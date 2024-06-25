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Hakkında Herkesi Konuşturan İnternetin Favorileri: Sosyal Medyada Popüler Olan Ürünler

etiket Hakkında Herkesi Konuşturan İnternetin Favorileri: Sosyal Medyada Popüler Olan Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 02:07

İnternette herkesin konuştuğu, kapış kapış satılan birbirinden güzel ürünleri sizler için derledik. Sıcak günlerde serinlemenizi sağlayacak klima, en çok satın alınan tam otomatik kahve makinesi, temizliği kolaylaştıracak dikey süpürge ve birçok popüler ürünü içerikte bulabilirsiniz.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Narpump Whisper, Ultra Sessiz & Ultra Hızlı Otomatik Şarjlı Damacana Pompası

1. Narpump Whisper, Ultra Sessiz & Ultra Hızlı Otomatik Şarjlı Damacana Pompası

Narpump Whisper, otomatik şarjlı damacana pompası olarak pratik kullanım sunar. Ultra sessiz motoruyla sessiz bir çalışma deneyimi sağlar, ev ve ofis ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir. Ultra hızlı pompa teknolojisiyle damacanadan suyu hızlı ve verimli bir şekilde aktarır, kullanıcıların zamanını tasarruflu kullanmasına yardımcı olur.

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2. Levoit Kule Klima Yatak Odası Için Sessiz Elektrikli Soğutma Fanı

2. Levoit Kule Klima Yatak Odası Için Sessiz Elektrikli Soğutma Fanı

LEVOIT Kule Klima, yatak odası için ideal bir seçenek sunar, sessiz çalışmasıyla gece boyunca rahat bir uyku sağlar. 28 dB düşük ses seviyesiyle kullanıcıların konforunu ön planda tutar, odanın serinlemesine katkıda bulunur. Elektrikli soğutma fanı özelliğiyle sıcak yaz günlerinde etkili bir hava dolaşımı sağlar, kullanımı kolay ve kullanıcı dostudur.

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3. Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie Blender

3. Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie Blender

Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie Blender, hızlı ve pratik bir şekilde lezzetli smoothie'ler hazırlamanızı sağlar. 300 Watt gücündeki motoru ile meyve, sebze ve buzları kolayca karıştırarak pürüzsüz içecekler elde edebilirsiniz. Taşınabilir şişesi sayesinde hazırladığınız smoothie'yi yanınıza alabilir, gün boyu tazeliğini koruyarak tüketebilirsiniz.

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4. PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

4. PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge, güçlü emiş gücü ve kablosuz tasarımıyla temizlik işlerinizi zahmetsiz hale getirir. 360 derece emiş başlığı, her yöne hareket ederek en ince tozları ve büyük kirleri bile etkili bir şekilde toplar. Uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliği sayesinde, evinizi tek seferde temizleyebilir ve tekrar kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

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5. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası

5. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası, evinizde barista kalitesinde kahve deneyimi yaşamanızı sağlar. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ile espresso ve kahve çeşitlerini tek dokunuşla hazırlayabilirsiniz. Dahili Aroma Extract sistemi ile kahvenizin aromasını en üst seviyeye çıkarırken, güçlü seramik öğütücüleri ile her fincanda taze ve lezzetli kahveler sunar.

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6. Vicloon 6 Parça Silikon Mutfak Servis Kaşıkları

6. Vicloon 6 Parça Silikon Mutfak Servis Kaşıkları

Vicloon 6 Parça Silikon Mutfak Servis Kaşıkları, mutfakta işlerinizi kolaylaştıran dayanıklı ve kullanışlı bir set sunar. Yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilmiş bu kaşıklar, ısıya dayanıklıdır ve yapışmaz yüzeyler için güvenlidir, böylece tencere ve tavalarınızı çizmeden kullanabilirsiniz. Şık ve ergonomik tasarımıyla hem estetik hem de pratik bir kullanım sağlayan bu set, çeşitli mutfak görevlerinde en büyük yardımcınız olacak.

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7. Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi, Siyah

7. Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi, Siyah

Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi, mutfağınızda kahvaltı keyfini arttıracak şık ve kullanışlı bir üründür. Siyah renkli modern tasarımıyla her mutfağa uyum sağlar, 8 farklı kızartma ayarı ile ekmeğinizi istediğiniz kıvamda kızartabilirsiniz. Ekstra geniş yuvaları sayesinde çeşitli ekmek türlerini rahatça kızartırken, ekmek kırıntısı tepsisi ile temizliği de son derece kolaydır.

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8. COSORI 4.7 Litre Air Fryer XXL

8. COSORI 4.7 Litre Air Fryer XXL

COSORI 4.7 Litre Air Fryer XXL, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayan geniş kapasiteli bir fritöz çözümüdür. 4.7 litre kapasitesi ile büyük aile yemeklerini veya misafirleriniz için lezzetli atıştırmalıklar hazırlamak için idealdir. Hızlı hava sirkülasyon teknolojisi sayesinde az yağla çıtır ve lezzetli yiyecekler pişirirken, kullanımı kolay dijital ekranı ve önceden ayarlanmış programları ile mutfakta zaman kazandırır.

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9. Bonsenkitchen Yiyecek Vakumlayıcı

9. Bonsenkitchen Yiyecek Vakumlayıcı

Bonsenkitchen Yiyecek Vakumlayıcı, gıdalarınızı daha uzun süre taze tutarak mutfakta israfı azaltan kullanışlı bir cihazdır. Güçlü vakum teknolojisi ile yiyeceklerinizi hava geçirmez şekilde saklar, böylece lezzet ve besin değerleri korunur. Kompakt ve şık tasarımıyla her mutfakta rahatlıkla kullanılabilir ve kolay kullanımı sayesinde yiyecek saklama işlemlerinizde zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

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10. Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

10. Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı, giysilerinizi ve kumaşlarınızı yeni gibi tutmak için tasarlanmış pratik bir üründür. Kompakt ve taşınabilir yapısı sayesinde her yere kolayca götürülebilir, güçlü bıçakları ile tüy, tiftik ve pamuklanmaları hızlıca temizler. Şarj edilebilir bataryası ve uzun ömürlü kullanım süresi ile evde veya seyahatte giysilerinizin her zaman bakımlı görünmesini sağlar.

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11. Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt EU

11. Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt EU

Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt EU, evinizde temiz ve sağlıklı bir hava sağlayan akıllı bir çözümdür. Kompakt tasarımı sayesinde her odaya kolayca sığar ve güçlü filtreleme sistemi ile toz, polen, duman ve evcil hayvan tüyleri gibi hava kirleticilerini etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebilen bu hava temizleyici, hava kalitesini sürekli izler ve gerektiğinde otomatik olarak ayarlamalar yaparak optimum performans sunar.

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12. ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti

12. ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti

ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti, gıdalarınızı daha uzun süre taze tutmanızı sağlayan yenilikçi bir saklama çözümüdür. Bu set, vakum pompası ve özel vakumlu saklama kapları ile gıdaların hava almadan saklanmasını sağlar, böylece yiyeceklerin tazeliği ve besin değerleri korunur. Kolay kullanımı ve şık tasarımıyla mutfakta israfı azaltır ve düzen sağlar, gıda saklama alışkanlıklarınızı modernize eder.

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