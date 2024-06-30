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Günümüz Gençlerinin Kesinlikle Anlam Veremediğimiz 15 Hareketleri

Günümüz Gençlerinin Kesinlikle Anlam Veremediğimiz 15 Hareketleri

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 10:01

Her neslin kendine göre farklı özellikleri olabiliyor. Bununla birlikte günümüz gençleri gerçekten bir farklı. Bugünkü içeriğimizde günümüz gençlerinin anlam veremediğimiz hareketlerine bakacağız.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
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1. "Sokakta TikTok dansı çekmek..."

1. "Sokakta TikTok dansı çekmek..."

'Böyle yapan garip çocukları görünce kafayı yiyorum.'

2. "Ağlarken video çekmeleri..."

3. "Normal arama yapmak yerine FaceTime ile görüntülü aramayı tercih etmek."

3. "Normal arama yapmak yerine FaceTime ile görüntülü aramayı tercih etmek."

'Niye yüzünü görmek isteyeyim ki?'

4. "Her şeylerini ve her saniyelerini sosyal medyada paylaşamaya ihtiyaç duymaları."

4. "Her şeylerini ve her saniyelerini sosyal medyada paylaşamaya ihtiyaç duymaları."

5. "Günümüz öğrencilerinin bir şeyler bilmiyor olmaktan utanç duymaktansa tam tersi adeta gurur duyuyor olması..."

'Öğrenciler hayatlarında bir kez bile cetvel kullanmadığını gururla söyleyince kafayı yiyorum...'

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6. "İnternette yaratılan içerik sayısının bu kadar fazla olabilmesini anlamıyorum."

6. "İnternette yaratılan içerik sayısının bu kadar fazla olabilmesini anlamıyorum."

'Herkesin nasıl bu kadar fazla zamanı var...'

7. "Toplum içerisinde telefonunu hoporlöre alıp konuşmak."

7. "Toplum içerisinde telefonunu hoporlöre alıp konuşmak."

8. "Her konuşmadan sadece 'kendi düşüncem' diyerek çekilip kurtulmaları sinirimi bozuyor."

'Üzgünüm ama kendi düşüncen diye salak saçma konuşup çekilemezsin.'

9. "İnternette ünlü olmak için başka insanların haberi olmadan onların videolarını çekmek, şaka yapmak."

10. "Sosyal medya 'ünlüleri'..."

10. "Sosyal medya 'ünlüleri'..."
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11. "Abartılı partiler ve abartılı kutlamalar."

11. "Abartılı partiler ve abartılı kutlamalar."

12. "Kutu açılımı videoları izlemek veya yapmak..."

12. "Kutu açılımı videoları izlemek veya yapmak..."

13. "Korkutucu derecede uzun takma kirpikler kullanmaları tabii..."

13. "Korkutucu derecede uzun takma kirpikler kullanmaları tabii..."

14. "Mukbang videoları!"

14. "Mukbang videoları!"

'Başkası yemek yerken izlemenin nesi rahatlatıcı?'

15. "Snapchat gibi anlık konuşma uygulamaları ile her saniye içerik paylaşımı yapabilmek."

15. "Snapchat gibi anlık konuşma uygulamaları ile her saniye içerik paylaşımı yapabilmek."

'Biraz anın tadını çıkarın.'

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