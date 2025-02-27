Gri Pasaport Skandalında 4 Sanık da Tahliye Edildi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile kağıt üzerinde yapılan sözde çevre projesi kapsamında hiç birisi Malatya ve Yeşilyurt sınırları içinde yaşamayan, Bingöl ve Diyarbakırlı olan 90 kişinin 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilerek Türkiye’ye dönmemesine ilişkin olarak kamuoyunda 'gri pasaport skandalı' olarak bilenen skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.