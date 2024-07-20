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Hafta Sonu Sıcaklık Kabusu: İstanbul’da Hissedilen Sıcaklık Rekor Seviyelere Çıkacak

Hafta Sonu Sıcaklık Kabusu: İstanbul’da Hissedilen Sıcaklık Rekor Seviyelere Çıkacak

hava durumu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 08:29

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası yurdun büyük bölümünde etkili olurken, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki birçok kentte sıcaklık rekorları kırılıyor. Yüksek nem ile birleşen sıcak hava dalgası sebebiyle İstanbul’da hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek.

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Türkiye’de hafta başından bu yana etkili olan Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye’de hafta başından bu yana etkili olan Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji’nin son verilerine göre; yüksek nem ile birleşen sıcak hava dalgası sebebiyle havanın İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin son verilerine göre; yüksek nem ile birleşen sıcak hava dalgası sebebiyle havanın İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

Ayrıca nem sebebiyle sıcaklar 5 ila 10 derece daha fazla hissedilecek.

Ayrıca nem sebebiyle sıcaklar 5 ila 10 derece daha fazla hissedilecek.

Meteoroloji’nin değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havanın hafta başında etkisini yitireceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine geleceği belirtiliyor.

Sıcak havanın hafta başında etkisini yitireceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine geleceği belirtiliyor.

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