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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 31 Ekim-1 Kasım İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 31 Ekim-1 Kasım İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Sinema Konser Etkinlikler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 19:42
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Ekimi Kasım’a bağlayan hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da sahneler ve meydanlar dolu. Antalya’da 63. Altın Portakal Film Festivali ödüllerini dağıtırken Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir’de Serkan Kaya ile Simge, Antalya’da ise Murat Boz ile Özcan Deniz ücretsiz konser veriyor. Ankara’da İngiliz grup Blue sahneye çıkarken Devlet Tiyatrosu’nun “Sefiller”i kapalı gişe oynuyor. Sinemalarda “Kuzular Firarda: Gizemli Canavar” ve Javier Bardem’li “En Sevdiğim” dahil 10 yeni film vizyonda; şehir şehir hazırladığımız rehberde saatleri, mekanları ve bilet fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Ters Yüz: 31 Ekim Cmt, 13:00 | Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu. Baykuş Çocuk Tiyatrosu’nun Riley’nin duygularını müzik ve dansla anlatan 40 dakikalık oyunu. Biletler 400 ₺.

  • Lemi Abi ve Zuzi Show: 31 Ekim Cmt, 14:00 | Bostanlı Suat Taşer Salonu. Lemi Filozof’un geri dönüşüm, uzay ve sağlıklı beslenme şarkılarıyla çocukların katıldığı interaktif gösterisi. Biletler 700 ₺.

  • Elsa Çocuk Müzikali: 31 Ekim Cmt, 14:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. İzmir Kültür Yolu Festivali programındaki çocuk müzikalinin biletleri 500 ₺.

  • Kanlı Nigar: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi. İzmir Devlet Tiyatrosu, Sadık Şendil’in Karagöz geleneğinden uyarladığı müzikli danslı klasiği M. Doğan Yağcı’nın rejisiyle sahneliyor. İki seans da tükendi; seanstan 24 saat önce 14 koltuk satışa açılıyor. 12+ yaş sınırı var.

  • Hisseli Harikalar Kumpanyası: 31 Ekim Cmt, 20:00 ve 1 Kasım Paz, 14:00 | Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi. Anadolu’yu gezen bir çadır tiyatrosunun assolisti İstanbul’a kaçınca kulisin karıştığı Haldun Taner klasiği, Özer Kaya’lı kadroyla müzikal olarak sahnede. 9+ yaş sınırlı, biletler 735 ₺.

  • Huzurlu Ölümler Pansiyonu: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Pier Sahne. Şirince’deki iki tatlı yaşlı teyzenin bodrumda sakladığı karanlık ve komik sırları anlatan Tiyatro Arkadaş yapımı. 13+ yaş sınırlı, biletler 525 ₺.

  • No Man’s Land: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Dostoyevski’nin “Yeraltından Notlar”ından yola çıkarak yabancılaşmayı anlatan, geçen sezon beş ödül alan Tiyatro Kök35 oyunu. 13+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Bu Oyun Böyle Bitmez: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Peron Sanat. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi’nin, genel provada yasaklanan bir oyun üzerinden Afife Jale’den bugüne sahnedeki sansürü anlatan oyunu. 13+ yaş sınırlı, biletler 100 ₺’den.

  • Tanrı Misafiri: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Emekli Mümtaz’ın saf oğlu zaman tanrıçasına aşık olunca ailenin Olympos’a çıktığı komedi. 16+ yaş sınırlı, biletler 200 ₺’den.

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi. Metin Zakoğlu’nun ışık, dekor ve müzik kullanmadan sahnelediği tek kişilik interaktif Gogol yorumu. 14+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺’den.

  • Ali Rıza Tanyeli – Kendime Düşünceler: 31 Ekim Cmt, 20:30 | İstinyeArt Pervasız Sahne. Marcus Aurelius’tan esinlenen ilk tek kişilik stand-up gösterisi 18 yaş altına kapalı. Biletler 1.000 ₺.

  • Kanlı Nigar (Urla): 31 Ekim Cmt, 21:00 | Urladam. Sadık Şendil’in orta oyunu komedisi Çiğdem Tunç’lu kadroyla bir de Urla’da sahnede. Biletler 600 ₺.

  • Charlie’nin Çikolata Fabrikası: 1 Kasım Paz, 13:00 | Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu. İzmir Çocuk Tiyatrosu’nun Roald Dahl uyarlaması 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 350 ₺.

  • Bremen Mızıkacıları: 1 Kasım Paz, 14:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. Kültür Yolu Festivali kapsamındaki çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 500 ₺.

  • Panda Pufi: 1 Kasım Paz, 16:00 | Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi. Festivalin pazar günkü ikinci çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 500 ₺.

  • İsmail Nuri – Yeni Gösteri: 1 Kasım Paz, 18:00 | Sardunya Alsancak. “Hayatın Yüzde Doksan Beşi” gösterisiyle tanınan komedyenin yeni stand-up’ı 18 yaş altına kapalı. Biletler 595 ₺.

  • Hastalık Hastası: 1 Kasım Paz, 20:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi. Molière’in komedisi Eda Nur Solaklı’nın yönettiği müzikli yorumla sahnede. 9+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Töremiz Bu Muydu?: 1 Kasım Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi. Kadın kılığına giren Abbas’a töreci ağabeyin aşık olmasıyla karışan absürt komedi. 16+ yaş sınırlı, biletler 200 ₺.

Konser ve Festivaller

  • İzmir Kültür Yolu Festivali: 24 Ekim-1 Kasım. Festival bu hafta sonu sona eriyor. Gündoğdu Meydanı’nda cumartesi 21:00’de Serkan Kaya, pazar 21:00’de Simge ücretsiz konser veriyor; İzmir Kültür Sanat Fabrikası’ndaki ve Alsancak Tren Garı’ndaki sergiler ile kaligrafi, kazaziye ve kolaj atölyeleri de ücretsiz.

  • IV. Murat Operası: 31 Ekim Cmt ve 1 Kasım Paz, 20:00 | Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Okan Demiriş’in A. Turan Oflazoğlu librettosuyla yazdığı operayı festival kapsamında sahneliyor.

  • Balkon-Bahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali: 30 Ekim-1 Kasım | Kültürpark. Çiçek ve bal stantları, atölyeler ve konserlerle dolu aile festivali 10:00-22:00 arasında ücretsiz.

  • Rebetiko Kordelio: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Bademler Sanat Köyü (Urla). Yunan yemekleri eşliğinde rebetiko gecesi 16 yaş ve üzerine açık. Biletler 500 ₺.

  • Kenan Doğulu: 31 Ekim Cmt, 21:00 | Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu. 7 yaş altı alınmıyor, biletler 1.000 ₺.

  • Emre Fel: 31 Ekim Cmt, 22:00 | Hayal Kahvesi İzmir. Biletler 900 ₺.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 30 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Kuzular Firarda: Gizemli Canavar: Sevilen kuzu Shaun, Cadılar Bayramı öncesi çiftçinin ortadan kaybolması ve ormanda dolaşan bir canavar söylentisiyle yeni bir maceraya atılıyor.

  • Küçük Mamut: Binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk’un, rap yıldızı olmak isteyen civciv Tupik’le annesini bulmak için Afrika’ya yaptığı yolculuğu anlatan animasyon.

  • Destan: Orhan Burak Acar’ın yönettiği yerli animasyonda, anıların çalındığı karanlık bir diyarda intikam ile halkını kurtarmak arasında kalan Destan’ın macerası anlatılıyor.

  • En Sevdiğim (El ser querido): Javier Bardem’in başrolde olduğu, yıllardır birbirinden uzak yaşayan ünlü bir sinema yönetmeniyle kızının geçmişle yüzleşmesini anlatan 18+ dram.

  • Her Şey Ortada (You Can See Everything): Nathan Fielder ve Lance Oppenheim’ın, Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes’un cezaevine girmeden önceki günlerini kaydettiği 16+ belgesel.

  • Çatlı 2: Deniz Enyüksek’in yönettiği biyografik dramın ikinci filminde, Paris’te Fransız polisince tutuklanan Abdullah Çatlı’nın cezaevindeki süreci anlatılıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Bağlar, Kökler ve Tutkular: Bir tekne kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden kopma çabasını anlatan 16+ yerli dram.

  • Zikr-i Cin: Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların geçmişten gelen karanlık bir sırla yüzleştiği yerli korku.

  • Nöbet (Sanguine): Acil serviste staja başlayan genç doktor Margot’nun, hastalarındaki açıklanamayan belirtileri kendi bedeninde de görmeye başladığı 18+ Fransız korku-gerilimi.

  • Salmokji: Karanlık Sular: Bir baraj gölünde çektiği görüntülerde gizemli bir silüet fark eden ekibin doğaüstü olaylarla karşılaştığı 16+ Kore korku filmi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri yerli animasyon “Gupi ve Gülmeyen Kral” (6+), ardından 18+ “Clayface”, Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip” ve Robert Pattinson’lı 16+ “Primetime” geliyor. Korku için 16+ “Diğer Anne” ve 18+ “Sicrun”, aksiyon için Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter”, aile seyirliği için ise “Emiray: Macera Yolcusu” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Gümüş Pullu Balık: 31 Ekim Cmt, 13:00 | Necip Fazıl Salonu (Gençlik Parkı). Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, kirlenen resiften göç eden balıkların yolculuğunu anlatan çocuk oyunu 6-17 yaş grubuna yönelik. Biletler 16,5 ₺.

  • Karlar Ülkesi: Dostluğun Gücü: 31 Ekim Cmt, 13:00, 15:00 ve 17:00 | Bergüzar Antares Sahne. Elsa, Anna ve arkadaşlarının masalları kurtarmak için “Gerçek Masal Kitabı”nın peşine düştüğü çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 650 ₺.

  • İzafiyet: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Küçük Tiyatro. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda genç gazeteci Margaret’in Einstein’la yaptığı söyleşi, onun hayatının bilinmeyenlerine uzanıyor. Mark St. Germain’in oyununu çevirip yöneten Buğra Koçtepe, Einstein’ı da canlandırıyor. 10+ yaş sınırlı, biletler 80 ₺’den.

  • Adiedi: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Şinasi Sahnesi. Adi’nin hayatına köpeği Edi’nin girmesiyle “insan kendinden ne kadar kaçabilir?” sorusunu kara mizahla soran Devlet Tiyatrosu oyunu Funda Mete’nin rejisiyle sahnede. 13+ yaş sınırlı, biletler 120 ₺.

  • Öteki Ankara Müzikali: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Akün Sahnesi. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Bentderesi’nde geçen müzikalinin iki seansı da tükendi; seanstan 24 saat önce 17’şer koltuk satışa açılıyor. 16+ yaş sınırı var.

  • Fareler ve İnsanlar: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu. Steinbeck’in Büyük Buhran döneminde geçen George ile Lennie’nin dostluğu Ankara Yeni Sahne yorumuyla sahnede. 14+ yaş sınırlı, biletler 650 ₺.

  • Haybeden Gerçeküstü Aşk: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Bergüzar Antares Sahne. Yılmaz Erdoğan’ın kitabından uyarlanan, kadın-erkek ilişkisini anlatan iki kişilik komedi. 13+ yaş sınırlı, biletler 800 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Hisseli Harikalar Kumpanyası: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu. Haldun Taner’in Anadolu’yu dolaşan kumpanyayı anlatan müzikali Tiyatro Cafe yorumuyla, Cantuğ Turay’ın rejisiyle sahnede. 10+ yaş sınırlı, biletler 500 ₺’den.

  • 3 Jokerli Konken: 31 Ekim Cmt, 20:00 | ABB Şehir Tiyatroları Büyük Sahne. Arkadaşlarına yardım etmek için banka soymaya karar veren altmışını geçmiş üç kadının komedisinin biletleri tükendi. 13+ yaş sınırı var.

  • Falda Carmen Çıktı XL Müzikali: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon. Carmen hikayesini flamenko eşliğinde Türk-İspanyol karma kadroyla yeniden yorumlayan müzikal 16+ yaş sınırlı. Biletler 1.350 ₺.

  • Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu. Çift, kendi hayatlarından yola çıkarak aşkı, evliliği ve kıskançlığı mizahla anlatıyor. 8+ yaş sınırlı, biletler 600 ₺.

  • Mesut Süre Stand-Up: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Biletler 1.350 ₺.

  • Çizmeli Kedi: 1 Kasım Paz, 13:00, 15:00 ve 17:00 | Bergüzar Sahne. Efendisini prensesle kavuşturmaya çalışan akıllı kedinin masalı 3-10 yaş için. Biletler 600 ₺.

  • Kırmızı Başlıklı Kız: 1 Kasım Paz, 13:00 | Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu. Dengeli beslenme temalı, çocukların katılımıyla oynanan interaktif masal 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 500 ₺.

  • Pir Sultan Abdal Müzikali: 1 Kasım Paz, 19:00 | Ankara Çayyolu Sahne. Pir Sultan Abdal’ın hikayesini deyişleriyle sahneye taşıyan, Bülent Kılıçaslan’ın yazıp yönettiği müzikal. 12+ yaş sınırlı, biletler 700 ₺.

  • Sefiller: 1 Kasım Paz, 20:00 | Büyük Tiyatro (Ulus). Ankara Devlet Tiyatrosu’nun İpek Atagün Gezener rejisindeki Victor Hugo uyarlaması tükendi; seanstan 24 saat önce 28 koltuk satışa açılıyor. 8+ yaş sınırı var.

  • Kral Lear: 1 Kasım Paz, 20:00 | Çankaya Sahne. Shakespeare’in iktidar savaşı tragedyası Mehmet Atay’ın rejisiyle sahnede. 15+ yaş sınırlı, biletler 450 ₺’den.

  • Kuyucaklı Yusuf: 1 Kasım Paz, 20:00 | Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi. Sabahattin Ali romanının sahne uyarlaması 10+ yaş sınırlı. Biletler 500 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

  • Düş Payı: 1 Kasım Paz, 20:00 | MEB Şura Salonu. Sait Faik ile Orhan Kemal’i bir gecede buluşturan Tiyatro Hayali oyunu 12+ yaş sınırlı. Biletler 700 ₺.

  • Hijyenik Aşklar: 1 Kasım Paz, 20:00 | Bergüzar Sahne. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı oyunda Melisa Varol ve Muhammet Yonca rol alıyor. Biletler 860 ₺ ve “2 bilete 1 bedava” kampanyası geçerli.

Konser ve Festivaller

  • Blue: 31 Ekim Cmt, 19:00 | ATO Congresium. “All Rise” ile tanınan İngiliz grup 25. yıl turnesiyle başkentte; 1 Kasım konserinin biletleri tükendi. 7 yaş altı alınmıyor, biletler 1.900 ₺’den.

  • Figaro’nun Düğünü: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Opera Sahnesi. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Mozart yapımı tükendi; seanstan 24 saat önce 30 koltuk satışa açılıyor.

  • Alman Lied Geleneği: 31 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Tarihi Salon. Devlet Çoksesli Korosu, Oda Müziği Akşamları’nda Mendelssohn ve Brahms eserlerini seslendiriyor. 6+ yaş sınırlı, biletler 130 ₺’den.

  • Pınar Aylin ile Muhteşem 90’lar: 31 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon. “Kasetleri Geri Sarıyoruz” konserinde 6 yaş ve altı alınmıyor. Biletler 500 ₺.

  • Cosmokiss – Portatif Edisyon: 31 Ekim Cmt, 20:00 | CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon. Beş müzisyenin masa etrafında çaldığı funk, R&B ve soul akşamı. Biletler 400 ₺.

  • Ceylan Ertem – Sezen Aksu Tribute: 31 Ekim Cmt, 21:00 | Jolly Joker Ankara. 18 yaş sınırı var, biletler 1.500 ₺.

  • Büyük Afrika Sirki: 1 Kasım Paz, 14:00 ve 16:00 | CSO Ada Ankara Ana Salon. Biletler 450 ₺.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 30 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Kuzular Firarda: Gizemli Canavar: Sevilen kuzu Shaun, Cadılar Bayramı öncesi çiftçinin ortadan kaybolması ve ormanda dolaşan bir canavar söylentisiyle yeni bir maceraya atılıyor.

  • Küçük Mamut: Binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk’un, rap yıldızı olmak isteyen civciv Tupik’le annesini bulmak için Afrika’ya yaptığı yolculuğu anlatan animasyon.

  • Destan: Orhan Burak Acar’ın yönettiği yerli animasyonda, anıların çalındığı karanlık bir diyarda intikam ile halkını kurtarmak arasında kalan Destan’ın macerası anlatılıyor.

  • En Sevdiğim (El ser querido): Javier Bardem’in başrolde olduğu, yıllardır birbirinden uzak yaşayan ünlü bir sinema yönetmeniyle kızının geçmişle yüzleşmesini anlatan 18+ dram.

  • Her Şey Ortada (You Can See Everything): Nathan Fielder ve Lance Oppenheim’ın, Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes’un cezaevine girmeden önceki günlerini kaydettiği 16+ belgesel.

  • Çatlı 2: Deniz Enyüksek’in yönettiği biyografik dramın ikinci filminde, Paris’te Fransız polisince tutuklanan Abdullah Çatlı’nın cezaevindeki süreci anlatılıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Bağlar, Kökler ve Tutkular: Bir tekne kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden kopma çabasını anlatan 16+ yerli dram.

  • Zikr-i Cin: Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların geçmişten gelen karanlık bir sırla yüzleştiği yerli korku.

  • Nöbet (Sanguine): Acil serviste staja başlayan genç doktor Margot’nun, hastalarındaki açıklanamayan belirtileri kendi bedeninde de görmeye başladığı 18+ Fransız korku-gerilimi.

  • Salmokji: Karanlık Sular: Bir baraj gölünde çektiği görüntülerde gizemli bir silüet fark eden ekibin doğaüstü olaylarla karşılaştığı 16+ Kore korku filmi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri yerli animasyon “Gupi ve Gülmeyen Kral” (6+), ardından 18+ “Clayface”, Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip” ve Robert Pattinson’lı 16+ “Primetime” geliyor. Korku için 16+ “Diğer Anne” ve 18+ “Sicrun”, aksiyon için Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter”, aile seyirliği için ise “Emiray: Macera Yolcusu” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kuromi & Dostları: 31 Ekim Cmt, 13:00 | ArtCorner Sahne. Doğum gününü unutan Kuromi’ye arkadaşlarının sürpriz parti hazırladığı müzikli danslı çocuk oyunu 3-6 yaş için. Biletler 400 ₺.

  • Sermet Erkin ile Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi: 31 Ekim Cmt, 14:00 ve 16:00 | Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi. 5.500’ü aşkın temsil vermiş aile gösterisi 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 750 ₺.

  • Büyük Kovalamaca: 31 Ekim Cmt, 14:30 ve 16:00 | ArtCorner Sahne. Kedi ile farenin sahnedeki kovalamacasını anlatan çocuk oyunu 2-10 yaş için. Biletler 400 ₺.

  • Dost: 31 Ekim Cmt, 15:00 | Sanat Sokağı Genco Erkal Sahnesi. Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın 2009’dan bu yana repertuvarındaki, Sinan Demirer’in oynadığı tek kişilik oyun.

  • Rampa Sahne’de edebiyat günü: 31 Ekim Cmt | Rampa Sahne (Odunpazarı). Steinbeck’ten Orhan Pamuk’a uyarlamalar art arda sahnede: 16:00 “Fareler ve İnsanlar”, 17:00 “Operadaki Hayalet”, 18:15 “Masumiyet Müzesi”, 19:30 “Suç ve Ceza” ve 20:30 “Bir İdam Mahkumunun Son Günü”. Biletler Biletix’te.

  • Açık Denizde: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi. Odunpazarı Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mrozek’in açık denizde bir salda aç kalan üç adamın “kim yenecek” hesaplaşmasını anlatan absürt komedisini sahneliyor. Biletler tükendi.

  • Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Kim Sahne. 2010’da Eskişehir’de kurulan ekibin seyircinin yönlendirdiği interaktif gecesi 13+ yaş sınırlı. Biletler 250 ₺, öğrencilere 200 ₺.

  • Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 1 Kasım Paz, 13:00, 15:00 ve 17:00 | ArtCorner Sahne. Hello Kitty, My Melody ve Flat’in Kuromi’ye çaktırmadan parti hazırladığı, çocukların da oyuna katıldığı gösteri 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 500 ₺, ikinci bilette yüzde 50 indirim var.

  • Rüzgarda Savrulan Yapraklar: 1 Kasım Paz, 14:00 | Sanat Sokağı Kukla Sahnesi. Eskişehir Şehir Tiyatroları’nın yeni sezondaki çocuk oyunu kukla sahnesinde.

  • Yunus Emre Gündüz – 4. Gösteri: 1 Kasım Paz, 20:00 | Fakülte Osmangazi. İlişkilerden şehir hayatına uzanan stand-up gösterisi 18 yaş altına kapalı. Biletler 550 ₺, öğrencilere 400 ₺.

Konser ve Festivaller

  • 2. Uluslararası Eskişehir Polifonik Koro Şenliği: 30 Ekim-1 Kasım | Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Müzesi. Üç günde 12 koronun sahne aldığı şenlikte cumartesi 15:00’ten itibaren Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu, Marmaris BİLSEM Çocuk Korosu, Lumina Choir ve Manisa Büyükşehir Magnesia A Capella dinlenebiliyor. Biletler ücretsiz, pazar günkü seanslar doldu.

  • Çalgını Al Gel: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Mahfil Sahne. Sahnesiz ve mikrofonsuz, herkesin birlikte çalıp söylediği saz akşamı. Biletler 200 ₺.

  • Blok3: 31 Ekim Cmt, 21:00 | Eskişehir Fuar Kongre Merkezi. Özel sahne ve ışık tasarımlı konserin ayakta biletleri 1.500 ₺’den başlıyor.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 30 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Kuzular Firarda: Gizemli Canavar: Sevilen kuzu Shaun, Cadılar Bayramı öncesi çiftçinin ortadan kaybolması ve ormanda dolaşan bir canavar söylentisiyle yeni bir maceraya atılıyor.

  • Küçük Mamut: Binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk’un, rap yıldızı olmak isteyen civciv Tupik’le annesini bulmak için Afrika’ya yaptığı yolculuğu anlatan animasyon.

  • Destan: Orhan Burak Acar’ın yönettiği yerli animasyonda, anıların çalındığı karanlık bir diyarda intikam ile halkını kurtarmak arasında kalan Destan’ın macerası anlatılıyor.

  • En Sevdiğim (El ser querido): Javier Bardem’in başrolde olduğu, yıllardır birbirinden uzak yaşayan ünlü bir sinema yönetmeniyle kızının geçmişle yüzleşmesini anlatan 18+ dram.

  • Her Şey Ortada (You Can See Everything): Nathan Fielder ve Lance Oppenheim’ın, Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes’un cezaevine girmeden önceki günlerini kaydettiği 16+ belgesel.

  • Çatlı 2: Deniz Enyüksek’in yönettiği biyografik dramın ikinci filminde, Paris’te Fransız polisince tutuklanan Abdullah Çatlı’nın cezaevindeki süreci anlatılıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Bağlar, Kökler ve Tutkular: Bir tekne kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden kopma çabasını anlatan 16+ yerli dram.

  • Zikr-i Cin: Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların geçmişten gelen karanlık bir sırla yüzleştiği yerli korku.

  • Nöbet (Sanguine): Acil serviste staja başlayan genç doktor Margot’nun, hastalarındaki açıklanamayan belirtileri kendi bedeninde de görmeye başladığı 18+ Fransız korku-gerilimi.

  • Salmokji: Karanlık Sular: Bir baraj gölünde çektiği görüntülerde gizemli bir silüet fark eden ekibin doğaüstü olaylarla karşılaştığı 16+ Kore korku filmi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri yerli animasyon “Gupi ve Gülmeyen Kral” (6+), ardından 18+ “Clayface”, Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip” ve Robert Pattinson’lı 16+ “Primetime” geliyor. Korku için 16+ “Diğer Anne” ve 18+ “Sicrun”, aksiyon için Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter”, aile seyirliği için ise “Emiray: Macera Yolcusu” hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Pinokyo: 31 Ekim Cmt, 13:00 ve 15:00 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Sanat Fabrika’nın Gepetto Usta, Tilki ile Kedi ve Masal Perisi’ni sahneye taşıyan müzikli çocuk oyunu 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 350 ₺.

  • Parçacık: 31 Ekim Cmt, 14:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). Şehir Tiyatroları’nın “neyin parçasıyım?” diye merak eden küçük Parçacık’ı anlatan kukla oyunu 4 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

  • Kızımın Ruh Hali Testlerinde Çoğunlukla “Bazen”i İşaretliyorum: 31 Ekim Cmt, 15:00 ve 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi. Antalya Devlet Tiyatrosu, Kendall Feaver’ın ruhsal hastalıkla yaşayan genç bir kızla annesinin ilişkisini anlatan oyununu Can Ali Çalışandemir’in rejisiyle sahneliyor. 16+ yaş sınırlı, biletler 105 ₺’den.

  • Yırtık ile Pırtık: 31 Ekim Cmt, 16:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Parkta buluşan, biri yalnız kalmak, diğeri oynamak isteyen iki arkadaşın orta yolu arayışı. Biletler 300 ₺.

  • Keloğlan Dürüstlük Ülkesinde: 31 Ekim Cmt, 17:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Kedisi Pisicik’in kaybolmasıyla başlayan, hatayı itiraf etmenin değerini anlatan masal 2 yaş ve üzerine uygun. Biletler 249 ₺.

  • Fırtına: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Büyük Sahne. Antalya Büyükşehir Şehir Tiyatroları’nın Shakespeare müzikalinde sürgündeki Prospero büyülü adada intikamla affetmek arasında kalıyor. 13+ yaş sınırlı, biletler 180 ₺’den.

  • İnsan Olduğunuz Doğrulanıyor: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Doğu Garajı Performans Sahne 1. Gri bir boşlukta uyanan bir kadının eve dönmek için kimliği belirsiz bir “görevliyi” ikna etmeye çalıştığı trajikomedi. 16+ yaş sınırlı, biletler 300 ₺.

  • Çalıkuşu – Kanatları Kalbinde: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. İstanbul’u bırakıp bilinmeyene giden genç öğretmenin aşk, yalnızlık ve idealizm mücadelesini anlatan tek oyunculu uyarlama. 12+ yaş sınırlı, biletler 800 ₺.

  • Komikaze – Doğaçlama Komedi: 31 Ekim Cmt, 20:30 | Sürekli Tiyatro Cep Sahne. Seyircinin yönergeleriyle provasız oynanan hızlı tempolu doğaçlama gösteri 18 yaş altına kapalı. Biletler 300 ₺.

  • Güldür Güldür Show (Alanya): 31 Ekim Cmt, 21:00 | Alanya Açıkhava Tiyatrosu. BKM ekibinin turnesi Alanya’da; 8 yaş altı alınmıyor, biletler 1.250 ₺’den.

  • Sır: 1 Kasım Paz, 13:00 ve 15:00 | Yıldız Kenter Sahnesi (Işıklar). 1900’lerin Londra’sında katı halalarıyla yaşayan korkak George’un hayal gücüyle cesaret bulmasını anlatan Şehir Tiyatroları çocuk oyunu 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 80 ₺.

  • Susam Sokağı – Kurabiye Operasyonu: 1 Kasım Paz, 14:30 | Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu. Yazar olmayı hayal eden Ethem Amca’nın “Kurabiye” kitabı etrafında Susam Sokağı karakterleriyle müzikli bir macera. 2 yaş ve üzerine uygun, biletler 350 ₺.

  • Bir Yaz Günü Şarkısı: 1 Kasım Paz, 15:00 | Mall of Antalya Küçük Salon. Ağustos Böceği ile Karınca’nın öğretici yolculuğunu anlatan çocuk müzikali 3 yaş ve üzerine uygun. Biletler 250 ₺.

  • Panda Magic Show: 1 Kasım Paz, 17:00 | Panda Sahne. Sihirbaz Tunahan Berkay Gün ile Ayı Teddy’nin çocukların da katıldığı sihirbazlık gösterisi 5 yaş ve üzerine uygun. Biletler 400 ₺.

  • Ersin Korkut – Ben mi Yapmışım?: 1 Kasım Paz, 20:00 | Türkan Şoray Kültür Merkezi. Ersin Korkut, Hakkari’den İstanbul’a uzanan hayatını ve şöhret maceralarını kendi ağzından anlatıyor. Biletler 750 ₺’den.

  • Kime Niyet Kime Kısmet: 1 Kasım Paz, 20:00 | Tiyatro Özgün Sahnesi. Kızının dijital taliplerine hayır diyemeyen bir babanın onlarla eski usul tanışmaya kalktığı orta oyunu komedisi. 12+ yaş sınırlı, biletler 249 ₺.

Konser ve Festivaller

  • 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali – Kapanış: 31 Ekim Cmt. Festivalin son gününde AKM Aspendos Salonu’nda ücretsiz Engelsiz Filmler gösterimleri var: öğle saatlerinde “Şarkıcı Balina”, 15:30’da Dardenne Kardeşler’in Cannes ödüllü “Genç Anneler” filmi sesli betimleme ve ayrıntılı altyazıyla gösteriliyor. Ödüller 19:30’da Cam Piramit’teki kapanış töreninde sahiplerini bulacak; Ulusal Yarışma’da Yeşim Ustaoğlu’nun “Artakalan”ı ve Ferit Karahan’ın “Cinlerin Düğünü” dahil 12 film yarışıyor. Festival biletleri tam 50 ₺, indirimli 20 ₺.

  • Antalya Kültür Yolu Festivali: 31 Ekim-8 Kasım. Festival cumartesi açılıyor; Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki “Yaşayan Miras: Antalya” ve Mevlevihane Müzesi’ndeki “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergileriyle çömlek ve keçe atölyeleri ücretsiz.

  • Anna Karenina: 31 Ekim Cmt, 20:00 | Haşim İşcan Kültür Merkezi. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Tolstoy’un romanını Çaykovski, Puccini ve Prokofiev müzikleriyle Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneliyor. 7+ yaş sınırlı, biletler 125 ₺’den.

  • Murat Boz: 31 Ekim Cmt, 21:00 | Konyaaltı Beach Park. Kültür Yolu Festivali kapsamında ücretsiz konser.

  • Özcan Deniz: 1 Kasım Paz, 21:00 | Konyaaltı Beach Park. Festivalin pazar akşamı ücretsiz konseri.

Sinema ve Film Gösterimleri (Şehirdeki Tüm Sinemalar)

  • 30 Ekim Haftası Vizyona Yeni Giren Filmler:

  • Kuzular Firarda: Gizemli Canavar: Sevilen kuzu Shaun, Cadılar Bayramı öncesi çiftçinin ortadan kaybolması ve ormanda dolaşan bir canavar söylentisiyle yeni bir maceraya atılıyor.

  • Küçük Mamut: Binlerce yıllık uykusundan uyanan yavru mamut Pofuduk’un, rap yıldızı olmak isteyen civciv Tupik’le annesini bulmak için Afrika’ya yaptığı yolculuğu anlatan animasyon.

  • Destan: Orhan Burak Acar’ın yönettiği yerli animasyonda, anıların çalındığı karanlık bir diyarda intikam ile halkını kurtarmak arasında kalan Destan’ın macerası anlatılıyor.

  • En Sevdiğim (El ser querido): Javier Bardem’in başrolde olduğu, yıllardır birbirinden uzak yaşayan ünlü bir sinema yönetmeniyle kızının geçmişle yüzleşmesini anlatan 18+ dram.

  • Her Şey Ortada (You Can See Everything): Nathan Fielder ve Lance Oppenheim’ın, Theranos skandalı nedeniyle hapis cezası alan Elizabeth Holmes’un cezaevine girmeden önceki günlerini kaydettiği 16+ belgesel.

  • Çatlı 2: Deniz Enyüksek’in yönettiği biyografik dramın ikinci filminde, Paris’te Fransız polisince tutuklanan Abdullah Çatlı’nın cezaevindeki süreci anlatılıyor. 16+ yaş sınırlı.

  • Bağlar, Kökler ve Tutkular: Bir tekne kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden kopma çabasını anlatan 16+ yerli dram.

  • Zikr-i Cin: Yıllar sonra lüks bir villada buluşan eski arkadaşların geçmişten gelen karanlık bir sırla yüzleştiği yerli korku.

  • Nöbet (Sanguine): Acil serviste staja başlayan genç doktor Margot’nun, hastalarındaki açıklanamayan belirtileri kendi bedeninde de görmeye başladığı 18+ Fransız korku-gerilimi.

  • Salmokji: Karanlık Sular: Bir baraj gölünde çektiği görüntülerde gizemli bir silüet fark eden ekibin doğaüstü olaylarla karşılaştığı 16+ Kore korku filmi.

  • Vizyonu Devam Eden Filmler: Geçen hafta sonunun gişe lideri yerli animasyon “Gupi ve Gülmeyen Kral” (6+), ardından 18+ “Clayface”, Toygan Avanoğlu’lu “Hasip ile Nasip” ve Robert Pattinson’lı 16+ “Primetime” geliyor. Korku için 16+ “Diğer Anne” ve 18+ “Sicrun”, aksiyon için Brad Pitt’li “Vahşinin Kalbi” ve 16+ “Street Fighter”, aile seyirliği için ise “Emiray: Macera Yolcusu” hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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