Gri Pasaport Skandalında 4 Sanık da Tahliye Edildi
Gri Pasaport Skandalında 4 Sanık da Tahliye Edildi
Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi’nin verdiği gri pasaportla yurt dışına çıkan ancak geri dönmeyen 90 kişiyle ilgili açılan davada karar çıktı.
NOW Haber’de yer alan habere göre; aralarında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan memur da olan 4 kişi ilk duruşmada tahliye edildi.
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Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan gri pasaport skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Now Haber’de yer alan habere göre; aralarında Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan memur da olan 4 kişi ilk duruşmada tahliye edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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