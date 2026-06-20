Hangi Kumaş Türü Tam Senlik?
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Sana en uygun kumaş türü hangisi hiç düşündün mü? Bunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz! Sonucu yorumlara yazmayı unutma.
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1. Hafta sonu için hayalindeki ideal plan bunlardan hangisi?
2. Bir kıyafeti satın alırken senin için ilk ve en önemli kriter nedir?
3. Evinde en çok hangi lamba tipi sana huzur verir?
4. Seyahat bavulunu hazırlarken nasıl bir strateji izlersin?
5. En çok hangi renk paleti seni yansıtıyor?
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6. En sevdiğin kombinin için takı veya aksesuar seçer misin?
7. Hayatından stresi ve yorgunluğu uzaklaştırmak için en sık başvurduğun yöntem hangisidir?
8. İş hayatında veya projelerinde genellikle nasıl bir duruş sergilersin?
Kesinlikle keten ve organik pamuk!
Kesinlikle denim ve gabardin!
Kesinlikle triko veya yumuşak penye!
Kesinlikle ipek ve saten!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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