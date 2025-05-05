Gökyüzünde Evlilik Teklifi Alan Kadının Verdiği Orijinal Cevaba Gülmeden Geçemeyeceksiniz

Evlilik teklifi birçok farklı şekilde yapılabilir elbette. Sosyal medyada bugüne kadar birbirinden güzel tekliflere de şahitlik ettik. Bu kez ise çıta gerçek anlamda arşa çıktı. Adana'da bir kişi, sevgilisine farklı uçaklarda uçuş yaparken telsiz ile evlilik teklif etti. Duygusal anlar izleyen herkesi etkilerken kadının verdiği bir tepki de herkesi gülümsetti!
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Diz çökmemek için yaptın değil mi bunu?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın