Hangi Oyunları Oynayanlar Hangi Oyuncu Bilgisayarını Seçmeli?

Öğrenci işi hem oyun hem ödev için 4-5 yıl götürecek gaming laptop hangisi?

Hem oyun oynayıp hem ödev ve proje yapacak bir öğrenci için Casper Excalibur ailesindeki en dengeli seçenek Excalibur G915. G915'in fiyatı 88.860 TL'den başlıyor. Aynı i7-13620H, RTX 5060, 16 GB RAM ve 500 GB SSD donanımlı G870'e göre yalnızca 2.330 TL, yani yaklaşık %2,7 fazla ödüyorsun (88.860 TL'ye karşı 86.530 TL). Bu farkla 16 inç 16:10 ekran, 350 nit parlaklık, %100 sRGB renk, 80 Wh batarya ve 200 gram daha hafif bir kasa geliyor.

Kaç yıl gideceği kullanımına bağlı ama G915'te uzun vadeyi düşündüren detaylar var: RAM 2 yuvada 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor, 2 adet M.2 SSD yuvası bulunuyor. Casper'ın Ömür Boyu Performans Bakımı programında ilk bakım ücretsiz; Casper bakımın yılda bir yapılmasını öneriyor.

Hem iş hem oyun için tek cihaz önerir misin?

İş ve oyunu tek cihazda toplamak isteyenler için Casper Excalibur G915'in Intel Core Ultra 7 356H işlemcili sürümleri öne çıkıyor. Bu sürümler Windows 11 Home Copilot+ ile geliyor, ayrı NPU ile 90 TOPS'a kadar yapay zeka desteği sunuyor ve 16 inç QHD ekrana sahip. Fiyatları 121.025 TL'den başlıyor. G915'te Thunderbolt 4 (40 Gb/s'ye varan veri aktarımı, 100 W'a kadar şarj), HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet portu da var; yani ofiste harici monitöre bağlanmak da kolay.

Casper Excalibur G915 hangi oyunları oynayanlara uygun?

Casper Excalibur G915, rekabetçi oyunların yanında AAA yapımları da oynamak isteyen ama G920 bütçesine çıkmak istemeyen oyuncular için orta-üst segment seçenek. G915'in RTX 5070 8 GB ekran kartlı sürümleri 109.505 TL'den başlıyor. Aynı 32 GB RAM ve 1 TB SSD ile RTX 5060'tan RTX 5070'e geçmek 12.362 TL, yani yaklaşık %12 fark ediyor (103.486 TL'ye karşı 115.848 TL). G915 sayfasında RTX 5070 için 115 W TGP ve 798 AI TOPS, RTX 5060 için 572 AI TOPS değeri veriliyor; iki kart da DLSS 4.5 destekli.