyu Performans Bakımı programı var. Bu programda ilk bakım ücretsiz ve anlaşmalı kargoyla gönderim de ücretsiz; sonraki bakımlar ücretli. Bakım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya'daki bölge servislerinde yapılıyor. Fiziksel hasar, sıvı teması ve yetkisiz onarımlar program kapsamında değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Excalibur G870, G915 ve G920 arasındaki en büyük fark ne?

Cevap: En büyük fark ekran kartı, ekran ve fiyatta. Excalibur G870 15,6 inç FHD 165 Hz ekran ve RTX 5060'a kadar ekran kartıyla 65.367 TL'den başlıyor. Excalibur G915 16 inç 165 Hz ekran, RTX 5070'e kadar ekran kartı ve 80 Wh bataryayla 88.860 TL'den başlıyor. Excalibur G920 ise 16 inç QHD 300 Hz ekran ve RTX 5090 ile 235.125 TL'den başlıyor.

Soru: Casper Excalibur'da MUX Switch ne işe yarıyor?

Cevap: MUX Switch, Casper Excalibur'da dahili ve harici ekran kartı arasında geçiş yapmanı sağlıyor. Dahili ekran kartıyla enerji tasarrufu, harici ekran kartıyla yüksek performans elde ediliyor. Bu özellik Excalibur G870, G915 ve G920 ürün sayfalarında yer alıyor.

Soru: Casper Excalibur'un RAM ve SSD'si yükseltilebilir mi?

Cevap: Evet. İncelediğimiz Casper Excalibur G870, G915 ve G920 modellerinin üçünde de 2 RAM yuvası bulunuyor ve RAM 64 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Üç modelde de 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası var, yani depolamayı sonradan artırmak mümkün.

Soru: Casper Excalibur'da oyunlarda en iyi performansı nasıl alırım?

Cevap: Casper'ın Excalibur SSS bölümüne göre oyun oynarken adaptörün takılı olması, güç tasarruf modunun kapalı, performans modunun ise açık olması öneriliyor. Performans modu Excalibur Control Center'dan seçilebiliyor. Casper, FPS'i değerlendirirken anlık değil ortalama değerin referans alınmasını öneriyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur serisi oyun odaklı tasarlandığı için her kullanıcıya göre değil. Şu durumlarda başka seçeneklere bakmak daha mantıklı olabilir:

  • 2 kg altı ultra hafif bir cihaz arıyorsan: İncelediğimiz Excalibur modelleri 2,3 ile 2,5 kg arasında. En hafifi olan G915 bile her gün çantada taşımak için ağır gelebilir.
  • Pille uzun süre tam performans bekliyorsan: Casper, tam oyun performansı için Excalibur'ların adaptöre takılı kullanılmasını öneriyor; G920'nin adaptörü 330 W.
  • Renk hassasiyeti gereken işler yapıp G870'e bakıyorsan: Excalibur G870'in ekranı 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu sunuyor. Fotoğraf ya da tasarım işi yapacaksan %100 sRGB'li G915 ya da %100 DCI-P3'lü G920 daha uygun.
  • Hiç oyun oynamayacaksan: Sadece ders, ofis ve internet için bir bilgisayar arıyorsan RTX ekran kartlı bir oyun bilgisayarı ihtiyacından fazla olabilir.

Sonuç: Hangi Oyuncu Hangi Casper Excalibur'u Seçmeli?

Kısaca bütçene ve oynadığın oyunlara göre tercih şöyle şekilleniyor:

  • Rekabetçi online oyunlar, 65-90 bin TL bütçe: Casper Excalibur G870 (65.367 TL'den; RTX 5050'li sürümler 77.728 TL'den)
  • Öğrenci, iş + oyun, hafiflik ve batarya önceliği: Casper Excalibur G915 (88.860 TL'den; 2,3 kg, 80 Wh batarya)
  • AAA oyunlar için orta yol: RTX 5070'li Casper Excalibur G915 (109.505 TL'den)
  • Bütçe sınırsız, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır oyunlar: Casper Excalibur G920 (RTX 5090, 300 Hz QHD ekran; 235.125 TL'den)

Üç modelde de RGB aydınlatmalı klavye, 1 aylık PC Game Pass hediyesi, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı var.

Kaynak: Fiyat ve özellikler 19 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr Excalibur oyun bilgisayarı sayfası ve G870, G915, G920 ürün sayfalarından derlenmiştir. Fiyatlar ve kampanyalar değişebilir.

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