Gören Anlam Veremedi: Esenyurt'ta Bina Korkuluklarına Asılan Kadın İç Çamaşırları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kına Gecelerine Yeni Soluk: Bratz Kafalı Dans Ekipleri Daha Neler Göreceğiz Dedirtti

Özel Kurs Merkezinde 8 Bin TL Maaş Teklif Edilen Öğretmen İsyanını Anlattı

LGS Deneme Sınavında Tüm Soruları Yanlış Yapan Gence Çeyrek Altın Hediye Edildi

Bir Amca "Bir Günlüğüne Kadın Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusuna Verdiği Cevapla Kendin Hayran Bıraktı