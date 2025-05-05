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Gökyüzünde Evlilik Teklifi Alan Kadının Verdiği Orijinal Cevaba Gülmeden Geçemeyeceksiniz

Gökyüzünde Evlilik Teklifi Alan Kadının Verdiği Orijinal Cevaba Gülmeden Geçemeyeceksiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 19:47

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Evlilik teklifi birçok farklı şekilde yapılabilir elbette. Sosyal medyada bugüne kadar birbirinden güzel tekliflere de şahitlik ettik. Bu kez ise çıta gerçek anlamda arşa çıktı. Adana'da bir kişi, sevgilisine farklı uçaklarda uçuş yaparken telsiz ile evlilik teklif etti. Duygusal anlar izleyen herkesi etkilerken kadının verdiği bir tepki de herkesi gülümsetti!

Kaynak: DHA

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İşte o anlar...

"Diz çökmemek için yaptın değil mi bunu?"

"Diz çökmemek için yaptın değil mi bunu?"

Evlilik teklfini kabul eden kadın, sevgilisine sitem etmeden de geçmedi. Böylesine güzel ve uğraşılmış bir evlilik teklifine yapılan bu yorum ise herkese tebessüm ettirdi!

Dileriz mutluluğunuz bir ömür boyu sürer...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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