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Hangi Kumaş Türü Tam Senlik?

etiket Hangi Kumaş Türü Tam Senlik?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 11:31
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Sana en uygun kumaş türü hangisi hiç düşündün mü? Bunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz! Sonucu yorumlara yazmayı unutma.

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1. Hafta sonu için hayalindeki ideal plan bunlardan hangisi?

2. Bir kıyafeti satın alırken senin için ilk ve en önemli kriter nedir?

3. Evinde en çok hangi lamba tipi sana huzur verir?

4. Seyahat bavulunu hazırlarken nasıl bir strateji izlersin?

5. En çok hangi renk paleti seni yansıtıyor?

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6. En sevdiğin kombinin için takı veya aksesuar seçer misin?

7. Hayatından stresi ve yorgunluğu uzaklaştırmak için en sık başvurduğun yöntem hangisidir?

8. İş hayatında veya projelerinde genellikle nasıl bir duruş sergilersin?

Kesinlikle keten ve organik pamuk!

Kesinlikle keten ve organik pamuk!

Sen tam anlamıyla doğallığın, sadeliğin ve huzurun insanısın! Ve yapay olan hiçbir şey sana göre değil. Hayatı tıpkı ketenveya saf pamuk gibi yalın, nefes alan ve hafif yaşamayı seviyorsun. Kıyafetlerinde de evinde de ilk aradığın şey konfor ve sürdürülebilirlik. Trendlerin geçici çılgınlıklarına kapılmak yerine, zamansız ve çevreye saygılı bir duruşun var. Senin yanındayken insanlar huzur buluyor. Ketenin o inatçı kırışıklıklarını dert etmeden bu doğal şıklığı da koruyabilirsin. Kumaşı tanıyıp sıfır yanma riskiyle mükemmel buharı veren Philips Azur 8000 Serisi keten ve organik pamuklu kumaşları ütülerken en büyük yardımcın olmaya aday!

Kesinlikle denim ve gabardin!

Kesinlikle denim ve gabardin!

Sen tam bir şehir insanısın ve senin için stil, rahatlıkla birleştiğinde anlam kazanıyor! Hayatın dinamik ritmine ayak uyduran, her ortama uyum sağlayan ve asla modası geçmeyen denim veya asil duruşlu gabardin tam senin kumaşın. Çabasız şıklığın kitabını yazmışsın; bir jean ve basic bir tişörtle bile girdiğin ortamda havalı ve net bir duruş sergileyebiliyorsun. Kaliteli, pratik ve her an harekete hazır olmayı seviyorsun. Ve merak etme Philips Azur 8000 Serisi ile kalın ve inatçı denim dokularının kırışıklıklarını saniyeler içinde açabilirsin.

Kesinlikle triko veya yumuşak penye!

Kesinlikle triko veya yumuşak penye!

Sen konforuna, özgürlüğüne ve ev sıcaklığına her şeyden çok değer veriyorsun! Seni kısıtlayan kalıplar, sert kumaşlar hiç sana göre değil; senin ruhun yumuşacık bir triko veya gün boyu hafif hissettiren kaliteli bir penye ile özdeşleşiyor. İnsanlara güven veren, samimi, içten ve arkadaş canlısı bir enerjin var. Kat kat giyinmeyi, yumuşak dokulara sarılmayı ve hayatı kasmadan, keyifle yaşamayı seviyorsun. Aynı zamanda Philips Azur 8000 Serisi ile en sevdiğin pamuklu tişörtlerin ve trikolu üstlerin formunu bozmadan, OptimalTEMP teknolojisiyle sıfır yanma garantisi sayesinde kolayca ütüleyebilirsin.

Kesinlikle ipek ve saten!

Kesinlikle ipek ve saten!

Sen sıradan bir hayat yaşamak için yaratılmamışsın... Adımlarınla ve tarzınla iz bırakmak istiyorsun! Karakterinin kumaş karşılığı kesinlikle ışığı mükemmel yansıtan saf ipek veya saten tam senlik. Güçlü, iddialı ve estetik bir çekim gücün var. Detaylardaki zenginliği, göz alıcı dokuları ve lüks hissini seviyorsun. Özgüvenin yüksek ve hayatın tadını sonuna kadar, tüm görkemiyle çıkarmayı biliyorsun. Gardırobunun en göz alıcı, narin ipeklerini ve iddialı parçalarını tek bir yanık riski bile olmadan dikey olarak askıda bile kolayca tazelemek için Philips Azur 8000 Serisi’nin güçlü ve akıllı buhar gücünü kullanabilirsin!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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