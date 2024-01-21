Gizli Güçler Tarafından Kayıtlardan Silinerek Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülmüş 15 Olay
Gizli Güçler Tarafından Kayıtlardan Silinerek Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülmüş 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dünyada normal insanların bilmediği birçok olayın gerçekleştiğini biliyoruz. Bu olaylardan bazıları o kadar korkunç ki, en kötü rüyalarınızda bile hayal etmek istemezsiniz. Bugün, gizli güçlerce tarihten silinmeye çalışılan 15 gerçek olaya bakacağız.
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1. "Konu Kuzey Kore olunca herkes atıp tutuyor ama Afrika'da bulunan Eritrea'yı görmezden geliyor."
2. "Thé Rohingya'ların durumu oldukça trajik ve ilginç."
3. "Nazilerle beraber savaşan birçok ülke vardı (örneğin, İtalya ve Japonya) ama herkes sadece Almanya suçluymuş gibi davranıyor."
4. "The Business Plot olarak bilinen komplo teorisini biliyor musunuz?"
5. İngiltere, Sri Lanka'dan çekilirken arkasında iki düşman krallığı bir cumhuriyet olarak bıraktı."
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6. "1993'lü yıllara kadar egzotik insanların sergilendiği 'insan bahçeleri' ni bulmak hiç zor değildi."
7. "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yaptıklarından herkes bahsetse de, Japon İmparatorluğu'nun yaptıklarını unutuyorlar gibi hissediyorum."
8. "İsveç yıllarca ülkelerindeki yerel Sami halkını katletti ve asimile etti."
9. Romanya'da bulunan gizli komünist polisi birliği, Securitate hakkında yeteri kadar konuşulmuyor."
10. "Panama Belgeleri'nin içerisinde geçen kirli para ve onun sahipleri hakkındaki bütün her şey."
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11. "Japon ordusunun Çin'i işgalleri sırasında yaptıkları korkunç deneyler bugün hala Japon tarihinden ve dünyadan silinmeye çalışılıyor."
12. "Aztekler her zaman antik bir topluluk gibi gösterilse de, aslında oldukça gelişmiş ve yakın zamanda Amerika kıtasını domine etmiş bir uygarlıktı."
13. "Çin tarafından hala asimile edilmekte olan ve yavaş yavaş kültürleri çalınan Tibet hakkında en son ne zaman bir tartışma duydunuz?"
14. "Dişlerin nasıl çürüdüğünü araştırmak isteyen İsveç hükümeti, akıl hastanelerindeki engelli bireyleri sadece şekerlerle beslemiş ve sonuçları gözlemlemişti."
15. "Irak Savaşı sırasında gerçekten neler olduğunu asla bilemeyeceğiz çünkü her geçen gün bilinenler daha da kaybolmaya devam ediyor."
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