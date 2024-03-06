Güzelliğiniz Hollywood'dan Gelsin: 10 Ünlünün Cilt Bakım Rutini
Güzelliğiniz Hollywood'dan Gelsin: 10 Ünlünün Cilt Bakım Rutini
Her cilt tipi için farklı bakım rutinleri olduğu gibi her Hollywood yıldızının kendilerine özel pek çok cilt bakım rutini var. Bu yıldızların çekiciliklerine çekicilik kattıkları cilt bakım rutinlerini okumak için aşağı kaydırmaya başlayın!
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1. En temel bakım rutini onda: Antonia Gentry
2. Son 40 yıldır rutininden peeling yapmayı eksik etmiyor: Christine Brinkley
3. Doğru beslenmenin önemini altını çizerek vurguluyor: Olivia Culpo
4. Cilt bakım ürünleri tamamen doğal: Leona Lewis
5. Güneş kreminin önemini vurguluyor: Jessica Hart
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6. Sır gibi sakladığı güzellik rutininden bir ipucu verdi: Priyanka Chopra
7. Vitamin, vitamin, vitamin: Erin Heatherton
8. Kendi yaşıtlarına taş çıkartıyor: Sofia Vergara
9. Anne tavsiyesiyle güneş kremini erken yaşta kullanmaya başladı: Jennifer Lopez
10. Cildini her fırsatta nemlendiriyor: Demo Moore
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