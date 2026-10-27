Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 31 Ekim-1 Kasım İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Gümüş Pullu Balık: 31 Ekim Cmt, 13:00 | Necip Fazıl Salonu (Gençlik Parkı). Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, kirlenen resiften göç eden balıkların yolculuğunu anlatan çocuk oyunu 6-17 yaş grubuna yönelik. Biletler 16,5 ₺.
Karlar Ülkesi: Dostluğun Gücü: 31 Ekim Cmt, 13:00, 15:00 ve 17:00 | Bergüzar Antares Sahne. Elsa, Anna ve arkadaşlarının masalları kurtarmak için “Gerçek Masal Kitabı”nın peşine düştüğü çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 650 ₺.
İzafiyet: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Küçük Tiyatro. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda genç gazeteci Margaret’in Einstein’la yaptığı söyleşi, onun hayatının bilinmeyenlerine uzanıyor. Mark St. Germain’in oyununu çevirip yöneten Buğra Koçtepe, Einstein’ı da canlandırıyor. 10+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.
Adiedi: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Şinasi Sahnesi. Adi’nin hayatına köpeği Edi’nin girmesiyle “insan kendinden ne kadar kaçabilir?” sorusunu kara mizahla soran Devlet Tiyatrosu oyunu Funda Mete’nin rejisiyle sahnede. 13+ yaş sınırlı, biletler 120 ₺.
Öteki Ankara Müzikali: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Akün Sahnesi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Bentderesi’nde geçen müzikalinin iki seansı da tükendi; seanstan 24 saat önce 17’şer koltuk satışa açılıyor. 16+ yaş sınırı var.
Fareler ve İnsanlar: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu. Steinbeck’in Büyük Buhran döneminde geçen George ile Lennie’nin dostluğu Ankara Yeni Sahne yorumuyla sahnede. 14+ yaş sınırlı, biletler 650 ₺.
Haybeden Gerçeküstü Aşk: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Bergüzar Antares Sahne. Yılmaz Erdoğan’ın kitabından uyarlanan, kadın-erkek ilişkisini anlatan iki kişilik komedi. 13+ yaş sınırlı, biletler 800 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
Hisseli Harikalar Kumpanyası: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu. Haldun Taner’in Anadolu’yu dolaşan kumpanyayı anlatan müzikali Tiyatro Cafe yorumuyla, Cantuğ Turay’ın rejisiyle sahnede. 10+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺’den.
3 Jokerli Konken: 31 Ekim Cmt, 20:00 | ABB Şehir Tiyatroları Büyük Sahne. Arkadaşlarına yardım etmek için banka soymaya karar veren altmışını geçmiş üç kadının komedisinin biletleri tükendi. 13+ yaş sınırı var.
Falda Carmen Çıktı XL Müzikali: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon. Carmen hikayesini flamenko eşliğinde Türk-İspanyol karma kadroyla yeniden yorumlayan müzikal 16+ yaş sınırlı. Biletler 1.350 ₺.
Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu. Çift, kendi hayatlarından yola çıkarak aşkı, evliliği ve kıskançlığı mizahla anlatıyor. 8+ yaş sınırlı, biletler 600 ₺.
Mesut Süre Stand-Up: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Biletler 1.350 ₺.
Çizmeli Kedi: 1 Kasım Paz, 13:00, 15:00 ve 17:00 | Bergüzar Sahne. Efendisini prensesle kavuşturmaya çalışan akıllı kedinin masalı 3-10 yaş için. Biletler 600 ₺.
Kırmızı Başlıklı Kız: 1 Kasım Paz, 13:00 | Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu. Dengeli beslenme temalı, çocukların katılımıyla oynanan interaktif masal 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 500 ₺.
Pir Sultan Abdal Müzikali: 1 Kasım Paz, 19:00 | Ankara Çayyolu Sahne. Pir Sultan Abdal’ın hikayesini deyişleriyle sahneye taşıyan, Bülent Kılıçaslan’ın yazıp yönettiği müzikal. 12+ yaş sınırlı, biletler 700 ₺.
Sefiller: 1 Kasım Paz, 20:00 | Büyük Tiyatro (Ulus). Ankara Devlet Tiyatrosu’nun İpek Atagün Gezener rejisindeki Victor Hugo uyarlaması tükendi; seanstan 24 saat önce 28 koltuk satışa açılıyor. 8+ yaş sınırı var.
Kral Lear: 1 Kasım Paz, 20:00 | Çankaya Sahne. Shakespeare’in iktidar savaşı tragedyası Mehmet Atay’ın rejisiyle sahnede. 15+ yaş sınırlı, biletler 450 ₺’den.
Kuyucaklı Yusuf: 1 Kasım Paz, 20:00 | Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi. Sabahattin Ali romanının sahne uyarlaması 10+ yaş sınırlı. Biletler 500 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
Düş Payı: 1 Kasım Paz, 20:00 | MEB Şura Salonu. Sait Faik ile Orhan Kemal’i bir gecede buluşturan Tiyatro Hayali oyunu 12+ yaş sınırlı. Biletler 700 ₺.
Hijyenik Aşklar: 1 Kasım Paz, 20:00 | Bergüzar Sahne. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı oyunda Melisa Varol ve Muhammet Yonca rol alıyor. Biletler 860 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.
Blue: 31 Ekim Cmt, 19:00 | ATO Congresium. “All Rise” ile tanınan İngiliz grup 25. yıl turnesiyle başkentte; 1 Kasım konserinin biletleri tükendi. 7 yaş altı alınmıyor, biletler 1.900 ₺’den.
Figaro’nun Düğünü: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Opera Sahnesi. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Mozart yapımı tükendi; seanstan 24 saat önce 30 koltuk satışa açılıyor.
Alman Lied Geleneği: 31 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Tarihi Salon. Devlet Çoksesli Korosu, Oda Müziği Akşamları’nda Mendelssohn ve Brahms eserlerini seslendiriyor. 6+ yaş sınırlı, biletler 130 ₺’den.
Pınar Aylin ile Muhteşem 90’lar: 31 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon. “Kasetleri Geri Sarıyoruz” konserinde 6 yaş ve altı alınmıyor. Biletler 500 ₺.
Cosmokiss – Portatif Edisyon: 31 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon. Beş müzisyenin masa etrafında çaldığı funk, R&B ve soul akşamı. Biletler 400 ₺.
Ceylan Ertem – Sezen Aksu Tribute: 31 Ekim Cmt, 21:00 | Jolly Joker Ankara. 18 yaş sınırı var, biletler 1.500 ₺.
Büyük Afrika Sirki: 1 Kasım Paz, 14:00 ve 16:00 | CSO Ada Ankara Ana Salon. Biletler 450 ₺.
30 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:
Kuzular Firarda: Gizemli Canavar: Sevilen kuzu Shaun, Cadılar Bayramı öncesi çiftçinin ortadan kaybolması ve ormanda dolaşan bir canavar söylentisiyle yeni bir maceraya atılıyor.
Küçük Mamut: Binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk’un, rap yıldızı olmak isteyen civciv Tupik’le annesini bulmak için Afrika’ya yaptığı yolculuğu anlatan animasyon.
Destan: Orhan Burak Acar’ın yönettiği yerli animasyonda, anıların çalındığı karanlık bir diyarda intikam ile halkını kurtarmak arasında kalan Destan’ın macerası anlatılıyor.
En Sevdiğim (El ser querido): Javier Bardem’in başrolde olduğu, yıllardır birbirinden uzak yaşayan ünlü bir sinema yönetmeniyle kızının geçmişle yüzleşmesini anlatan 18+ dram.
Her Şey Ortada (You Can See Everything): Nathan Fielder ve Lance Oppenheim’ın, Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes’un cezaevine girmeden önceki günlerini kaydettiği 16+ belgesel.
Çatlı 2: Deniz Enyüksek’in yönettiği biyografik dramın ikinci filminde, Paris’te Fransız polisince tutuklanan Abdullah Çatlı’nın cezaevindeki süreci anlatılıyor. 16+ yaş sınırlı.
Bağlar, Kökler ve Tutkular: Bir tekne kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden kopma çabasını anlatan 16+ yerli dram.
Zikr-i Cin: Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların geçmişten gelen karanlık bir sırla yüzleştiği yerli korku.
Nöbet (Sanguine): Acil serviste staja başlayan genç doktor Margot’nun, hastalarındaki açıklanamayan belirtileri kendi bedeninde de görmeye başladığı 18+ Fransız korku-gerilimi.
Salmokji: Karanlık Sular: Bir baraj gölünde çektiği görüntülerde gizemli bir silüet fark eden ekibin doğaüstü olaylarla karşılaştığı 16+ Kore korku filmi.
Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri yerli animasyon “Gupi ve Gülmeyen Kral” (6+), ardından 18+ “Clayface”, Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip” ve Robert Pattinson’lı 16+ “Primetime” geliyor. Korku için 16+ “Diğer Anne” ve 18+ “Sicrun”, aksiyon için Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter”, aile seyirliği için ise “Emiray: Macera Yolcusu” hafta sonu boyunca izlenebilir.
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