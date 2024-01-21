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Gizli Güçler Tarafından Kayıtlardan Silinerek Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülmüş 15 Olay

Gizli Güçler Tarafından Kayıtlardan Silinerek Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülmüş 15 Olay

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 18:01

Dünyada normal insanların bilmediği birçok olayın gerçekleştiğini biliyoruz. Bu olaylardan bazıları o kadar korkunç ki, en kötü rüyalarınızda bile hayal etmek istemezsiniz. Bugün, gizli güçlerce tarihten silinmeye çalışılan 15 gerçek olaya bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Konu Kuzey Kore olunca herkes atıp tutuyor ama Afrika'da bulunan Eritrea'yı görmezden geliyor."

1. "Konu Kuzey Kore olunca herkes atıp tutuyor ama Afrika'da bulunan Eritrea'yı görmezden geliyor."

'Neredeyse her konuda Kuzey Kore'den daha kötü olmalarına rağmen medyada hiçbir zaman adı geçmiyor.'

2. "Thé Rohingya'ların durumu oldukça trajik ve ilginç."

2. "Thé Rohingya'ların durumu oldukça trajik ve ilginç."

'Myanmar'dan zorla atıldılar ve bu süreçte öldürülmekten kaçırılmaya kadar birçok insan dışı muameleye maruz kaldıkları belgelendi ama hiçkimsenin umrunda değil ve tarihte hiçbir şekilde adları geçmiyor.'

3. "Nazilerle beraber savaşan birçok ülke vardı (örneğin, İtalya ve Japonya) ama herkes sadece Almanya suçluymuş gibi davranıyor."

3. "Nazilerle beraber savaşan birçok ülke vardı (örneğin, İtalya ve Japonya) ama herkes sadece Almanya suçluymuş gibi davranıyor."

4. "The Business Plot olarak bilinen komplo teorisini biliyor musunuz?"

4. "The Business Plot olarak bilinen komplo teorisini biliyor musunuz?"

'1930'lu yıllarda bir grup güçlü Amerikan iş insanı Amerika'yı içten ele geçirerek zorla yönetime el koymak için 500 binlik bir ordu oluşturmuştu ve FBI konuyu araştırarak doğru olduğunu kanıtladı. Buna rağmen hiçbir isim açıklanmadı.'

5. İngiltere, Sri Lanka'dan çekilirken arkasında iki düşman krallığı bir cumhuriyet olarak bıraktı."

5. İngiltere, Sri Lanka'dan çekilirken arkasında iki düşman krallığı bir cumhuriyet olarak bıraktı."

'Daha büyük olan Sinhala Krallığı'na dahil olanlar kendi vatandaşlarını başa geçirdiler ve Tamil Krallığı'ndan olanları yargılamaya başladılar. Zamanla bu yargılamalar vahşileşti ve yüz binlerce Tamil Krallığı'ndan gelme insan kaçırıldı, eziyete uğradı ve öldürüldü. Şimdiyse Sri Lanka'da 'barış' olduğu söyleniyor ama aslında Tamil Krallığı'ndan olan neredeyse kimse hayatta kalamadı.'

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6. "1993'lü yıllara kadar egzotik insanların sergilendiği 'insan bahçeleri' ni bulmak hiç zor değildi."

6. "1993'lü yıllara kadar egzotik insanların sergilendiği 'insan bahçeleri' ni bulmak hiç zor değildi."

'Bu olayların Batı'da gerçekleşmiş olması daha da can yakıcı.'

7. "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yaptıklarından herkes bahsetse de, Japon İmparatorluğu'nun yaptıklarını unutuyorlar gibi hissediyorum."

7. "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yaptıklarından herkes bahsetse de, Japon İmparatorluğu'nun yaptıklarını unutuyorlar gibi hissediyorum."

'Hayal edilemeyecek suçlar işlemesine rağmen Japonya günümüzün en sevilen ülkelerinden birisi.'

8. "İsveç yıllarca ülkelerindeki yerel Sami halkını katletti ve asimile etti."

8. "İsveç yıllarca ülkelerindeki yerel Sami halkını katletti ve asimile etti."

'1970'li yıllara kadar Samili kadınlar zorla kısırlaştırılırdı ve ülkede Sami dilinin konuşulması yasaktı.'

9. Romanya'da bulunan gizli komünist polisi birliği, Securitate hakkında yeteri kadar konuşulmuyor."

9. Romanya'da bulunan gizli komünist polisi birliği, Securitate hakkında yeteri kadar konuşulmuyor."

'Bu birlik, köylerden ve şehirlerden şüphelendikleri kişileri kaçırır ve eziyet ederdi. Securitate'in üyesi olan birçok kişi asla yargılanmadı ve bugün hala özgür geziyor.'

10. "Panama Belgeleri'nin içerisinde geçen kirli para ve onun sahipleri hakkındaki bütün her şey."

10. "Panama Belgeleri'nin içerisinde geçen kirli para ve onun sahipleri hakkındaki bütün her şey."

'Tarihteki birçok insanın kirli çamaşırları gözler önüne serildi ama medyanın umrunda bile olmadı.'

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11. "Japon ordusunun Çin'i işgalleri sırasında yaptıkları korkunç deneyler bugün hala Japon tarihinden ve dünyadan silinmeye çalışılıyor."

11. "Japon ordusunun Çin'i işgalleri sırasında yaptıkları korkunç deneyler bugün hala Japon tarihinden ve dünyadan silinmeye çalışılıyor."

12. "Aztekler her zaman antik bir topluluk gibi gösterilse de, aslında oldukça gelişmiş ve yakın zamanda Amerika kıtasını domine etmiş bir uygarlıktı."

12. "Aztekler her zaman antik bir topluluk gibi gösterilse de, aslında oldukça gelişmiş ve yakın zamanda Amerika kıtasını domine etmiş bir uygarlıktı."

13. "Çin tarafından hala asimile edilmekte olan ve yavaş yavaş kültürleri çalınan Tibet hakkında en son ne zaman bir tartışma duydunuz?"

13. "Çin tarafından hala asimile edilmekte olan ve yavaş yavaş kültürleri çalınan Tibet hakkında en son ne zaman bir tartışma duydunuz?"

'Olanlar dünyanın umrunda bile değil ve bu çok üzücü.'

14. "Dişlerin nasıl çürüdüğünü araştırmak isteyen İsveç hükümeti, akıl hastanelerindeki engelli bireyleri sadece şekerlerle beslemiş ve sonuçları gözlemlemişti."

14. "Dişlerin nasıl çürüdüğünü araştırmak isteyen İsveç hükümeti, akıl hastanelerindeki engelli bireyleri sadece şekerlerle beslemiş ve sonuçları gözlemlemişti."

'Böylesine bir ülkenin böylesine bir deney yapmış olması ne utanç verici!'

15. "Irak Savaşı sırasında gerçekten neler olduğunu asla bilemeyeceğiz çünkü her geçen gün bilinenler daha da kaybolmaya devam ediyor."

15. "Irak Savaşı sırasında gerçekten neler olduğunu asla bilemeyeceğiz çünkü her geçen gün bilinenler daha da kaybolmaya devam ediyor."

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