Günümüz Gençlerinin Kesinlikle Anlam Veremediğimiz 15 Hareketleri
Günümüz Gençlerinin Kesinlikle Anlam Veremediğimiz 15 Hareketleri
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
Her neslin kendine göre farklı özellikleri olabiliyor. Bununla birlikte günümüz gençleri gerçekten bir farklı. Bugünkü içeriğimizde günümüz gençlerinin anlam veremediğimiz hareketlerine bakacağız.
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1. "Sokakta TikTok dansı çekmek..."
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2. "Ağlarken video çekmeleri..."
3. "Normal arama yapmak yerine FaceTime ile görüntülü aramayı tercih etmek."
4. "Her şeylerini ve her saniyelerini sosyal medyada paylaşamaya ihtiyaç duymaları."
5. "Günümüz öğrencilerinin bir şeyler bilmiyor olmaktan utanç duymaktansa tam tersi adeta gurur duyuyor olması..."
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6. "İnternette yaratılan içerik sayısının bu kadar fazla olabilmesini anlamıyorum."
7. "Toplum içerisinde telefonunu hoporlöre alıp konuşmak."
8. "Her konuşmadan sadece 'kendi düşüncem' diyerek çekilip kurtulmaları sinirimi bozuyor."
9. "İnternette ünlü olmak için başka insanların haberi olmadan onların videolarını çekmek, şaka yapmak."
10. "Sosyal medya 'ünlüleri'..."
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11. "Abartılı partiler ve abartılı kutlamalar."
12. "Kutu açılımı videoları izlemek veya yapmak..."
13. "Korkutucu derecede uzun takma kirpikler kullanmaları tabii..."
14. "Mukbang videoları!"
15. "Snapchat gibi anlık konuşma uygulamaları ile her saniye içerik paylaşımı yapabilmek."
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