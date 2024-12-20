Hadise 'Aleyna' Konusuna Açıklık Getirdi, Soydan Yine Laf Soktu: 20 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hadise 'Aleyna' Konusuna Açıklık Getirdi, Soydan Yine Laf Soktu: 20 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazar Ergüçlü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise
Tuba Büyüküstün
Ezgi Şenler
Ceyda Kasabalı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nazlı Sabancı
Nilperi Şahinkaya
Uraz Kaygılaroğlu
Devrim Özkan
Oktay Kaynarca
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler
İpek Filiz Yazıcı
Didem Soydan
Defne Kayalar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın