Gören Anlam Veremedi: Esenyurt'ta Bina Korkuluklarına Asılan Kadın İç Çamaşırları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Esenyurt'ta bir binanın demir korkuluklarına asılan sütyenler sosyal medyada gündem oldu. Yoldan geçenler gördüğü manzara karşısında şaşırırken, olay sosyal medyada 'askıda sütyen' denilerek tiye alındı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Esenyurt'ta yer aldığı öğrenilen bir binanın korkuluklarına kadın iç çamaşırları asıldığı görüldü.
İç çamaşırların neden korkuluklara asıldığına anlam veremeyen vatandaşlar yol kenarında duran bir motorcuya sordu ancak kurye de soruyu 'Hiç bilmiyorum reis, Esencılıs yapacak bir şey yok' diyerek yanıtladı. 📹
Sosyal medya kullanıcıları ise durumu 'askında sütyen' ifadeleriyle tiye aldı. 👇
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