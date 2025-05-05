Gökyüzünde Evlilik Teklifi Alan Kadının Verdiği Orijinal Cevaba Gülmeden Geçemeyeceksiniz

Evlilik teklifi birçok farklı şekilde yapılabilir elbette. Sosyal medyada bugüne kadar birbirinden güzel tekliflere de şahitlik ettik. Bu kez ise çıta gerçek anlamda arşa çıktı. Adana'da bir kişi, sevgilisine farklı uçaklarda uçuş yaparken telsiz ile evlilik teklif etti. Duygusal anlar izleyen herkesi etkilerken kadının verdiği bir tepki de herkesi gülümsetti!

Kaynak: DHA