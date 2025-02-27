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Gri Pasaport Skandalında 4 Sanık da Tahliye Edildi

Gri Pasaport Skandalında 4 Sanık da Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2025 - 11:20

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi’nin verdiği gri pasaportla yurt dışına çıkan ancak geri dönmeyen 90 kişiyle ilgili açılan davada karar çıktı. 

NOW Haber’de yer alan habere göre; aralarında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan memur da olan 4 kişi ilk duruşmada tahliye edildi. 

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Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan gri pasaport skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan gri pasaport skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile kağıt üzerinde yapılan sözde çevre projesi kapsamında hiç birisi Malatya ve Yeşilyurt sınırları içinde yaşamayan, Bingöl ve Diyarbakırlı olan 90 kişinin 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilerek Türkiye’ye dönmemesine ilişkin olarak kamuoyunda 'gri pasaport skandalı' olarak bilenen skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Now Haber’de yer alan habere göre; aralarında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan memur da olan 4 kişi ilk duruşmada tahliye edildi.

Now Haber’de yer alan habere göre; aralarında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan memur da olan 4 kişi ilk duruşmada tahliye edildi.

NOW Haber'de yer alan haberin detayları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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