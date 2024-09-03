Hangi Cilt Bakım Trendini Denemelisin?
Hangi Cilt Bakım Trendini Denemelisin?
Yeni çıkan bir trende ayak uyduralım derken karşımıza başka bir trend çıkıyor. Ama... Bazı cilt bakım trendleri zamansız gibi, her dönem uygulanıyor ve gayet de güzel sonuçlar veriyor. Peki senin hangi trendi denemen lazım?
Cevap bu testin sonunda!
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1. Sabah uyandığında cildinle ilgili ilk yaptığın şey nedir?
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2. Cilt bakımında olmazsa olmaz ürünün nedir?
3. Cildindeki en büyük sorun nedir diye sorsak?
4. Cilt bakım ürünlerini nasıl seçersin peki?
5. Yüz maskelerini ne kadar sık kullanırsın?
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