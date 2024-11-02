Hangi Kore Cilt Bakım Rutini Senin Cildine Uygun?

Cildin yağlı ya da karma bir yapıya sahip ve ciltteki yağ dengesini kontrol altına almak senin için çok önemli. Salisilik asit gibi arındırıcı içerikler ve kil maskeleri, gözeneklerini temizlemeye ve fazla yağı kontrol etmeye yardımcı olacaktır. Tonik kullanımı da senin için önemli, çünkü cilt dengesini sağlıyor. Düzenli olarak güneş kremi kullanarak cildini koruyabilirsin. Yağsız nemlendiriciler de cildinin parlak görünmesinin önüne geçer. Unutma, fazla yağı kontrol altına almak için derinlemesine temizlik şart!