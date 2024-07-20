Hafta Sonu Sıcaklık Kabusu: İstanbul’da Hissedilen Sıcaklık Rekor Seviyelere Çıkacak

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası yurdun büyük bölümünde etkili olurken, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki birçok kentte sıcaklık rekorları kırılıyor. Yüksek nem ile birleşen sıcak hava dalgası sebebiyle İstanbul’da hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek.