Gizli Güçler Tarafından Kayıtlardan Silinerek Tarihin Tozlu Sayfalarına Gömülmüş 15 Olay

'Daha büyük olan Sinhala Krallığı'na dahil olanlar kendi vatandaşlarını başa geçirdiler ve Tamil Krallığı'ndan olanları yargılamaya başladılar. Zamanla bu yargılamalar vahşileşti ve yüz binlerce Tamil Krallığı'ndan gelme insan kaçırıldı, eziyete uğradı ve öldürüldü. Şimdiyse Sri Lanka'da 'barış' olduğu söyleniyor ama aslında Tamil Krallığı'ndan olan neredeyse kimse hayatta kalamadı.'