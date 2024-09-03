Görüş Bildir
Haberler
Video
Görüntüler Esenyurt'tan: Çıplak Adamı, Hızla Giden Arabanın İçinden Attılar

Görüntüler Esenyurt'tan: Çıplak Adamı, Hızla Giden Arabanın İçinden Attılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 13:09

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Esenyurt'ta çıplak bir adam, hızla giden arabanın içerisinden atıldı. Düştüğü yerden hızla kalkan adam aracın peşinden koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gündeme sıklıkla yaşanan adli olaylarla gelen İstanbul'un Esenyurt semtinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Gündeme sıklıkla yaşanan adli olaylarla gelen İstanbul'un Esenyurt semtinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen bir araç içerisinden çıplak vaziyette bir adamın atıldığı görüldü. Arabanın içerisinden bir de çanta atılırken, yere düşen kişinin hızla kalkarak koştuğu anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen bir araç içerisinden çıplak vaziyette bir adamın atıldığı görüldü. Arabanın içerisinden bir de çanta atılırken, yere düşen kişinin hızla kalkarak koştuğu anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇 

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Naci Kir

Harika süper güvenli mutlu ülke görüntüleri.

Mert Soylu

yaa empati yapıyorum, düşünsene çırılçıplak ve sokak ortasındasın, ne yana gideceğini şaşırır insan. karakola gidersin heralde, o da uzak mı yakın mı belli d... Devamını Gör

Naci Kir

Brezilya Venezuela Filipinler Paraguay....... artık o kadar Uzak değil

MHOrhanRE

Giderek daha psikopat bir halka dönüşüyoruz, kalan tek ümidim, ola ki işgal altında kalırsak düşmanın psikolojisini alt üst edip saldırdığına pişman ederiz h... Devamını Gör

makalele

namaz azaldi namaz yok namaz