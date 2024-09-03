Görüntüler Esenyurt'tan: Çıplak Adamı, Hızla Giden Arabanın İçinden Attılar

İstanbul Esenyurt'ta çıplak bir adam, hızla giden arabanın içerisinden atıldı. Düştüğü yerden hızla kalkan adam aracın peşinden koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Gündeme sıklıkla yaşanan adli olaylarla gelen İstanbul'un Esenyurt semtinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen bir araç içerisinden çıplak vaziyette bir adamın atıldığı görüldü. Arabanın içerisinden bir de çanta atılırken, yere düşen kişinin hızla kalkarak koştuğu anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.
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