Güzelliğiniz Hollywood'dan Gelsin: 10 Ünlünün Cilt Bakım Rutini

Christine Brinkley, her güne yüzüne peeling yaparak başladığını ve bunu 40 yıldır yaptığını itiraf etti! Peeling ile cildinin pürüzsüz ve sağlıklı göründüğünü söyleyen Brinkley'in ilham aldığı nokta ile bir hayli ilginç. Erkeklerin sakal tıraşı ile dolaylı olarak peeling yaptıklarını, ciltlerindeki ölü deriyi temizleyip daha diri bir görüntü elde ettiklerini fark etti ve kendisi de peeling yapmaya uzun zaman önce başladı.