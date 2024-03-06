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Güzelliğiniz Hollywood'dan Gelsin: 10 Ünlünün Cilt Bakım Rutini

etiket Güzelliğiniz Hollywood'dan Gelsin: 10 Ünlünün Cilt Bakım Rutini

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 20:02

Her cilt tipi için farklı bakım rutinleri olduğu gibi her Hollywood yıldızının kendilerine özel pek çok cilt bakım rutini var. Bu yıldızların çekiciliklerine çekicilik kattıkları cilt bakım rutinlerini okumak için aşağı kaydırmaya başlayın!

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1. En temel bakım rutini onda: Antonia Gentry

1. En temel bakım rutini onda: Antonia Gentry

Komedi drama alanında popüler dizilerden biri olan Ginny & Georgia ile tanıdığımız Antonia Gentry, cilt bakım rutininde temel adımları uyguluyor. Yüzünü yıkadıktan sonra serumlarla nemlendiriyor ve ardından krem nemlendiriciler kullanıyor. Temel adımları uygulayan Gentry'nin küçük bir sırrı var: 100 faktörlü güneş kremi kullanmak!

2. Son 40 yıldır rutininden peeling yapmayı eksik etmiyor: Christine Brinkley

2. Son 40 yıldır rutininden peeling yapmayı eksik etmiyor: Christine Brinkley

Christine Brinkley, her güne yüzüne peeling yaparak başladığını ve bunu 40 yıldır yaptığını itiraf etti! Peeling ile cildinin pürüzsüz ve sağlıklı göründüğünü söyleyen Brinkley'in ilham aldığı nokta ile bir hayli ilginç. Erkeklerin sakal tıraşı ile dolaylı olarak peeling yaptıklarını, ciltlerindeki ölü deriyi temizleyip daha diri bir görüntü elde ettiklerini fark etti ve kendisi de peeling yapmaya uzun zaman önce başladı.

3. Doğru beslenmenin önemini altını çizerek vurguluyor: Olivia Culpo

3. Doğru beslenmenin önemini altını çizerek vurguluyor: Olivia Culpo

Olivia Culpo, cilt bakım rutinine doğru beslenmeyi ekleyen ünlülerden. Her ne kadar farklı ürünler kullandığını söylese de bir süre sonra bu ürünlerin etkisini görmediğini ve beslenme şeklini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Daha çok yeşillik tüketti ve süt ve süt ürünlerini azaltmaya başladı. Böylelikle kusursuz bir cilde sahip olmak için birkaç adım daha atmış oldu!

4. Cilt bakım ürünleri tamamen doğal: Leona Lewis

4. Cilt bakım ürünleri tamamen doğal: Leona Lewis

Leona Lewis, annesiyle beraber doğal yağlar ve bileşenler içeren cilt bakım ürünlerini tercih ediyor. Bu ürünleri kendileri yaptıkları için tamamen doğal olduklarını ve cildine çok iyi geldiğini söylüyor. Temel rutinden vazgeçmeyen Lewis, kendi evinde hazırladığı doğal karışımlarla cilt bakım rutinini zenginleştirmeyi başarıyor.

5. Güneş kreminin önemini vurguluyor: Jessica Hart

5. Güneş kreminin önemini vurguluyor: Jessica Hart

Jessica Hart, cildinin mevsimlere göre nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek cildine uygun bir rutin geliştirmiş. Her mevsim farklı güneş kremleri kullanan Hart, hassas bir cildi olduğu için badem özlü yatıştırıcı kremler kullandığını söyledi.

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6. Sır gibi sakladığı güzellik rutininden bir ipucu verdi: Priyanka Chopra

6. Sır gibi sakladığı güzellik rutininden bir ipucu verdi: Priyanka Chopra

Priyanka Chopra, cilt bakımı konusunda pek çok ipucu söyleyebileceğini ancak bunları sır gibi sakladığını söyledi. Priyanka en sonunda ısrarlara dayanamayıp donuk görünen cildi canlandırmak için yoğurt, yulaf ezmesi ve zerdeçal karışımını yüzüne uygulayıp yarım saat beklettiğini ve ılık suyla yüzünü yıkadığını söyledi. Kolaylıkla temin edilebilen bu malzemeleri alıp bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Ama önce dermatoloğunuzla mutlaka görüşün.

7. Vitamin, vitamin, vitamin: Erin Heatherton

7. Vitamin, vitamin, vitamin: Erin Heatherton

Erin Heatherton, cilt bakım rutininden A vitaminini asla eksik etmiyor. Kullandığı ürünlerde çeşitlilikten uzak duran Heatherton, çok fazla ürünün yüzünü tahriş edebileceğini ve bu yüzden az ürünle sıkı bir rutin tutturduğunu söylüyor. Ayrıca sadece ılık suyla cildini temizlediğini vurgulayan Erin Heatherton, A vitamini açısından zengin gıdalarla bu rutini destekliyor.

8. Kendi yaşıtlarına taş çıkartıyor: Sofia Vergara

8. Kendi yaşıtlarına taş çıkartıyor: Sofia Vergara

Güzelliğiyle ve enerjisiyle inanılmaz derecede genç gözüken Sofia Vergara, güvendiği insanların önerdiği ürünleri kullandığını söylüyor. Cilt bakım rutininden çeşitli ve faydalı ürünleri eksik etmeyen Vergara, kendisine çok dikkat

9. Anne tavsiyesiyle güneş kremini erken yaşta kullanmaya başladı: Jennifer Lopez

9. Anne tavsiyesiyle güneş kremini erken yaşta kullanmaya başladı: Jennifer Lopez

Jennifer Lopez'in inanılmaz göründüğü ve yaşlanma yasalarına meydan okuyor gibi göründüğü inkar edilemez. Bu genç görüntüsünün arkasında annesinin ona genç yaştan itibaren yüksek faktörlü güneş kremi kullanmasını söylemesine borçlu.

10. Cildini her fırsatta nemlendiriyor: Demo Moore

10. Cildini her fırsatta nemlendiriyor: Demo Moore

Paris Moda Haftası'nda kamera arkasında paparazzilere yakalanan Demo Moore, nemlendirici maske kullanıyordu. Bu da onun bu cildinin güzelliğinin nereden geldiğini bizzat görmüş olduk. Moore, 61 yaşında olmasına rağmen cildi 30 yaşındaki kızı ile neredeyse aynı görünüyor.

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