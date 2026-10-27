Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 31 Ekim-1 Kasım İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Kime Niyet Kime Kısmet: 1 Kasım Paz, 20:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Kızının dijital taliplerine hayır diyemeyen bir babanın onlarla eski usul tanışmaya kalktığı orta oyunu komedisi. 12+ yaş sınırlı, biletler 249 ₺.

Ersin Korkut – Ben mi Yapmışım?: 1 Kasım Paz, 20:00 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Ersin Korkut, Hakkari ’den İstanbul’a uzanan hayatını ve şöhret maceralarını kendi ağzından anlatıyor. Biletler 750 ₺’den.

Panda Magic Show: 1 Kasım Paz, 17:00 | Panda Sahne. Sihirbaz Tunahan Berkay Gün ile Ayı Teddy’nin çocukların da katıldığı sihirbazlık gösterisi 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

Bir Yaz Günü Şarkısı: 1 Kasım Paz, 15:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Ağustos Böceği ile Karınca’nın öğretici yolculuğunu anlatan çocuk müzikali 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 250 ₺.

Susam Sokağı – Kurabiye Operasyonu: 1 Kasım Paz, 14:30 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu. Yazar olmayı hayal eden Ethem Amca’nın “Kurabiye” kitabı etrafında Susam Sokağı karakterleriyle müzikli bir macera. 2 yaş ve üzerine uygun, biletler 350 ₺.

Sır: 1 Kasım Paz, 13:00 ve 15:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). 1900’lerin Londra’sında katı halalarıyla yaşayan korkak George’un hayal gücüyle cesaret bulmasını anlatan Şehir Tiyatroları çocuk oyunu 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

İnsan Olduğunuz Doğrulanıyor: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. Gri bir boşlukta uyanan bir kadının eve dönmek için kimliği belirsiz bir “görevliyi” ikna etmeye çalıştığı trajikomedi. 16+ yaş sınırlı, biletler 300 ₺.

Yırtık ile Pırtık: 31 Ekim Cmt, 16:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Parkta buluşan, biri yalnız kalmak, diğeri oynamak isteyen iki arkadaşın orta yolu arayışı. Biletler 300 ₺.

Kızımın Ruh Hali Testlerinde Çoğunlukla “Bazen”i İşaretliyorum: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Antalya Devlet Tiyatrosu, Kendall Feaver’ın ruhsal hastalıkla yaşayan genç bir kızla annesinin ilişkisini anlatan oyununu Can Ali Çalışandemir’in rejisiyle sahneliyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 105 ₺’den.

Parçacık: 31 Ekim Cmt, 14:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Şehir Tiyatroları’nın “neyin parçasıyım?” diye merak eden küçük Parçacık’ı anlatan kukla oyunu 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

Pinokyo: 31 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Sanat Fabrika’nın Gepetto Usta, Tilki ile Kedi ve Masal Perisi’ni sahneye taşıyan müzikli çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 350 ₺.

Anna Karenina: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tolstoy’un romanını Çaykovski, Puccini ve Prokofiev müzikleriyle Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneliyor. 7+ yaş sınırlı, biletler 125 ₺’den.

Antalya Kültür Yolu Festivali: 31 Ekim-8 Kasım. Festival cumartesi açılıyor; Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki “Yaşayan Miras: Antalya” ve Mevlevihane Müzesi’ndeki “ Osmanlı ’nın Mukaddes Emanetleri” sergileriyle çömlek ve keçe atölyeleri ücretsiz.

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali – Kapanış: 31 Ekim Cmt. Festivalin son gününde AKM Aspendos Salonu’nda ücretsiz Engelsiz Filmler gösterimleri var: öğle saatlerinde “Şarkıcı Balina”, 15:30’da Dardenne Kardeşler’in Cannes ödüllü “Genç Anneler” filmi sesli betimleme ve ayrıntılı altyazıyla gösteriliyor. Ödüller 19:30’da Cam Piramit’teki kapanış töreninde sahiplerini bulacak; Ulusal Yarışma’da Yeşim Ustaoğlu’nun “Artakalan”ı ve Ferit Karahan’ın “Cinlerin Düğünü” dahil 12 film yarışıyor. Festival biletleri tam 50 ₺, indirimli 20 ₺.

30 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar: Sevilen kuzu Shaun, Cadılar Bayramı öncesi çiftçinin ortadan kaybolması ve ormanda dolaşan bir canavar söylentisiyle yeni bir maceraya atılıyor.

Küçük Mamut: Binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk’un, rap yıldızı olmak isteyen civciv Tupik’le annesini bulmak için Afrika’ya yaptığı yolculuğu anlatan animasyon.

Destan: Orhan Burak Acar’ın yönettiği yerli animasyonda, anıların çalındığı karanlık bir diyarda intikam ile halkını kurtarmak arasında kalan Destan’ın macerası anlatılıyor.

En Sevdiğim (El ser querido): Javier Bardem’in başrolde olduğu, yıllardır birbirinden uzak yaşayan ünlü bir sinema yönetmeniyle kızının geçmişle yüzleşmesini anlatan 18+ dram.

Her Şey Ortada (You Can See Everything): Nathan Fielder ve Lance Oppenheim’ın, Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes’un cezaevine girmeden önceki günlerini kaydettiği 16+ belgesel.

Çatlı 2: Deniz Enyüksek’in yönettiği biyografik dramın ikinci filminde, Paris’te Fransız polisince tutuklanan Abdullah Çatlı’nın cezaevindeki süreci anlatılıyor. 16+ yaş sınırlı.

Bağlar, Kökler ve Tutkular: Bir tekne kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden kopma çabasını anlatan 16+ yerli dram.

Zikr-i Cin: Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların geçmişten gelen karanlık bir sırla yüzleştiği yerli korku.

Nöbet (Sanguine): Acil serviste staja başlayan genç doktor Margot’nun, hastalarındaki açıklanamayan belirtileri kendi bedeninde de görmeye başladığı 18+ Fransız korku-gerilimi.

Salmokji: Karanlık Sular: Bir baraj gölünde çektiği görüntülerde gizemli bir silüet fark eden ekibin doğaüstü olaylarla karşılaştığı 16+ Kore korku filmi.