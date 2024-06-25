Hakkında Herkesi Konuşturan İnternetin Favorileri: Sosyal Medyada Popüler Olan Ürünler
Hakkında Herkesi Konuşturan İnternetin Favorileri: Sosyal Medyada Popüler Olan Ürünler
İnternette herkesin konuştuğu, kapış kapış satılan birbirinden güzel ürünleri sizler için derledik. Sıcak günlerde serinlemenizi sağlayacak klima, en çok satın alınan tam otomatik kahve makinesi, temizliği kolaylaştıracak dikey süpürge ve birçok popüler ürünü içerikte bulabilirsiniz.
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 25.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Narpump Whisper, Ultra Sessiz & Ultra Hızlı Otomatik Şarjlı Damacana Pompası
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2. Levoit Kule Klima Yatak Odası Için Sessiz Elektrikli Soğutma Fanı
3. Arzum AR1032 Shake'n Take Kişisel 300 W Smoothie Blender
4. PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge
5. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinası
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6. Vicloon 6 Parça Silikon Mutfak Servis Kaşıkları
7. Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi, Siyah
8. COSORI 4.7 Litre Air Fryer XXL
9. Bonsenkitchen Yiyecek Vakumlayıcı
10. Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı
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11. Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt EU
12. ZWILLING Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti
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